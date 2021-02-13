И стоит ли идти в зал, несмотря ни на что.

Всё или ничего: что случится, если пропустить тренировку?

Плохая погода, неудачный день на работе или нет настроения – иногда идти на тренировку совсем не хочется. А некоторые считают, что одно пропущенное занятие перечёркивает весь прогресс и после такой поблажки придётся начинать сначала. Так ли это на самом деле? Разбираемся вместе с фитнес-тренером Андреем Семешовым.

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Как перерыв в тренировках сказывается на прогрессе?

На самом деле, всё зависит от стажа занятий: для новичка и фитнес-энтузиаста «последствия» будут отличаться. Если вы регулярно занимаетесь уже несколько лет и втянулись, ничего страшного от одной пропущенной тренировки не случится.

Андрей: Если вы раскусили, в чём главный кайф занятий спортом, то от пропуска занятия будет… польза. Чуть подольше отдохнёте, восстановитесь. Будете чуть более «голодным» и полетите на следующее занятие с утроенным энтузиазмом.

Фото: istockphoto.com

Если же похвастаться тренировочным стажем вы не можете, небольшой перерыв тоже не вызовет критических последствий: это не перечеркнёт предыдущих усилий.

Тренер отмечает, что в таком случае стоит разобраться, почему вы вообще решили пропустить занятие. Если причина была объективной, это нормально. Но если вы слукавили и «прогуляли» без уважительной причины, это повод поработать над собственной мотивацией.

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А если тренировку пропускает спортсмен?

Когда дело касается профессиональных спортсменов, ситуация немного меняется. Например, во время подготовки к соревнованиям.

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Андрей: Мы занимаемся для себя, для здоровья. Но другое дело, если речь про подготовку к соревнованиям – пусть даже и любительским. Тут уже нужно смотреть индивидуально и, возможно, корректировать дальнейшую подготовку.

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Какой перерыв не отразится на прогрессе?

Нередко бывает так: вы только вошли во вкус, начали получать удовлетворение от тренировок – и тут, как назло, отпуск или длительная поездка. Но переживать по этому поводу не стоит: за пару недель наработанный прогресс никуда не денется и ничего критического не случится.

Даже если перерыв затянулся, не следует сильно переживать. Скорее всего, поначалу вам придётся немного снизить нагрузки, чтобы потом продолжать двигаться вперёд.

Фото: istockphoto.com

Андрей: Чем больше тренировочный стаж, тем полезнее пропуски и перерывы. Новичкам рекомендуется следить за дисциплиной построже, пока не будет набран «налёт часов».