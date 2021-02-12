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Лыжи, трейл или забег по любви: как согреться в феврале?

При слове «февраль» по коже пробегают мурашки? Этот месяц ассоциируется только с холодом и тоской? Спастись от уныния, провести время с близкими и обрести новые знакомства помогут спортивные события последних зимних дней. Попробуйте свои силы на лыжной дистанции или в трейле, а на День всех влюблённых отправляйтесь на зимний фестиваль!

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Лыжня России 2021

Когда: 13 февраля.

Где: по всей России.

Дистанции: 2021 м / 5 км / 10 км.

Спортивный праздник «Лыжня России» проводится ежегодно более чем в 70 регионах страны. Участие в нём принимают больше 1,5 миллиона любителей спорта всех возрастов. В этом году лыжная гонка пройдёт уже в 39-й раз.

Фото: vk.com/ski_track_of_russia

Для участия нужно пройти медицинскую комиссию. Больше информации в официальной группе во «ВКонтакте».

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Valentine Fest

Когда: 14 февраля.

Где: г. Томск.

Дистанции: 3 км / 6 км.

В День всех влюблённых томичи смогут принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам, бегу и северной ходьбе. Ограничений по возрасту нет, участие платное.

Фото: tomskmarathon.ru

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

KareliaSkiFest 5.0

Когда: 21-23 февраля.

Где: г. Петрозаводск.

Дистанции: 3 км / 10 км / 25 км / 50 км.

Классические лыжные соревнования, гонки на традиционных финских санях, скиджокинг (лыжные заезды с собаками) – всё это будет на KareliaSkiFest, фестивале зимних видов спорта для всей семьи.

Фото: kareliasport.ru

Ознакомиться с программой и ценами на участие, а также зарегистрироваться можно на сайте.

Ice Valdaice

Когда: 22-23 февраля.

Где: г. Валдай.

Дистанции: 10 км / 21 км / 30 км / 42 км.

Активно провести праздничные выходные можно в Новгородской области на спортивном празднике Ice Valdaice. Желающие смогут поучаствовать в трейл-марафоне по льду Валдайского озера, а также в лыжной гонке Valday Ski Race.

Фото: ivermile.ru/ice_valdaice/

Цены и подробности – на сайте. Внимание: электронная регистрация открыта до 22:00 16 февраля.

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Nicola-Lenivets Winter Wild Trail

Когда: 28 февраля.

Где: Арт-парк Никола-Ленивец, Калужская область.

Дистанции: 11 км / 21 км / 42 км.

Участники этого трейл-марафона смогут насладиться красотой заснеженного леса и архитектурных объектов.

Фото: wildtrail.ru/nlwwt

Подробнее об участии и маршрутах на сайте мероприятия.

Зимний Павловский забег

Когда: 28 февраля.

Где: г. Павловск.

Дистанции: 3 км / 10 км / 21 км.

В последний день февраля в государственном музее-заповеднике Павловск состоится забег. Участники смогут насладиться заснеженными видами и попробовать свои силы на полумарафонской дистанции.

Фото: pushkin-run.ru/pavlovskrun

Выбрать дистанцию и зарегистрироваться можно на сайте.

Онлайн-забег по любви

Когда: 12-15 февраля.

Где: по всему миру.

Дистанции: 7 км / 14 км.

Маршрут забега каждый может выбрать сам, будь это знаковое место или любимый парк для прогулок. Можно бежать вместе со второй половинкой или навстречу друг другу – выбор остаётся за участниками. Проигравших точно не будет – победит любовь!

Фото: vk.com/runcomrun

Участие бесплатное. Подробности и регистрация – на официальном сайте забега.