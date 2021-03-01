Полезно или не очень: что такое шакшука и можно ли её есть каждый день?

Шакшука – блюдо израильской кухни, которое представляет собой сочетание соуса из помидоров, жаренных с острым перцем, луком, приправами, и яиц. Вариантов её приготовления много – каждый видоизменяет это блюдо, как ему больше нравится, и добавляет к основным ингредиентам то, что любит: сыр, разные овощи, зелень и т. д. Как правило, подаётся шакшука на завтрак с кусочком хлеба или питы – круглого плоского хлеба, похожего на лепёшку, тоже распространённого в Израиле.
Любое блюдо, которое само по себе считается «правильным», можно приготовить так, что от пользы в нём не останется практически ничего. Шакшука не исключение. Первоначальный набор ингредиентов даёт право добавить её в рацион человека, придерживающегося ПП. Ведь помидоры, перец, лук и яйца не представляют собой ничего «запретного». А масло, на котором всё это жарится, можно использовать по минимуму.
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Но если добавлять в шакшуку калорийные сыры, готовить её на большом количестве растительного или сливочного масла и есть с огромным куском хлеба, то, разумеется, здоровым такой завтрак не назовёшь. Поэтому всё зависит от способа приготовления.
Нарезать лук и перец мелкими кубиками. Разогреть сковороду на среднем огне, добавить масло, лук и перец. Обжарить овощи несколько минут, пока перец не станет мягким. Затем добавить паприку, соль и разрезанные пополам помидоры черри (можно использовать обычные помидоры, их нарезать кубиками) и тушить 2-3 минуты. Добавить томаты в собственном соку, томатное пюре, всё хорошо перемешать и тушить ещё 3 минуты. Если масса очень густая, добавить 3-4 ст. л. воды.
Аккуратно разбить яйца в сковороду, образуя небольшое углубление в соусе. После чего готовить несколько минут, по желанию накрыть крышкой. Также довести блюдо до готовности можно в духовке, если ваша сковорода имеет металлическую или съёмную ручку. В конце украсить зеленью и перчиками чили.
Такую шакшуку можно позволять себе на завтрак ежедневно. Главное – следите за размером порции.