Организм говорит вам больше, чем кажется на первый взгляд.

«Через не хочу» не надо: почему не стоит корить себя за лень?

Как часто вам становилось лень идти на тренировку или выходить на пробежку, а после вы долго ругали себя за слабовольность? Ведь это всего лишь отговорка: нужно заставить себя и сделать, даже если не хочется. Но так ли это? Вместе с психологом Надеждой Пожаровой разбираемся, почему не надо корить себя за лень и о чём она может вам рассказать.

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Что такое лень на самом деле?

Сразу стоит отметить, что в психологии лень как феномен не рассматривается как нечто негативное. В то время как в обществе это слово носит определённую окраску: если вы ленитесь, значит, с вами что-то не так и с этим нужно что-то делать. С точки зрения же состояния человека, лень – это некий сигнал о внутреннем сопротивлении.

Фото: istockphoto.com

Откуда берётся лень?

Внутреннее сопротивление, подсознательное нежелание что-то делать может быть связано с усталостью. У человека попросту не остаётся сил и ресурсов, чтобы направлять энергию в другое русло, например, на спорт. Или же у него и без того большая нагрузка.

Надежда: Очень часто люди, которые стремятся к достижениям и сверхдостижениям, не учитывают тот фактор, что у них есть живое тело и к нему необходимо прислушиваться. Ведь тело здесь не лишнее, а люди часто его исключают. У них имеются цели, но они не очень совпадают с теми ритмами и потребностями, которые есть у самого организма. Тогда человек начинает злиться, ругать себя.

Мы все живём в теле, и если на данный момент оно даёт сигналы, что хочется как-то по-другому, к этому нужно прислушиваться.

Иногда причиной лени становится накопленная усталость, когда тело начинает брать ресурсы из резервов. Это может привести к тому, что в какой-то момент организм больше не сможет нормально функционировать: станет более уязвим для заболеваний, срывов, в том числе нервных.

Фото: istockphoto.com

Надежда: Очень важно, чтобы в такие моменты люди себя поддерживали, потому что многие не привыкли воспринимать отдых как необходимую потребность организма. Чаще его считают некой роскошью.

На самом деле, отдых – неотъемлемая часть жизни, благодаря которой человек получает силу и ресурсы, чтобы направить свою энергию дальше.

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Почему лениться – нормально?

Лень и некое апатичное состояние – это сигналы стресса, то есть защитная реакция организма на определённые события. Иногда человеку может быть попросту не до спорта или других занятий. Например, его уволили с работы, и сейчас именно это переживание для него в приоритете – важно основательно и открыто его прожить.

Фото: istockphoto.com

Надежда: Очень важно осознавать контекст жизни, потому что человек – это всё-таки развивающаяся система, и невозможно осознавать, из-за чего сейчас с ним происходят те или иные вещи, без взгляда на жизнь. А чаще всего и сами люди рассматривают себя в отрыве от огромного количества контекстов, в котором живут.

Иногда лень – условный сигнал к тому, что сейчас есть более приоритетные задачи. И это нормально. Стоит рассматривать свою жизнь в полноте событий. Попытайтесь понять, когда появилась лень, как вы чувствуете себя сейчас, что изменилось за последнее время. Возможно, увеличилась нагрузка или случилось стрессовое событие?

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Старайтесь прислушиваться к себе, потому что постоянные внутренние сопротивления могут быть признаком развивающихся заболеваний на физическом или ментальном уровне. Важно чувствовать себя и прислушиваться к себе.