Полезный перекус: как выбрать идеальный протеиновый батончик

Протеиновые батончики – очень распространённый вид перекуса не только среди спортсменов, но и среди худеющих. Одни употребляют их как альтернативу запрещённым сладостям, другие – как источник протеина для построения мышц, третьи – чтобы восполнить потребности организма в витаминах и минералах.

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Батончики бывают нескольких видов: низкоуглеводные, углеводно-белковые, низкокалорийные, высокобелковые и энергетические. Как правильно выбрать, на что смотреть в составе, употреблять ли с целью похудения, — разобраться в этих вопросах нам помогла нутрициолог Анна Берсенева.

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Полезны ли протеиновые батончики?

В целом, употребление протеиновых батончиков вполне полезно. Однако стоит понимать, что они не могут служить единственным источником протеина, а уж тем более быть основой питания. Очень часто случается так, что люди в погоне за красивым телом начинают питаться одними протеиновыми батончиками и коктейлями. В результате, метаболизм только ухудшается.

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Можно ли их худеющим?

Да. Организму необходим белок, содержащийся в протеиновых батончиках, как катализатор для здорового метаболизма и, соответственно, для достижения желаемого веса. Но надо понимать, что батончики бывают самыми разными. Во многих содержатся и сахар, и глюкоза, и глюкозно-фруктозные сиропы, и др. Поэтому те, кто хочет похудеть на протеиновых батончиках, должны выбирать такие, в которых количество углеводов не превышает 15 г на 100 г.

Фото: istockphoto.com

Анна: Мне нравятся, например, протеиновые батончики, в которых содержатся ещё и полезные жиры. Есть чистый обезжиренный протеин – это очень серьёзная нагрузка на организм. Поэтому я рекомендую сопровождать его полезными жирами и пищевыми волокнами. Тогда можно говорить, что это близкий к идеальному состав, и такие батончики я рекомендую.

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Кому нельзя протеиновые батончики?

В некоторых протеиновых батончиках содержится молочный белок и сахар, а также глютен. Поэтому, если у человека есть индивидуальная непереносимость или аллергия или же он придерживается безглютеновой диеты, то необходимо обращать внимание на состав и выбирать подходящие себе батончики.

Фото: istockphoto.com

В целом же, ограничений нет.