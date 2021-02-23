Лучше сахара? Полезен ли мёд на самом деле и кому стоит его есть

Мёд уже давно считается крайне полезным продуктом и одним из самых популярных народных лекарств. Его советуют при простуде и болях в горле, используют в домашних масках и скрабах, рекомендуют как альтернативу сахару – спектр применения очень широкий.

Но в чём заключается польза мёда? И можно ли действительно заменить им стальные сладости? Разбираемся вместе с Анной Семеновой, основательницей компании-производителя продуктов диетического Питания Newa Nutrition, кандидатом технических наук в области пищевых технологий, диетологом, разработчиком продуктов и экспертом Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM.

Список продуктов, которые помогут заменить сахар. Причём с пользой для здоровья! Оказывается, лучшие заменители сахара – сиропы.

Что входит в состав мёда?

Мёд на 75-80% состоит из углеводов, на 15-20% – из воды, а также имеет в своём составе незначительное количество витаминов, минералов и аминокислот.

Фото: istockphoto.com

То есть на деле мёд – это практически чистые простые углеводы: примерно 38% фруктозы, 31% глюкозы, 10% дисахаридов и полисахаридов — сахароза, мальтоза. Для организма эффекты от употребления мёда и сахара примерно одинаковы. Углеводы быстро всасываются в кровь, быстро усваиваются и быстро дают энергию. А для их избыточного количества характерно повышение уровня инсулина и образование жировых запасов. Причём неважно, переели вы сладостей или усиленно налегали на мёд.

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А как же полезные свойства?

Если разобраться, в мёде не так уж много витаминов и минералов. Например, чтобы удовлетворить суточную потребность в витамине B6, вам придётся съесть 700 г мёда, в железе – 1 кг, в витамине C – 4,5 кг, а в кальции – целых 20 кг. Поэтому не стоит рассматривать этот продукт как полноценный источник витаминов.

При этом если у вас нет лишнего веса и вы хотите выпить чая с чем-нибудь сладким, вполне можно заменить сахар мёдом. В этом случае вы хотя бы какие-то витамины и микроэлементы получите, чего не произойдёт, если добавлять чистый сахар. Однако если у вас есть пара лишних кило и вы склонны к набору веса, лучше воздержаться и от мёда тоже.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, в этом продукте содержится небольшое количество ферментов, в частности амилаза, которая положительно влияет на усвояемость и углеводный обмен. Так, при употреблении мёда слабый или больной организм получит необходимые питательные вещества быстрее, чем при употреблении сахара. Мёд обладает и лёгким противовоспалительным действием. Также в нём имеются ферменты, которые положительно влияют на состояние организма в целом и устраняют действие свободных радикалов.

Если вы хотите усилить полезные свойства мёда, выбирайте тот, что в сотах. Его калорийность меньше, а полезных аминокислот, витаминов и минеральных веществ в нём больше.

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Сколько мёда нужно съедать в день?

Тут всё сугубо индивидуально. Если вы едите мёд, то должны строго вписывать его в свою норму потребления простых углеводов. Согласно рекомендациями ВОЗ, она составляет не более 5% от общей суточной нормы.

Фото: istockphoto.com

То есть если ваша норма по калориям – 1800 ккал в сутки, на простые углеводы приходится не больше 90 ккал или 23 г. В перерасчёте на мёд это около 30 г.