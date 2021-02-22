Из 100 в 50: как кореянке удалось похудеть в два раза

Сейчас девушка из Южной Кореи Джастина ведет канал на YouTube и блог в «Инстаграме». Она выкладывает фотографии стройного подтянутого тела, рассказывает о своём образе жизни и делится полезными советами. Сложно поверить, что несколько лет назад она весила 100 кг.

Проблемы из детства

В детстве Джастина занималась плаванием и катанием на роликовых коньках. Каждый раз после тренировки она ела в кафе хот-доги, рамен и другой фастфуд. Девушка говорит, что очень любила такую еду.

Став старше, она стала уделять больше времени учёбе и перестала тренироваться. А вот пищевые привычки не изменились: Джастина продолжила есть вредную пищу, начала быстро набирать вес и вскоре достигла отметки в 100 кг. Тогда девушка поняла, что пора что-то менять.

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Новый подход к питанию

Поначалу Джастина ничего не знала о диетах. Она начала есть три раза в день, заменила белый рис на коричневый и не забывала про белок и клетчатку. И, конечно, отказалась от снеков и ночных перекусов. Так девушка потеряла первые 24 кг.

Затем она сделала меню более жёстким. На завтрак были мюсли с соевым молоком и замороженная голубика, на обед – маленькая порция обычных блюд, на ужин – салат.

За 2 года Джастина сбросила 50 кг, но у неё началось расстройство пищевого поведения – булимия. После лечения РПП девушка пересмотрела рацион и сделала его таким:

завтрак: протеиновый шейк;

обед: то, что хочется, но лишь половина порции – этого правила Джастина придерживается до сих пор;

ужин: протеиновая гранола.

Также она вернула в рацион снеки, но в ограниченном количестве.

Джастина считает, что главное правило похудения таково: нужно есть то, что хочется, но маленькими порциями. Девушка обращает внимание, что не призывает других поступать так, как действовала она. Нужно подбирать план питания индивидуально.

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Не только диета

Чтобы сбросить вес, Джастина не только придерживалась определённого питания, но и стала вести более активный образ жизни. Она занималась силовыми тренировками и аэробикой минимум по часу трижды в неделю. В другие дни отправлялась на часовые прогулки.

По мнению Джастины, для похудения важна именно тренировка мышц, а делать кардио необязательно. Девушка вспоминает, что тренироваться было нелегко, и ей не раз приходилось заставлять себя выбираться в спортзал.

Блогер сомневается, что есть одно «самое эффективное» упражнение, чтобы похудеть. Она считает, что для тренировок важно найти такой комплекс, который будет приносить удовольствие. Главное – делать их регулярно. Сама Джастина предпочитает воздушную йогу и pole dance.

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Принятие себя

Помимо похудения, девушка прошла долгий путь от нестабильного состояния и булимии до любви к себе. Сейчас её цель – быть счастливым человеком и наслаждаться здоровым образом жизни.

Джастина говорит, что сбрасывала вес, чтобы быть здоровой. Девушка не только изменила привычки и стиль жизни, но и дала себе понять, что любима и достойна любви. «Даже если я снова наберу 100 кг, я буду любить себя такой, какая я есть», – говорит она.