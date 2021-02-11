Оно пригодится не только на кухне.

Хорошо в любом виде: как использовать масло авокадо

Авокадо – древний фрукт родом из Мексики, похожий на орех, с плотной кожурой от зелёного до тёмно-фиолетового цвета и большой косточкой внутри. Масло же из него обладает оригинальным приятным ароматом и достаточно приятным вкусом с ореховыми нотками. Получают его путём холодного отжима. Также масло авокадо встречается как пищевая добавка, как правило, в виде желатиновых капсул для приёма внутрь.

Подробнее о пользе этого продукта рассказала Диана Сатуева, кандидат медицинских наук, врач-косметолог X-Fit Premium, челюстно-лицевой хирург и эксперт Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM.

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Несмотря на богатый состав, масло авокадо стало популярным совсем недавно. Калий, йод, барий, натрий, кобальт, цинк, кремний, магний, кальций, медь, витамины Е, А, PP, С, К, F, хлорофилл и белки — такими важными для организма человека веществами может похвастаться этот продукт. Кроме того, масло авокадо нормализует давление, снижает уровень холестерина и сахара в крови, улучшает кровообращение и отхождение желчи.

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Помогает ли масло авокадо похудеть?

Масло улучшает основной обмен веществ, регулирует жировой обмен, отлично нормализует и организует правильную работу желудочно-кишечного тракта. А всё это крайне важно в процессе похудения и, в целом, для повышения иммунитета. К тому же масло авокадо, как и сам фрукт, очень питательно и оставляет длительное чувство насыщения.

Фото: istockphoto.com

Для чего можно использовать масло авокадо?

Этот продукт обладает ранозаживляющим, бактерицидным и противогрибковым свойствами за счёт вещества сквалена — мощного иммуностимулятора.

Богатый витаминный и антиоксидантный состав стимулирует процессы заживления после различных повреждений (ожогов, травм), а также при появлении сухости и опрелостей. Отлично увлажняет и питает кожу, снижает выраженность стрий (дефект кожи в виде узких волнистых полос), повышает упругость. Его можно использовать как самостоятельный продукт и добавлять в любимые средства: крема, сыворотки, эмульсии.

Фото: istockphoto.com

Для улучшения качества волос, особенно при сильном их повреждении, рекомендуется наносить масло авокадо как маску (держать 10-30 минут). Также можно дополнять им обычный уход: нанести несколько капель на кончики перед укладкой или перед выходом на солнце.

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Как принимать масло авокадо внутрь?

Начать стоит с чайной ложки в качестве дрессинга в салатах или для приготовления оригинальных соусов. Готовить на масле авокадо – например, жарить – не рекомендуется.

Если говорить о приёме в качестве БАДа, рекомендуется 1000 мг (как правило 1 капсула) в сутки.

Увеличивать эту дозировку не стоит, есть риск возникновения диареи.

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Если вы принимаете лекарства или витамины, врач советует проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы всё усваивалось правильно.