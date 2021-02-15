Краски, бездорожье, ночь: куда и как бежать в 2021-ом?

Хочется встряхнуться после зимней спячки, порадовать себя новыми впечатлениями и активно провести время? Попробуйте свои силы в забегах двух российских столиц! Если вы только пробуете себя в беге, начните с малых дистанций. А бывалых бегунов впереди ждут полумарафоны, трейлы и, конечно, ежегодный Московский марафон.
Забег «Апрель»
Когда: 4 апреля.
Где: г. Москва.
Дистанции: 5 км.
Фото: aprilrun5km.runc.run
Московский беговой сезон традиционно открывается этим весенним забегом. Погода, разумеется, диктует свои условия, но не бойтесь испытать судьбу и пробежать первую «пятёрку» в этом году. Начать всегда можно с малого.
Подробнее о регистрации, стоимости участия и маршруте можно узнать на сайте.
Московский полумарафон
Когда: 16 мая.
Где: г. Москва.
Дистанции: 5 км / 21,1 км.
Фото: moscowhalf.runc.run
Пробежать по набережным столицы можно на крупнейшем забеге России на дистанции 21,1 км. Участники должны быть совершеннолетними. Отметим, что на полумарафоне действует антидопинговая программа: выборочно тестируются победители и финишировавшие спортсмены. Для тех, кто пока не готов покорять большие дистанции, будет организован забег на 5 км.
Подробности и цены уточняйте на сайте.
Красочный забег
Когда: 6 июня.
Где: г. Москва.
Дистанции: 5 км.
Фото: colorrun5km.runc.run
Добавить жизни яркости смогут участники «Красочного забега». Их ждут четыре цветные зоны, расположенные на дистанции, и салют из красок на финише. Заряд хорошего настроения и энергии на весь день – обеспечен! Участвовать можно с 14 лет.
Подробная информация на сайте.
Ночной забег
Когда: 19 июля.
Где: г. Москва.
Дистанции: 10 км.
Фото: nightrun10km.runc.run
Насладиться таинственной атмосферой летней ночи можно на единственном массовом забеге по ночной Москве. Всем вместе не будет страшно, мы обещаем. Старт состоится после захода солнца. Участвовать можно с 16 лет, но у несовершеннолетних участников должно быть разрешение от родителей.
Подробнее о маршруте забега, ценах и правилах участия смотрите на сайте.
СПБ полумарафон
Когда: 8 августа.
Где: г. Санкт-Петербург.
Дистанции: 10 км / 21,1 км.
Фото: spbhalf.runc.run
У совершеннолетних жителей и гостей северной столицы есть шанс поучаствовать в самом массовом полумарафоне Санкт-Петербурга. Маршрут проходит по историческому центру города, а стартуют и финишируют атлеты на Дворцовой площади. Гости города легко могут совместить этот забег с экскурсией, всё самое интересное – перед глазами.
Подробности на официальном сайте.
Полумарафон «Лужники»
Когда: 22 августа.
Где: г. Москва.
Дистанции: 21,1 км.
Фото: luzhnikihalf.runc.run
Активно провести выходные можно на ещё одном московском полумарафоне – «Лужники». Его маршрут пролегает по центральным набережным города. Лёгкий ветерок с Москвы-реки обещает остудить августовский воздух, чтобы условия для забега были комфортнее. К участию допускаются бегуны старше 18 лет.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.
Московский марафон
Когда: 19 сентября.
Где: г. Москва.
Дистанции: 10 км / 42,2 км.
Фото: moscowmarathon.runc.run
Осенью можно будет принять участие в самом массовом марафоне России и насладиться грандиозными видами на главные достопримечательности Москвы. В 2020 году забег собрал 24 тыс. атлетов. Присоединяйтесь и вы!
Участникам должно быть больше 18 лет. А также на марафоне действует антидопинговая программа.
Цены, информация о маршруте и другие подробности на сайте.
Крылатский трейл
Когда: 31 октября.
Где: г. Москва.
Дистанции: 4 км / 8 км.
Фото: ktrail.runc.run
Закрыть беговой сезон-2021 можно, пробежав трейл на Крылатских холмах. Подъёмы и спуски по грунтовым и асфальтовым отрезкам пути в межсезонье сделают забег незабываемым. Однако к участию допускают только совершеннолетние атлеты.
Ознакомиться с информацией о маршруте и правилами можно на сайте.