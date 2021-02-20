Меньше можно: как сократить рацион и худеть без жёстких ограничений

Часто, сами того не замечая, мы съедаем больше, чем необходимо. А придерживаться диеты становится всё сложнее и сложнее при взгляде на полки с шоколадными батончиками и снэками. Можно ли сократить дневной рацион без жёстких ограничений? Разбираемся вместе с тренером и нутрициологом Андреем Семешовым.

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Для начала важно понять, что нельзя стараться есть как можно меньше, поминутно отказывая себе во всём. Излишняя строгость может вылиться в ночные перекусы и переедание, а в перспективе негативно скажется на самочувствии. Есть стоит столько, чтобы похудение проходило без чрезмерных мучений и страданий, но при этом позволяло цифре на весах постепенно уменьшаться.

Как начать меньше есть?

Как же прийти к тому, чтобы действительно сократить рацион? Ответ довольно прост: делать это очень плавно.

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Андрей: Для этого нужно сначала заняться подсчётом нормы калорий – записывать калорийность всех продуктов, которые вы съели за день. Затем плавно сократить рацион на 15% и держаться на такой калорийности столько, сколько позволит плановое снижение веса. Когда процесс остановится (понаблюдать за этим можно не менее чем на недельной дистанции), есть два варианта дальнейшего продолжения похудения: снова сократить калорийность или добавить физическую активность.

Идеальный вариант, по мнению эксперта, немного снизить калории (не обязательно сразу на 15%) и повысить физическую нагрузку.

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Как сократить рацион?

Разберём подробнее, как воплотить в жизнь снижение рациона на 15%.

Сделать упор на белковую пищу. Она имеет низкую калорийность и дольше переваривается, поэтому продлит ощущение сытости.

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Есть больше овощей. В любой приём пищи и в большом количестве. По словам эксперта, они объёмные и низкокалорийные, что очень ценно для худеющих.

Пить больше воды. В мозге центры голода и жажды расположены по соседству, и, порой, можно обмануть самого себя: если пить больше, чувство голода временно отступит.

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Как не переедать во время перекусов?

Что же делать, если чаще хочется съесть не куриную грудку или морковь, а что-то послаще? Желание поесть часто возникает от скуки: нечем заняться – пойду поем. Или во время активности за компьютером – работы или просмотра фильма: какое кино может обойтись без попкорна? Как быть в таком случае?

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