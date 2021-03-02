Не переусердствуйте на начальном этапе, особенно если занимаетесь в одиночку.

Килограмм за килограммом: с чего начинать тренировку с весами?

Многим новичкам гири, штанги и другие виды отягощения кажутся непонятными и пугающими. С какого веса начать, когда и как стоит его увеличивать, нужно ли вообще тренироваться с большими весами? Разобраться не так уж легко. Ответить на эти вопросы поможет тренер World Class Александр Карпов.

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Как и зачем использовать дополнительные отягощения?

Эксперт считает, что дополнительный вес можно использовать практически во всех видах упражнений, включая те, которые изначально этого не предполагают. Это зависит от цели занятий, так как с отягощением увеличивается интенсивность, а значит, и эффективность.

Фото: istockphoto.com

Александр: Если перед спортсменом стоит задача нарастить мышечную массу, то отягощения помогут в её реализации.

Как правильно подобрать вес?

Тренер выделяет три важнейших фактора, которые нужно учитывать при подборе веса.

Тренировочные цели. Поддерживать физическую форму, стараться интенсивно накачать мышцы или подготовиться к соревнованиям – вес в каждом из случаев будет разный.

Фото: istockphoto.com

Уровень подготовки. Если вы только начали добавлять отягощение к упражнениям, нужно начинать с малого.

Особенности здоровья. Перед началом тренировок с весом необходимо проконсультироваться с врачом о том, нет ли индивидуальных противопоказаний к такому виду занятий.

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Когда нужно увеличивать вес?

Для прогресса в тренировках, объясняет тренер, вес необходимо увеличивать. Но когда? Показателем можно считать то, как вы выполняете заданное количество повторений. Если последний повтор делаете уже на пределе, добавлять ещё рано. Если же с текущим отягощением вы выполняете повторения с запасом сил, вес можно увеличить.

Фото: istockphoto.com

С каким отягощением нужно начинать?

Безусловно, для начала нужно выбрать минимальный возможный вес и только потом определить наиболее подходящий для себя. Если вы решили следовать программе тренировок для наращивания мышечной массы, вес отягощения стоит подбирать примерно на 12 повторений, при котором 12-е повторение – это предел. Но не максимальная физическая возможность, а положение, при котором ещё сохраняется способность выполнять упражнение правильно с технической точки зрения.

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Необходимо учитывать, в одиночку вы занимаетесь или нет. Если нет партнёра или тренера, который мог бы оказать помощь в выполнении того или иного упражнения, стоит рассчитывать силы и вес с запасом на 1-2 повторения, чтобы избежать травм и повреждений.