Планируем год с календарём стартов от «Бегового сообщества».

Краски, бездорожье, ночь: куда и как бежать в 2021-ом?

Хочется встряхнуться после зимней спячки, порадовать себя новыми впечатлениями и активно провести время? Попробуйте свои силы в забегах двух российских столиц! Если вы только пробуете себя в беге, начните с малых дистанций. А бывалых бегунов впереди ждут полумарафоны, трейлы и, конечно, ежегодный Московский марафон.

Как бегать, когда скользко? Решаем проблему вместе с тренером Продолжать тренировки можно в любых погодных условиях. Но нужно ли?

Забег «Апрель»

Когда: 4 апреля.

Где: г. Москва.

Дистанции: 5 км.

Фото: aprilrun5km.runc.run

Московский беговой сезон традиционно открывается этим весенним забегом. Погода, разумеется, диктует свои условия, но не бойтесь испытать судьбу и пробежать первую «пятёрку» в этом году. Начать всегда можно с малого.

Подробнее о регистрации, стоимости участия и маршруте можно узнать на сайте.

Московский полумарафон

Когда: 16 мая.

Где: г. Москва.

Дистанции: 5 км / 21,1 км.

Фото: moscowhalf.runc.run

Пробежать по набережным столицы можно на крупнейшем забеге России на дистанции 21,1 км. Участники должны быть совершеннолетними. Отметим, что на полумарафоне действует антидопинговая программа: выборочно тестируются победители и финишировавшие спортсмены. Для тех, кто пока не готов покорять большие дистанции, будет организован забег на 5 км.

Подробности и цены уточняйте на сайте.

Красочный забег

Когда: 6 июня.

Где: г. Москва.

Дистанции: 5 км.

Фото: colorrun5km.runc.run

Добавить жизни яркости смогут участники «Красочного забега». Их ждут четыре цветные зоны, расположенные на дистанции, и салют из красок на финише. Заряд хорошего настроения и энергии на весь день – обеспечен! Участвовать можно с 14 лет.

Подробная информация на сайте.

Работаем на качество: как улучшить технику бега Правильная подготовка поможет сделать пробежки эффективнее, а главное – безопаснее.

Ночной забег

Когда: 19 июля.

Где: г. Москва.

Дистанции: 10 км.

Фото: nightrun10km.runc.run

Насладиться таинственной атмосферой летней ночи можно на единственном массовом забеге по ночной Москве. Всем вместе не будет страшно, мы обещаем. Старт состоится после захода солнца. Участвовать можно с 16 лет, но у несовершеннолетних участников должно быть разрешение от родителей.

Подробнее о маршруте забега, ценах и правилах участия смотрите на сайте.

СПБ полумарафон

Когда: 8 августа.

Где: г. Санкт-Петербург.

Дистанции: 10 км / 21,1 км.

Фото: spbhalf.runc.run

У совершеннолетних жителей и гостей северной столицы есть шанс поучаствовать в самом массовом полумарафоне Санкт-Петербурга. Маршрут проходит по историческому центру города, а стартуют и финишируют атлеты на Дворцовой площади. Гости города легко могут совместить этот забег с экскурсией, всё самое интересное – перед глазами.

Подробности на официальном сайте.

Полумарафон «Лужники»

Когда: 22 августа.

Где: г. Москва.

Дистанции: 21,1 км.

Фото: luzhnikihalf.runc.run

Активно провести выходные можно на ещё одном московском полумарафоне – «Лужники». Его маршрут пролегает по центральным набережным города. Лёгкий ветерок с Москвы-реки обещает остудить августовский воздух, чтобы условия для забега были комфортнее. К участию допускаются бегуны старше 18 лет.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.

Московский марафон

Когда: 19 сентября.

Где: г. Москва.

Дистанции: 10 км / 42,2 км.

Фото: moscowmarathon.runc.run

Осенью можно будет принять участие в самом массовом марафоне России и насладиться грандиозными видами на главные достопримечательности Москвы. В 2020 году забег собрал 24 тыс. атлетов. Присоединяйтесь и вы!

Участникам должно быть больше 18 лет. А также на марафоне действует антидопинговая программа.

Цены, информация о маршруте и другие подробности на сайте.

Крылатский трейл

Когда: 31 октября.

Где: г. Москва.

Дистанции: 4 км / 8 км.

Фото: ktrail.runc.run

Закрыть беговой сезон-2021 можно, пробежав трейл на Крылатских холмах. Подъёмы и спуски по грунтовым и асфальтовым отрезкам пути в межсезонье сделают забег незабываемым. Однако к участию допускают только совершеннолетние атлеты.

Бег в период межсезонья: что нужно знать новичкам и профессионалам Советы опытных атлетов.

Ознакомиться с информацией о маршруте и правилами можно на сайте.