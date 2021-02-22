Из 100 в 50: как кореянке удалось похудеть в два раза

Сейчас девушка из Южной Кореи Джастина ведет канал на YouTube и блог в «Инстаграме». Она выкладывает фотографии стройного подтянутого тела, рассказывает о своём образе жизни и делится полезными советами. Сложно поверить, что несколько лет назад она весила 100 кг.
Проблемы из детства
В детстве Джастина занималась плаванием и катанием на роликовых коньках. Каждый раз после тренировки она ела в кафе хот-доги, рамен и другой фастфуд. Девушка говорит, что очень любила такую еду.
Став старше, она стала уделять больше времени учёбе и перестала тренироваться. А вот пищевые привычки не изменились: Джастина продолжила есть вредную пищу, начала быстро набирать вес и вскоре достигла отметки в 100 кг. Тогда девушка поняла, что пора что-то менять.
Новый подход к питанию
Поначалу Джастина ничего не знала о диетах. Она начала есть три раза в день, заменила белый рис на коричневый и не забывала про белок и клетчатку. И, конечно, отказалась от снеков и ночных перекусов. Так девушка потеряла первые 24 кг.
Затем она сделала меню более жёстким. На завтрак были мюсли с соевым молоком и замороженная голубика, на обед – маленькая порция обычных блюд, на ужин – салат.
За 2 года Джастина сбросила 50 кг, но у неё началось расстройство пищевого поведения – булимия. После лечения РПП девушка пересмотрела рацион и сделала его таким:
завтрак: протеиновый шейк;
обед: то, что хочется, но лишь половина порции – этого правила Джастина придерживается до сих пор;
ужин: протеиновая гранола.
Также она вернула в рацион снеки, но в ограниченном количестве.
Джастина считает, что главное правило похудения таково: нужно есть то, что хочется, но маленькими порциями. Девушка обращает внимание, что не призывает других поступать так, как действовала она. Нужно подбирать план питания индивидуально.
Не только диета
Чтобы сбросить вес, Джастина не только придерживалась определённого питания, но и стала вести более активный образ жизни. Она занималась силовыми тренировками и аэробикой минимум по часу трижды в неделю. В другие дни отправлялась на часовые прогулки.
По мнению Джастины, для похудения важна именно тренировка мышц, а делать кардио необязательно. Девушка вспоминает, что тренироваться было нелегко, и ей не раз приходилось заставлять себя выбираться в спортзал.
Блогер сомневается, что есть одно «самое эффективное» упражнение, чтобы похудеть. Она считает, что для тренировок важно найти такой комплекс, который будет приносить удовольствие. Главное – делать их регулярно. Сама Джастина предпочитает воздушную йогу и pole dance.
Принятие себя
Помимо похудения, девушка прошла долгий путь от нестабильного состояния и булимии до любви к себе. Сейчас её цель – быть счастливым человеком и наслаждаться здоровым образом жизни.
Джастина говорит, что сбрасывала вес, чтобы быть здоровой. Девушка не только изменила привычки и стиль жизни, но и дала себе понять, что любима и достойна любви. «Даже если я снова наберу 100 кг, я буду любить себя такой, какая я есть», – говорит она.