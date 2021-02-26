Как правильно выбрать масло для жарки?

Некоторые виды лучше не использовать для термической обработки.

Часто ли вы задумываетесь, какое масло лучше взять для готовки? В любом случае оно играет очень важную роль в готовом блюде. Чтобы не навредить организму, его следует правильно использовать. Разбираемся, какое масло и для чего лучше подходит, а какое стоит убрать с полки.

Жарить, варить или запекать: какой способ приготовления полезнее Так ли на самом деле вредна жареная пища?

Подсолнечное масло

Калорийность: 884 ккал на 100 г.

По способу обработки выделяют три вида подсолнечного масла, и каждый из них пригоден для разных блюд. Нерафинированное – для салатов, его при жарке не используют. Дезодорированное – лучший вариант для термической обработки, также для неё подойдёт рафинированное.

Фото: istockphoto.com

В целом в масле подсолнечника содержится комплекс витаминов A, D, E, а также белок, углеводы и полезное вещество лецитин.

Оливковое масло

Калорийность: 884 ккал на 100 г.

Лучшим считается оливковое масло первого отжима – на упаковке есть специальный значок Extra virgin. На нём можно жарить, заправлять им салаты, оно богато полезными веществами, например витамином E.

Кокосовое масло

Калорийность: 862 ккал на 100 г.

Лучше отдать предпочтение нерафинированному органическому маслу холодного отжима, так как оно меньше всего подвержено обработке, а значит, сохраняет больше полезных свойств. Как определить, какое масло наиболее натуральное? При нахождении в прохладном месте оно затвердеет, а при возвращении в тепло снова станет жидким.

Фото: istockphoto.com

Важно не переборщить: 1-2 столовых ложек кокосового масла во время приготовления еды – более чем достаточно.

Масло авокадо

Калорийность: 884 ккал на 100 г.

Это масло незаслуженно редко используют в кулинарии. А ведь в нём очень много полезных свойств: оно ускоряет метаболизм, способствуя похудению, положительно воздействует на качество крови. Кроме того, в нём содержится хлорофилл, который улучшает деятельность сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Хорошо в любом виде: как использовать масло авокадо Оно пригодится не только на кухне.

Льняное масло

Калорийность: 884 ккал на 100 г.

Несмотря на горьковатый вкус, льняное масло, пожалуй, одно из самых полезных, его даже используют в лечебных целях. Регулярный приём способствует сохранению здоровья нервной системы и остроты зрения, а также улучшению работы кишечника.

Оно способствует похудению, так как нормализует жировой обмен и очищает организм. Для жарки можно использовать только рафинированное.

Как пользоваться льняным маслом? Идеальный продукт для похудения и тонизирования кожи Но для нужного эффекта важно не превысить дозировку.

Топлёное масло гхи

Калорийность: 886 ккал на 100 г.

Это топлёное сливочное масло, из которого были удалены вода и молочный белок. Оно очень полезно, так как на 65% состоит из насыщенных жирных кислот, в нём мало лактозы и полиненасыщенных жирных кислот (всего около 3%).

Фото: istockphoto.com

Какое бы масло вы ни выбрали, жарить на одной и той же порции нельзя больше одного раза. Под воздействием температуры оно окисляется, также в нём могут образовываться вещества, опасные для здоровья.