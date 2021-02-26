Нас ждёт возвращение классических силуэтов и ещё больше коллабораций.

Какие кроссовки будут в моде в 2021 году? Всё новое – хорошо забытое старое

В 2020 году дизайнеры спортивной обуви представили немало новинок. Некоторые из них оказались удачными, другие не получили особого отклика. Но чего ждать любителям спортивной обуви в новом году?

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Экологичность

Тренд на экологичность нельзя назвать новинкой, но с каждым годом он становится популярнее. Всё больше брендов используют переработанные материалы, случай с кроссовками – не исключение.

Необычные ткани и текстуры вдохновляют дизайнеров на интересные, нередко футуристичные дизайны. А некоторые пары и вовсе создают так, что после их можно полностью переработать.

Ретро

Ретро-модели так или иначе давно просочились в современный гардероб. Но в 2021-м этот тренд переживёт новый виток. Культовые пары, такие как adidas Stan Smith и Air Jordan 1, вновь вернуться на пьедестал.

Трендовые кроссовки можно будет найти не только в последних коллекциях, но и на полках секонд-хэндов.

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Мех

Кроссовки стали совсем уж универсальными: теперь их носят не только с разной одеждой, но и в любое время года. А от зимних холодов спасут меховые модели.

Уже в последний месяц 2020-го вышло немало утеплённых новинок. Они доступны в разных цветах и силуэтах – можно подобрать подходящие к любому образу. Вполне логично, что этот тренд продолжится и в новом году.

Возвращение классики

Зачем изобретать велосипед? Подумали дизайнеры и решили вернуть на полки классические модели, но в новой интерпретации.

Некоторые бренды планируют выпустить обновлённые легендарные линейки, а кто-то и вовсе предлагает кастомизировать культовые силуэты. Самое время достать из глубин шкафа любимую пару.

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Кроссовки на каждый день

Многие и в повседневной жизни предпочитают жёстким туфлям и ботинкам удобные кроссовки. Теперь когда дизайнеры взяли курс на универсальность, сочетать спортивную обувь с кэжуал-образами стало ещё проще.

Одну пару можно брать и на тренировку, и в офис, и на прогулку с друзьями.

Гейминг-коллаборации

Новый тренд грядущего сезона – кроссовки, вдохновлённые видеоиграми. Некоторые разработчики уже успели создать пару коллабораций, но в 2021-м их явно будет больше. Особенно учитывая, сколько игровых новинок ожидается в этом году.