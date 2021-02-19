Не лучше сигарет: почему колбаса считается вредной

От неё стоит отказаться, даже если у вас нет цели похудеть.

Колбасные изделия – любимый деликатес многих. Варёная, варёно-копчёная, полукопчёная, сырокопчёная, сыровяленая – видов колбасы огромное количество. Бывает сложно пройти мимо прилавка, откуда доносятся аппетитные ароматы. Но как она влияет на организм и стоит ли короткий миг удовольствия таких последствий? Разбираемся вместе с нутрициологом Андреем Семешовым.

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Почему не стоит есть колбасу?

Колбаса и вообще вся мясная кулинария – это такой вариант еды, который вреден просто по умолчанию, как факт. Например, на каждом углу можно услышать, что сахар вреден. Но сахар вреден не сам по себе, а лишь в чрезмерных количествах. С колбасой же дела обстоят иначе.

Фото: istockphoto.com

Съедите вы небольшой кусочек или половину палки, не столь важно – переработанное мясо вредно в любых дозировках.

Андрей: Это условно – как рюмка водки. Пользы от неё ноль, а удовольствие есть. И, в общем, никто не запрещает. Но нужно отдавать себе отчёт: употребление колбасы вредно и несёт определённые риски. Другой пример: кусок колбасы – как сигарета. Любите курить — ваше право, на пачке предупреждение написано. А вот на упаковке колбасы, увы, нет. Хотя стоило бы.

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Чем именно опасна колбаса?

В отличие от красного мяса в целом, которое то записывают в список онко-провоцирующих факторов, то «реабилитируют», колбасы такой титул носят вполне уверенно и неоспоримо. Эти факторы риска обусловлены технологией производства. Например, тот самый аппетитный розовый цвет варёной колбасы. Отварите кусок мяса: он совсем не будет таким розовым и привлекательным в отличие от колбасы — «привет» нитратам. И кто его знает, что ещё может появится в составе новых деликатесов.

Фото: istockphoto.com

Плюс ко всему, у колбас ужасный состав по БЖУ: куча животного жира, частенько можно отыскать даже углеводы, и совсем немного белка.

Почему мясо может быть вредным для организма? Исследование показывает, что его потребление небезопасно. Нутрициолог менее категоричен.

Андрей: Зачем это есть? Моё мнение тут категорично — обходить прилавки с такими нарезками стороной. Ну, а если уж так нравится и жить без неё не можете, попробуйте представлять, что такое лакомство каждый раз немного убивает ваш организм.