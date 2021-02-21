Даже бизнес-ланч или поход в ресторан с друзьями может быть полезным.

Вместо фастфуда: где вкусно и правильно поесть в Москве?

Фанат ЗОЖ? Хочется побаловать себя вкусностями и при этом не отступать от принципов здорового питания? Собрали кафе и рестораны Москвы, где готовят аппетитные и сбалансированные блюда!

Шаг за шагом: как правильно перейти на здоровый образ жизни Не ждите заветного понедельника или «завтра». Эти три совета помогут начать меняться уже сегодня.

Рецептор

Адреса:

Большой Козихинский пер., д. 10.

Дербеневская наб., д. 7 стр. 22.

Ходынский бул., 4. ТЦ Авиапарк.

«Рецептор» – сеть кафе здорового питания, меню в котором разработано совместно с нутрициологами и диетологами. Для приготовления блюд используются только натуральные продукты без добавления усилителей вкуса, консервантов и искусственных красителей. Также в кафе действует правило «Вкусно или бесплатно»: если блюдо придётся не по вкусу, его исключат из счёта.

Avocado Queen

Адрес: ул. Малая Бронная, д. 20, стр. 1.

Как можно понять из названия, этот ресторан – рай для любителей авокадо. Здесь подаются разнообразные блюда, в основе которых – этот плод с нежной зеленоватой мякотью. Также в меню есть веганская еда.

Хорошо в любом виде: как использовать масло авокадо Оно пригодится не только на кухне.

Seeds'

Адреса:

Киевское ш., д. 6, стр. 1 (Деловой центр ComCity).

Дербеневская наб., д. 7, стр. 10.

Чтобы сохранить в продуктах витамины и полезные вещества, при приготовлении блюд используются щадящие методы обработки. Заведение придерживается философии hugge и well-being и использует сбалансированные рецепты для здорового питания.

КМ20

Адрес: Столешников пер., д. 2.

Здесь готовят блюда из свежих сезонных ингредиентов. В меню – рыба и морепродукты, блюда из овощей, хлеб по собственному рецепту. Также в кафе можно попробовать пасту и пиццу на безглютеновой муке.

OverSalad

Адрес: ул. Сретенка, д. 25.

Прекрасное заведение для тех, кто придерживается здорового питания. Можно попробовать супы и несколько видов боулов от шефа или собрать свой, использовав конструктор. В меню есть веганские и вегетарианские блюда.

Образ жизни

Адрес: ул. Пречистенка 40/2 стр. 2.

Пространство этого ресторана с таинственным неярким светом оформлено преимущественно в тёмных тонах. Для ценителей вин есть изысканная винная карта. Можно отведать блюда европейской и израильской кухни или попробовать что-нибудь из вегетарианского меню.

Меньше можно: как сократить рацион и худеть без жёстких ограничений Голодать и отказывать во всём ради фигуры не придётся.

Влавке

Адреса:

Плотников пер., д.19/38 стр. 2.

Сытинский пер., д. 7/14.

Это кафе и магазины натуральной и вкусной еды. Блюда готовятся на основе свежих фермерских продуктов. И каждый сможет найти что-то себе по вкусу.