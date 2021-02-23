Вспоминаем в День защитника Отечества фильмы о спорте, достижениях и настоящих мужчинах. Они учат не сдаваться, всегда идти вперёд и достигать поставленные цели.
Легенда №17 (2012)
Рейтинг на КиноПоиске: 8,0.
Фото: Кадр из фильма
Фильм рассказывает историю восхождения к славе известного хоккеиста СССР Валерия Харламова. В центре сюжета – первый матч Суперсерии СССР – Канада, который состоялся 2 сентября 1972 года.
Воин (2011)
Рейтинг на КиноПоиске: 8,0.
Фото: Кадр из фильма
История молодого бойца Томми Конлона: после долгого отсутствия и подготовки к большому турниру он наконец вернулся домой. Его страдающий от алкоголизма отец, в прошлом успешный и талантливый боксёр, начинает тренировать сына и помогать ему идти к своей цели.
Ford против Ferrari (2019)
Рейтинг на КиноПоиске: 8,2.
Фото: Кадр из фильма
Действия происходят в 1963 году. В городе Уиллоу-Спрингс Американский гоночный клуб проводит соревнования, в которых участвует британский гонщик Кенан Майлз под руководством автоконструктора Кэролла Шэлби. Вместе они бросают вызов сильнейшим корпорациям и создают новый спорткар, который может конкурировать с Ferrari.
Левша (2015)
Рейтинг на КиноПоиске: 7,5.
Фильм об успешном боксёре Билли Хоупе, которого постигла череда несчастий. На пике своей карьеры у него была прекрасная семья – любимая жена и дочь, богатство, слава, кажется, всё, что о чём можно мечтать.
Фото: Кадр из фильма
В один день умирает его супруга. После чего неудачи следуют одна за другой. Его дисквалифицируют на ринге, он становится банкротом, так как доходов больше нет, его лишают родительских прав в отношении его единственной дочери. Всё, что остается Билли – вернуть звание чемпиона и дочь. Получится ли у него?
Рокки (1976)
Рейтинг на КиноПоиске: 8,0.
Легендарный и талантливый боксёр Рокки Бальбоа сумел подняться на вершину славы и успеха с самых низов. Любимец миллионов, своим обаянием, упрямством и некоторой застенчивостью он завоёвывает сердца фанатов.
Фото: Кадр из фильма
Его мечта – пояс чемпиона мира. Он делает всё, чтобы добиться цели: изматывает себя долгими тренировками, участвует в кровавых поединках, которые шокируют даже профессионалов. К чему приведёт его судьба?
Дангал (2016)
Рейтинг на КиноПоиске: 8,2.
Фото: Кадр из фильма
История Махавира Сингха Пхогата. Из-за бедности спортсмен бросает борьбу, но мечтает воспитать будущего сына так, чтобы тот стал олимпийским чемпионом. К его разочарованию, у них с женой рождаются только дочки. Махавир не отчаивается и решает сделать из девочек настоящих спортсменок.
Движение вверх (2017)
Рейтинг на КиноПоиске: 7,5.
Фото: Кадр из фильма
Фильм рассказывает о триумфальной победе советских баскетболистов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. Сборная СССР впервые за 36 лет сумела разгромить команду США. Конечно же, без помощи великого тренера у спортсменов ничего бы не вышло – он сделал всё, чтобы создать самую сильную сборную и заставить поверить их в собственные силы.
Гонка (2013)
Рейтинг на КиноПоиске: 8,1.
Фото: Кадр из фильма
События разворачиваются в 1970-е годы в Формуле-1. Два ярых соперника в истории автогонок – брутальный англичанин Джеймс Хант и дисциплинированный австриец Ники Лауда – готовы на всё ради победы на трассе. У них нет права на ошибку. Кто же одержит верх?
Неугасающий (2008)
Рейтинг на КиноПоиске: 7,8.
Главный герой, регбист Рик Пенинг оказывается в тюрьме. Там он знакомится с опекуном Маркусом Тэйтом, который предлагает ему два выбора. Первый – выйти на свободу и играть за команду конкурентов, согласившись следовать определённым правилам и работать по изнурительному графику. Второй – оставаться за решёткой. С неохотой, Рик всё же соглашается.
Фото: Кадр из фильма
Когда же он вливается в команду, его срок заканчивается и он получает полную свободу. Вернувшись, спортсмен должен вновь присоединиться к старой команде, которую тренирует его отец. Теперь между Риком стоит выбор – за кого играть?
Сила воли (2016)
Рейтинг на КиноПоиске: 7,1.
Фильм рассказывает историю темнокожего атлета по имени Джесси Оуэнс, поистине легендарного человека. Его стойкость и упорство привели его на Олимпийские игры 1936 года, которые проходили в нацистском Берлине.
Фото: Кадр из фильма
На своём пути атлет встречает множество преград и искушений, которые в сравнении с грандиозным забегом кажутся ничем. Весь мир, затаив дыхание, следит за ним. Одни ждут победу Джесси как символа справедливости, другие – его поражения как триумфа нацистской идеологии.