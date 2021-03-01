Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Главная / Lifestyle / Статьи /

Что такое шакшука? Как приготовить ПП-шакшуку?

Как приготовить ПП-шакшука?
Тереза Данилова
Полезно или не очень: что такое шакшука и можно ли её есть каждый день?
Как приготовить израильское блюдо и не навредить фигуре.
Lifestyle / Питание 0
Аудио-версия:

Шакшука – блюдо израильской кухни, которое представляет собой сочетание соуса из помидоров, жаренных с острым перцем, луком, приправами, и яиц. Вариантов её приготовления много – каждый видоизменяет это блюдо, как ему больше нравится, и добавляет к основным ингредиентам то, что любит: сыр, разные овощи, зелень и т. д. Как правило, подаётся шакшука на завтрак с кусочком хлеба или питы – круглого плоского хлеба, похожего на лепёшку, тоже распространённого в Израиле.

Идеальное утро: 7 лучших завтраков выходного дня
Полезные и красивые рецепты для тех, кому не нужно никуда спешить.

Можно ли шакшуку на ПП?

Любое блюдо, которое само по себе считается «правильным», можно приготовить так, что от пользы в нём не останется практически ничего. Шакшука не исключение. Первоначальный набор ингредиентов даёт право добавить её в рацион человека, придерживающегося ПП. Ведь помидоры, перец, лук и яйца не представляют собой ничего «запретного». А масло, на котором всё это жарится, можно использовать по минимуму.

Фото: istockphoto.com

Но если добавлять в шакшуку калорийные сыры, готовить её на большом количестве растительного или сливочного масла и есть с огромным куском хлеба, то, разумеется, здоровым такой завтрак не назовёшь. Поэтому всё зависит от способа приготовления.

Как яйца на завтрак помогают похудеть? Исследования учёных
Однако перебарщивать с белковым продуктом тоже рискованно.

Как приготовить ПП-шакшуку?

Вам понадобятся (на 2 порции):

  • болгарский перец (жёлтый и красный) – 2 шт.;
  • помидоры черри – 2 горсти;
  • томаты в собственному соку – 1/2 банки;
  • томатное пюре – 2 ст. л.;
  • луковица – 1 шт.;
  • оливковое масло – 2 ст. л.;
  • сладкая паприка – 1 с. л.;
  • яйца – 4-5 шт.;
  • перец чили по вкусу;
  • соль;
  • зелень (петрушка или кинза).

Нарезать лук и перец мелкими кубиками. Разогреть сковороду на среднем огне, добавить масло, лук и перец. Обжарить овощи несколько минут, пока перец не станет мягким. Затем добавить паприку, соль и разрезанные пополам помидоры черри (можно использовать обычные помидоры, их нарезать кубиками) и тушить 2-3 минуты. Добавить томаты в собственном соку, томатное пюре, всё хорошо перемешать и тушить ещё 3 минуты. Если масса очень густая, добавить 3-4 ст. л. воды.

Пашот, всмятку или вкрутую: как безопасно приготовить яйца
Для того, чтобы избавиться от бактерий, важно выбрать правильный способ термической обработки.

Аккуратно разбить яйца в сковороду, образуя небольшое углубление в соусе. После чего готовить несколько минут, по желанию накрыть крышкой. Также довести блюдо до готовности можно в духовке, если ваша сковорода имеет металлическую или съёмную ручку. В конце украсить зеленью и перчиками чили.

Такую шакшуку можно позволять себе на завтрак ежедневно. Главное – следите за размером порции.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Популярные материалы
Лучше сахара? Полезен ли мёд на самом деле и кому стоит его есть
Лучше сахара? Полезен ли мёд на самом деле и кому стоит его есть
Что будет, если регулярно есть грецкие орехи? Считается, что они улучшают работу мозга
Что будет, если регулярно есть грецкие орехи? Считается, что они улучшают работу мозга
TOP 3
Тренировка с Ляйсан: необычные простые упражнения для быстрой подкачки всего тела
Эксклюзив
Тренировка с Ляйсан: необычные простые упражнения для быстрой подкачки всего тела
Фитнес
Новая мужественность: как брать от жизни своё
Тест
Новая мужественность: как брать от жизни своё
Тренды
Всё или ничего: что случится, если пропустить тренировку?
Всё или ничего: что случится, если пропустить тренировку?
Фитнес
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021