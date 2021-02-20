Меньше можно: как сократить рацион и худеть без жёстких ограничений

Часто, сами того не замечая, мы съедаем больше, чем необходимо. А придерживаться диеты становится всё сложнее и сложнее при взгляде на полки с шоколадными батончиками и снэками. Можно ли сократить дневной рацион без жёстких ограничений? Разбираемся вместе с тренером и нутрициологом Андреем Семешовым.
Для начала важно понять, что нельзя стараться есть как можно меньше, поминутно отказывая себе во всём. Излишняя строгость может вылиться в ночные перекусы и переедание, а в перспективе негативно скажется на самочувствии. Есть стоит столько, чтобы похудение проходило без чрезмерных мучений и страданий, но при этом позволяло цифре на весах постепенно уменьшаться.
Как начать меньше есть?
Как же прийти к тому, чтобы действительно сократить рацион? Ответ довольно прост: делать это очень плавно.
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Андрей: Для этого нужно сначала заняться подсчётом нормы калорий – записывать калорийность всех продуктов, которые вы съели за день. Затем плавно сократить рацион на 15% и держаться на такой калорийности столько, сколько позволит плановое снижение веса. Когда процесс остановится (понаблюдать за этим можно не менее чем на недельной дистанции), есть два варианта дальнейшего продолжения похудения: снова сократить калорийность или добавить физическую активность.
Идеальный вариант, по мнению эксперта, немного снизить калории (не обязательно сразу на 15%) и повысить физическую нагрузку.
Что же делать, если чаще хочется съесть не куриную грудку или морковь, а что-то послаще? Желание поесть часто возникает от скуки: нечем заняться – пойду поем. Или во время активности за компьютером – работы или просмотра фильма: какое кино может обойтись без попкорна? Как быть в таком случае?
Фото: istockphoto.com
Заменить снэки полезными низкокалорийными овощами. Уберите вредные закуски, чипсы и печенье и держите под рукой миску с нарезанной морковью, капустой и помидорами.
Если в магазине руки сами потянулись за упаковкой высококалорийного перекуса, его лучше убрать «в дальний ящик» или угостить гостей.
Заранее готовить обед, чтобы позже не заменять приём пищи «лёгким», на первый взгляд, перекусом, который негативно скажется на фигуре.