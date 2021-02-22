Успеть за четыре минуты: как проверить свою выносливость

В 1968 году Кеннет Купер, известный американский врач, создал ряд тестов, чтобы с их помощью оценивать уровень физической подготовленности для службы в американских войсках. Впрочем, провести такой тест и проверить себя, может любой желающий.

Этот вариант состоит из четырёх упражнений. Их нужно повторять по десять раз каждое четыре круга без остановок. Но перед тем, как приступить к тестированию, обязательно выполните разминку!

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Из чего состоит один круг упражнений?

Сначала нужно выполнить десять отжиманий, и после этого упражнения остаться в упоре лёжа. Затем – десять прыжков из упора лёжа, после чего следует перевернуться на спину. Далее сделайте десять подъёмов корпуса – можно заменить их заведением ног за голову и скрутками. Напоследок – десять приседаний, которые можно заменить разножкой или выпрыгиванием из полного приседа.

Фото: istockphoto.com

Как узнать результат?

Всё довольно просто. Результат теста зависит от времени, за которое были выполнены все упражнения. Так, например, результат в три минуты считается отличным, в три минуты тридцать секунд – достаточно хорошим, в четыре минуты – удовлетворительным. Ну, а если времени ушло больше, чем четыре минуты, значит, силовая подготовка и выносливость оставляют желать лучшего – в армию США с такими показателями точно не возьмут.

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Как ещё можно использовать эти упражнения?

Комплекс Купера подходит не только для теста на уровень физподготовки, но и для постоянных занятий. Выполнять эти упражнения можно в любой части тренировки. А если делать это регулярно, то сможете развить силу и повысить выносливость, что позволит добиваться более высоких результатов.

Фото: istockphoto.com

Какие есть варианты теста Купера?

Существует также беговой, плавательный и велосипедный тест. Беговой, например, можно выполнить в начале и в конце сезона, чтобы сравнить результаты и оценить свой прогресс.

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Суть этих тестов состоит в том, чтобы за 12 минут преодолеть как можно большее расстояние. Затем для выяснения результата по разработанной врачом таблице сопоставляются пройдённая дистанция, пол и возраст тестируемого.