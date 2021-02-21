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Как тренируется Криштиану Роналду? Блогер Асэль Суид повторил тренировку Роналду

Можно ли повторить тренировку Роналду?
Дина Чихирева
Пресс как у легенды Португалии: можно ли повторить тренировку Роналду?
Блогер Асэль Суид попытался – дыхание сбилось уже после первого сета.
Lifestyle / Фитнес 0
Аудио-версия:

Лучший бомбардир в истории футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, обладатель пяти «Золотых мячей» – всё это о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду. Едва ли найдутся равные ему в современном футболе, а многие и вовсе считают его лучшим игроком в истории. Чтобы поддерживать физическую форму и фигуру, спортсмен регулярно и интенсивно тренируется. Повторить его тренировку попробовал блогер Асэль Суид и поделился впечатлениями в своём видео.

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Тренировка футболиста состоит из 10 упражнений, разделённых на пять сетов. В каждом из блоков их по два, и они комбинируются между собой. В этом заключается определённая сложность: как правило, оба упражнения достаточно сложные и энергозатратные, что не позволяет мышцам расслабиться.

Сет 1

Жим лёжа: 3 подхода по 10-12 раз.
Приседания: 3 подхода по 12 раз.

Фото: istockphoto.com

Сет 2

Жим лёжа на наклонной скамье: 3 подхода по 10-12 раз.
Ходьба и выпады со штангой: 3 подхода по 10-12 раз.

Уже после этих двух блоков у парня остаётся мало сил. При том, что блогер, очевидно, следит за собой и регулярно тренируется. Но это только начало.

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Сет 3

Направлен на руки и грудные мышцы.

Махи гантелями над грудью: 3 подхода по 10-12 раз. Гантели на вытянутых руках нужно сводить и разводить на уровне груди.

Фото: istockphoto.com

Тяга на тросе: 3 подхода по 10-12 раз. Для этого упражнения понадобится установка с тросом и гирями. Импульсами нужно поднимать гири и плавно опускать их.

Сет 4

Разгибания ног: 3 подхода по 12 раз. Пнадобится грузоблочный тренажёр для квадрицепса и бицепса бедра.

Сгибание сухожилия: 3 подхода по 12 раз. Тот же тренажёр, что и в первом упражнении блока, но задействовать нужно сухожилия.

Блогеру уже сложно продолжать, но он подбадривает себя фразой: «Криштиану не жаловался, значит, и мы не будем».

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Сет 5

Нацелен на пресс.

Подъём туловища с весом: 3 подхода по 12 раз. Выполняется на тренажёре – трос в руках, в положении стоя на коленях опускать и медленно поднимать туловище.

Подъём колен на тренажёре: 3 подхода по 15 раз.

Посмотреть, как выполнять упражнения, можно в видео блогера на YouTube.

Во время последнего блока Асэль делает несколько остановок, чтобы передохнуть. Тренировка Роналду явно не для новичков и любителей. Чтобы выполнить все упражнения, необходима хорошая физическая подготовка.

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