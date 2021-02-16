Что приготовить вкусного и низкокалорийного? 5 ПП-блюд меньше 500 ккал

Некоторые считают, чтобы похудеть или поддерживать стройность тела, надо есть только овсяную кашу на воде и сухую гречку с отварной куриной грудкой. Но это совсем не так. Главное – питаться правильно, пить достаточное количество воды и соблюдать дневную норму по калориям.
Иногда бывает сложно подобрать такие блюда, чтобы было и вкусно, и полезно, и вписывалось в калораж. Поэтому мы подобрали несколько рецептов с калорийностью до 500 ккал на одну порцию. Есть даже десерт!
Плов с индейкой
КБЖУ на 1 порцию: ~ 355/27/7/46.
Вам понадобятся:
- филе индейки – 350 г;
- бурый рис – 150 г;
- морковка – 1 шт. (~180 г);
- луковица – 1 шт. (~80 г);
- оливковое масло – 15 мл;
- специи (перец, куркума, соль, зира, барбарис, или готовая смесь для плова);
- чеснок – 3-4 зубчика.
Филе режем кусочками примерно по 2 см, морковку трём на средней тёрке, лук мелко шинкуем. Обжариваем лук в масле до золотистого цвета, добавляем индейку и морковь, тушим до готовности. Приправляем специями и хорошо перемешиваем.
Выкладываем сверху тщательно промытый рис, аккуратно разравниваем и заливаем 200 мл воды так, чтобы рис был полностью в воде, сверху выкладываем зубчики чеснока.
Выставляем в мультиварке режим «плов/тушение» и оставляем на 35-40 минут.
Куриные лодочки с помидорами и моцареллой
КБЖУ на 100 г: ~ 166/ 27,7/ 5,4/ 1,2.
Вам понадобятся:
- куриное филе — 2 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- сыр моцарелла – 100 г;
- специи (соль, перец, паприка, вяленые томаты с оливками, сухой чеснок);
- соевый соус.
Филе моем, обсушиваем, делаем надрезы. Добавляем специи, хорошо растираем их и заливаем соевым соусом. Отправляем в холодильник на пару часов, а лучше на ночь.
Помидоры и сыр нарезаем полукольцами. Выкладываем филе в формочки (если формочек нет, можно сделать «лодочки» из пергамента). В места надрезов ставим помидоры и сыр. Отправляем в разогретую на 180 градусов духовку на 40-45 минут.
Ролл с форелью и шпинатом
КБЖУ на 100 г: ~ 135/8,1/5,8/12.
Вам понадобятся:
для блинчиков:
- молоко — 170 мл;
- яйцо — 1 шт.;
- мука пшеничная (рисовая) — 60 г;
- шпинат свежий — 60 г;
- соль — щепотка.
для начинки:
- форель слабосолёная — 100 г;
- огурец — 1 шт.;
- творожный сыр — 50 г.
Шпинат моем и измельчаем вместе с молоком в блендере. Добавляем яйцо, муку и соль. Перемешиваем до однородной массы. Жарим блинчики на антипригарной сковороде с двух сторон до готовности.
Кладём готовые блинчики внахлёст и смазываем творожным сыром. Огурец с форелью нарезаем брусочками и выкладываем на блинчики. Аккуратно заворачиваем ролл и разрезаем на шесть ровных частей.
Ленивая лазанья
КБЖУ на 100 г: ~ 207/13/14/7.
Вам понадобятся:
- луковица – 1 шт.;
- говяжий фарш – 300 г;
- специи по вкусу;
- томатная паста – 70 г;
- лаваш – 50 г;
- сыр моцарелла – 125 г.
На сковороде обжариваем мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавляем фарш и жарим. Затем – специи и томатную пасту. Хорошо перемешиваем и держим на огне, периодически помешивая, 10-15 минут.
Лаваш разрезаем на листы по форме, в которой будем запекать. На дно выкладываем лист лаваша, затем часть фарша и посыпаем небольшим количеством тёртого сыра. Повторяем так 2-3 раза. Сверху обильно посыпаем сыром и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут.
Шоколадный ПП-тортик на сковороде
КБЖУ на 100 гр: ~ 154/6/3/25.
Вам понадобятся:
для крема:
- молоко – 250 мл;
- сахар или сахарозаменитель по вкусу;
- кукурузный крахмал – 10 г;
- какао – 10 г.
для панкейков:
- яйца – 2 шт.;
- сахар или сахарозаменитель по вкусу;
- щепотка соли;
- кефир – 100 мл;
- молоко – 100 мл;
- рисовая или пшеничная мука – 200 г;
- какао – 10 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.
для глазури:
- шоколад – 25 г.
Сначала готовим крем. Соединяем все ингредиенты, ставим на огонь и варим до загустения. Снимаем с плиты, накрываем пищевой плёнкой и даём полностью остыть.
Соединяем все ингредиенты для панкейков. Сковороду хорошо разогреваем и смазываем каплей масла. Обжариваем панкейки с двух сторон на небольшом огне.
Теперь собираем тортик. Панкейки смазываем кремом и выкладываем друг на друга. Сверху поливаем растопленным шоколадом и убираем в холодильник на пару часов пропитаться. Украшаем по вкусу и наслаждаемся!