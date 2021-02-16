И отказываться от десерта не придётся.

Что приготовить вкусного и низкокалорийного? 5 ПП-блюд меньше 500 ккал

Некоторые считают, чтобы похудеть или поддерживать стройность тела, надо есть только овсяную кашу на воде и сухую гречку с отварной куриной грудкой. Но это совсем не так. Главное – питаться правильно, пить достаточное количество воды и соблюдать дневную норму по калориям.

Иногда бывает сложно подобрать такие блюда, чтобы было и вкусно, и полезно, и вписывалось в калораж. Поэтому мы подобрали несколько рецептов с калорийностью до 500 ккал на одну порцию. Есть даже десерт!

Игра на понижение: 5 привычек, которые помогут снизить калорийность рациона Садиться на жёсткие диеты и ограничивать себя во всём не обязательно. Начнём с нескольких простых шагов.

Плов с индейкой

КБЖУ на 1 порцию: ~ 355/27/7/46.

Вам понадобятся:

филе индейки – 350 г;

бурый рис – 150 г;

морковка – 1 шт. (~180 г);

луковица – 1 шт. (~80 г);

оливковое масло – 15 мл;

специи (перец, куркума, соль, зира, барбарис, или готовая смесь для плова);

чеснок – 3-4 зубчика.

Филе режем кусочками примерно по 2 см, морковку трём на средней тёрке, лук мелко шинкуем. Обжариваем лук в масле до золотистого цвета, добавляем индейку и морковь, тушим до готовности. Приправляем специями и хорошо перемешиваем.

Выкладываем сверху тщательно промытый рис, аккуратно разравниваем и заливаем 200 мл воды так, чтобы рис был полностью в воде, сверху выкладываем зубчики чеснока.

Выставляем в мультиварке режим «плов/тушение» и оставляем на 35-40 минут.

Куриные лодочки с помидорами и моцареллой

КБЖУ на 100 г: ~ 166/ 27,7/ 5,4/ 1,2.

Вам понадобятся:

куриное филе — 2 шт.;

помидоры — 2 шт.;

сыр моцарелла – 100 г;

специи (соль, перец, паприка, вяленые томаты с оливками, сухой чеснок);

соевый соус.

Филе моем, обсушиваем, делаем надрезы. Добавляем специи, хорошо растираем их и заливаем соевым соусом. Отправляем в холодильник на пару часов, а лучше на ночь.

Помидоры и сыр нарезаем полукольцами. Выкладываем филе в формочки (если формочек нет, можно сделать «лодочки» из пергамента). В места надрезов ставим помидоры и сыр. Отправляем в разогретую на 180 градусов духовку на 40-45 минут.

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Ролл с форелью и шпинатом

КБЖУ на 100 г: ~ 135/8,1/5,8/12.

Вам понадобятся:

для блинчиков:

молоко — 170 мл;

яйцо — 1 шт.;

мука пшеничная (рисовая) — 60 г;

шпинат свежий — 60 г;

соль — щепотка.

для начинки:

форель слабосолёная — 100 г;

огурец — 1 шт.;

творожный сыр — 50 г.

Шпинат моем и измельчаем вместе с молоком в блендере. Добавляем яйцо, муку и соль. Перемешиваем до однородной массы. Жарим блинчики на антипригарной сковороде с двух сторон до готовности.

Кладём готовые блинчики внахлёст и смазываем творожным сыром. Огурец с форелью нарезаем брусочками и выкладываем на блинчики. Аккуратно заворачиваем ролл и разрезаем на шесть ровных частей.

Ленивая лазанья

КБЖУ на 100 г: ~ 207/13/14/7.

Вам понадобятся:

луковица – 1 шт.;

говяжий фарш – 300 г;

специи по вкусу;

томатная паста – 70 г;

лаваш – 50 г;

сыр моцарелла – 125 г.

На сковороде обжариваем мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавляем фарш и жарим. Затем – специи и томатную пасту. Хорошо перемешиваем и держим на огне, периодически помешивая, 10-15 минут.

Лаваш разрезаем на листы по форме, в которой будем запекать. На дно выкладываем лист лаваша, затем часть фарша и посыпаем небольшим количеством тёртого сыра. Повторяем так 2-3 раза. Сверху обильно посыпаем сыром и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 10-15 минут.

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Шоколадный ПП-тортик на сковороде

КБЖУ на 100 гр: ~ 154/6/3/25.

Вам понадобятся:

для крема:

молоко – 250 мл;

сахар или сахарозаменитель по вкусу;

кукурузный крахмал – 10 г;

какао – 10 г.

для панкейков:

яйца – 2 шт.;

сахар или сахарозаменитель по вкусу;

щепотка соли;

кефир – 100 мл;

молоко – 100 мл;

рисовая или пшеничная мука – 200 г;

какао – 10 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.

для глазури:

шоколад – 25 г.

Сначала готовим крем. Соединяем все ингредиенты, ставим на огонь и варим до загустения. Снимаем с плиты, накрываем пищевой плёнкой и даём полностью остыть.

Соединяем все ингредиенты для панкейков. Сковороду хорошо разогреваем и смазываем каплей масла. Обжариваем панкейки с двух сторон на небольшом огне.

Теперь собираем тортик. Панкейки смазываем кремом и выкладываем друг на друга. Сверху поливаем растопленным шоколадом и убираем в холодильник на пару часов пропитаться. Украшаем по вкусу и наслаждаемся!