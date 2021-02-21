Вместо фастфуда: где вкусно и правильно поесть в Москве?

Фанат ЗОЖ? Хочется побаловать себя вкусностями и при этом не отступать от принципов здорового питания? Собрали кафе и рестораны Москвы, где готовят аппетитные и сбалансированные блюда!
Рецептор
Адреса:
- Большой Козихинский пер., д. 10.
- Дербеневская наб., д. 7 стр. 22.
- Ходынский бул., 4. ТЦ Авиапарк.
«Рецептор» – сеть кафе здорового питания, меню в котором разработано совместно с нутрициологами и диетологами. Для приготовления блюд используются только натуральные продукты без добавления усилителей вкуса, консервантов и искусственных красителей. Также в кафе действует правило «Вкусно или бесплатно»: если блюдо придётся не по вкусу, его исключат из счёта.
Avocado Queen
Адрес: ул. Малая Бронная, д. 20, стр. 1.
Как можно понять из названия, этот ресторан – рай для любителей авокадо. Здесь подаются разнообразные блюда, в основе которых – этот плод с нежной зеленоватой мякотью. Также в меню есть веганская еда.
Seeds'
Адреса:
- Киевское ш., д. 6, стр. 1 (Деловой центр ComCity).
- Дербеневская наб., д. 7, стр. 10.
Чтобы сохранить в продуктах витамины и полезные вещества, при приготовлении блюд используются щадящие методы обработки. Заведение придерживается философии hugge и well-being и использует сбалансированные рецепты для здорового питания.
КМ20
Адрес: Столешников пер., д. 2.
Здесь готовят блюда из свежих сезонных ингредиентов. В меню – рыба и морепродукты, блюда из овощей, хлеб по собственному рецепту. Также в кафе можно попробовать пасту и пиццу на безглютеновой муке.
OverSalad
Адрес: ул. Сретенка, д. 25.
Прекрасное заведение для тех, кто придерживается здорового питания. Можно попробовать супы и несколько видов боулов от шефа или собрать свой, использовав конструктор. В меню есть веганские и вегетарианские блюда.
Образ жизни
Адрес: ул. Пречистенка 40/2 стр. 2.
Пространство этого ресторана с таинственным неярким светом оформлено преимущественно в тёмных тонах. Для ценителей вин есть изысканная винная карта. Можно отведать блюда европейской и израильской кухни или попробовать что-нибудь из вегетарианского меню.
Влавке
Адреса:
- Плотников пер., д.19/38 стр. 2.
- Сытинский пер., д. 7/14.
Это кафе и магазины натуральной и вкусной еды. Блюда готовятся на основе свежих фермерских продуктов. И каждый сможет найти что-то себе по вкусу.