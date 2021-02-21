Пресс как у легенды Португалии: можно ли повторить тренировку Роналду?

Лучший бомбардир в истории футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, обладатель пяти «Золотых мячей» – всё это о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду. Едва ли найдутся равные ему в современном футболе, а многие и вовсе считают его лучшим игроком в истории. Чтобы поддерживать физическую форму и фигуру, спортсмен регулярно и интенсивно тренируется. Повторить его тренировку попробовал блогер Асэль Суид и поделился впечатлениями в своём видео.
Тренировка футболиста состоит из 10 упражнений, разделённых на пять сетов. В каждом из блоков их по два, и они комбинируются между собой. В этом заключается определённая сложность: как правило, оба упражнения достаточно сложные и энергозатратные, что не позволяет мышцам расслабиться.
Сет 1
Жим лёжа: 3 подхода по 10-12 раз. Приседания: 3 подхода по 12 раз.
Фото: istockphoto.com
Сет 2
Жим лёжа на наклонной скамье: 3 подхода по 10-12 раз. Ходьба и выпады со штангой: 3 подхода по 10-12 раз.
Уже после этих двух блоков у парня остаётся мало сил. При том, что блогер, очевидно, следит за собой и регулярно тренируется. Но это только начало.
Подъём туловища с весом: 3 подхода по 12 раз. Выполняется на тренажёре – трос в руках, в положении стоя на коленях опускать и медленно поднимать туловище.
Подъём колен на тренажёре: 3 подхода по 15 раз.
Посмотреть, как выполнять упражнения, можно в видео блогера на YouTube.
Во время последнего блока Асэль делает несколько остановок, чтобы передохнуть. Тренировка Роналду явно не для новичков и любителей. Чтобы выполнить все упражнения, необходима хорошая физическая подготовка.