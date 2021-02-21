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Как сейчас выглядит Рианна? Как менялась фигура певицы?

Как сейчас выглядит Рианна?
Арина Забгаева
От девчонки с Барбадоса до королевы R&B: как менялась Рианна и её фигура?
И почему она даже с пышными формами остаётся эталоном женственности и сексуальности.
Lifestyle / Тренды 0
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В этом году Рианне исполняется 33 года. К этому времени жгучая красавица с Барбадоса стаза знаменитой певицей и построила два успешных бизнеса: запустила собственный бренд нижнего белья и косметики. С годами менялись не только её музыка, но и стиль, и даже фигура. Но одно оставалось неизменным: как в начале карьеры, так и сейчас Рири остаётся воплощением сексуальности и женственности.

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Начало музыкальной карьеры

На сцене Рианна дебютировала довольно рано: свой первый альбом Music of the Sun она выпустила, когда ей было всего 17 лет. В то время девушка отличалась стройной, даже хрупкой фигурой, что вполне соответствовало идеалам красоты начала 2000-х.

Фото: Getty Images

Хотя первый альбом певицы продавался в разделе регги, её музыка всегда тяготела к R&B. То же можно сказать и о стиле Рири. Свободные джинсы с ультранизкой посадкой, короткие топы, открывающие плоский живот, золотые цепочки и крупные серьги – её первые образы отражают целую эпоху в музыке и моде.

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Смена образа и конец 2000-х

Рианна уверенно завоёвывала популярность. Поклонников и поклонниц по всему миру привлекала не только музыка, но и внешность певицы. Во время работы над третьим студийным альбомом девушка решила сменить имидж на более бунтарский. Короткая стрижка и чёрные волосы – такой Рианну можно было увидеть в конце 2000-х. Хотя её слабость к женственным образам всё равно давала о себе знать.

Фото: Getty Images

Первые шаги в кино

Хотя ещё в начале музыкальной карьеры девушка появилась в фильме «Добейся успеха 3: Всё или ничего» в качестве камео, первые более менее серьёзные шаги в киноиндустрии она сделала уже в 2010-х. В 2012 году певица приняла участие в съёмках боевика «Морской бой». После чего несколько раз появлялась как во второстепенных ролях, так и в центральных – например, в «8 подруг Оушена» в 2018 году.

Фото: Getty Images

Уже в это время фигура Рири начинает меняться. Она больше не похожа на хрупкого подростка: её формы становятся более женственными, а образы – более дерзкими. Пожалуй, в этот период у певицы самая спортивная форма – даже на фото с красной ковровой дорожки можно увидеть рельефный пресс.

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Собственный бизнес и узнаваемый имидж

В 2017 году Рианна решила запустить собственный бренд косметики Fenty Beauty – он сразу же получил широкую популярность, поскольку ориентировался на людей не только со светлым цветом кожи. Девушка к этому времени заметно поправилась, но это нисколько не испортило её внешность. Чего только стоит её легендарное появление в красном платье на премьере «Валериан и город тысячи планет» – в фильме она исполнила одну из второстепенных ролей.

Фото: Getty Images

Сейчас певица остаётся в теле и при этом продолжает удивлять фанатов стильными образами и пикантными фотосессиями – в том числе, для собственного бренда нижнего белья. Сама Рианна признавалась в интервью, что из-за набранного веса испытывала проблемы с самооценкой и некоторое время даже боялась выходить из дома. Но нам кажется, такие переживания напрасны. В свои 33 года Рири выглядит замечательно, не изменяет себе и своему стилю.

А какой образ певицы больше по душе вам?

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