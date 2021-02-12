Лыжи, трейл или забег по любви: как согреться в феврале?

При слове «февраль» по коже пробегают мурашки? Этот месяц ассоциируется только с холодом и тоской? Спастись от уныния, провести время с близкими и обрести новые знакомства помогут спортивные события последних зимних дней. Попробуйте свои силы на лыжной дистанции или в трейле, а на День всех влюблённых отправляйтесь на зимний фестиваль!
Лыжня России 2021
Когда: 13 февраля.
Где: по всей России.
Дистанции: 2021 м / 5 км / 10 км.
Спортивный праздник «Лыжня России» проводится ежегодно более чем в 70 регионах страны. Участие в нём принимают больше 1,5 миллиона любителей спорта всех возрастов. В этом году лыжная гонка пройдёт уже в 39-й раз.
Фото: vk.com/ski_track_of_russia
Для участия нужно пройти медицинскую комиссию. Больше информации в официальной группе во «ВКонтакте».
Valentine Fest
Когда: 14 февраля.
Где: г. Томск.
Дистанции: 3 км / 6 км.
В День всех влюблённых томичи смогут принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам, бегу и северной ходьбе. Ограничений по возрасту нет, участие платное.
Фото: tomskmarathon.ru
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.
KareliaSkiFest 5.0
Когда: 21-23 февраля.
Где: г. Петрозаводск.
Дистанции: 3 км / 10 км / 25 км / 50 км.
Классические лыжные соревнования, гонки на традиционных финских санях, скиджокинг (лыжные заезды с собаками) – всё это будет на KareliaSkiFest, фестивале зимних видов спорта для всей семьи.
Фото: kareliasport.ru
Ознакомиться с программой и ценами на участие, а также зарегистрироваться можно на сайте.
Ice Valdaice
Когда: 22-23 февраля.
Где: г. Валдай.
Дистанции: 10 км / 21 км / 30 км / 42 км.
Активно провести праздничные выходные можно в Новгородской области на спортивном празднике Ice Valdaice. Желающие смогут поучаствовать в трейл-марафоне по льду Валдайского озера, а также в лыжной гонке Valday Ski Race.
Фото: ivermile.ru/ice_valdaice/
Цены и подробности – на сайте. Внимание: электронная регистрация открыта до 22:00 16 февраля.
Nicola-Lenivets Winter Wild Trail
Когда: 28 февраля.
Где: Арт-парк Никола-Ленивец, Калужская область.
Дистанции: 11 км / 21 км / 42 км.
Участники этого трейл-марафона смогут насладиться красотой заснеженного леса и архитектурных объектов.
Фото: wildtrail.ru/nlwwt
Подробнее об участии и маршрутах на сайте мероприятия.
Зимний Павловский забег
Когда: 28 февраля.
Где: г. Павловск.
Дистанции: 3 км / 10 км / 21 км.
В последний день февраля в государственном музее-заповеднике Павловск состоится забег. Участники смогут насладиться заснеженными видами и попробовать свои силы на полумарафонской дистанции.
Фото: pushkin-run.ru/pavlovskrun
Выбрать дистанцию и зарегистрироваться можно на сайте.
Онлайн-забег по любви
Когда: 12-15 февраля.
Где: по всему миру.
Дистанции: 7 км / 14 км.
Маршрут забега каждый может выбрать сам, будь это знаковое место или любимый парк для прогулок. Можно бежать вместе со второй половинкой или навстречу друг другу – выбор остаётся за участниками. Проигравших точно не будет – победит любовь!
Фото: vk.com/runcomrun
Участие бесплатное. Подробности и регистрация – на официальном сайте забега.