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История бегуна Дэвида Саймона. Полезные советы и мотивация для начинающих

История бегуна Дэвида Саймона
Мария Гудкова
Ежедневная пробежка: ключ к долголетию или травмоопасное хобби?
Дэвид Саймон из Калифорнии в 61 год каждый день пробегает больше 30 км, но хорошо ли это сказывается на его здоровье?
Lifestyle / Тренды 0
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Бег — полезное и доступное физическое упражнение, которое помогает отвлечься от повседневной суеты и взбодриться. Для кого-то он становится разовым увлечением, а кто-то посвящает ему большую часть жизни. Например, программист из Калифорнии Дэвид Саймон. Он разменял уже седьмой десяток, но до сих пор ежедневно пробегает не меньше 30 км.

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С чего начиналась история самого активного бегуна?

Дэвид начал бегать летом 1977 года после окончания средней школы. Тогда он чувствовал себя неуверенно и зажато, хотел раскрыться с совершенно другой стороны. Первой точкой забега стала аптека, которая находится в миле от его дома. Он признаётся, что расстояние поначалу давалось очень тяжело, но эта короткая дистанция дала огромный толчок к изменению жизни в лучшую сторону.

Участие в марафонах и организация забегов

Участие в марафонах стало новой страницей в жизни Дэвида. Поехав по работе в Лас-Вегас, он по привычке вышел на пробежку и увидел толпу людей, которая бежала прямо на него. Без раздумий бегун присоединился к единомышленникам и получил свою первую медаль.

Сейчас все достижения и награды марафонца можно посмотреть в приложении Strava, в котором он занимает лидирующую позицию среди всех пользователей. Не удивительно, ведь бегун провёл в пути 146 часов и пробежал в общей сложности 965,6 км.

Позже Дэвид начал организовывать марафоны самостоятельно, преимущественно из-за своих детей, которые взяли пример с отца и горели желанием принять участие в забеге. Из-за нехватки времени он провёл не так много забегов, но всё же они стали отличным опытом для участников.

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Тренерский опыт

Спустя некоторое время бегун основал молодёжную команду по бегу «The Calabasas Cheetahs», что в переводе с английского означает «Гепарды из Калабасаса», и тренировал их в беге на пересечённой местности. Главный совет, который Дэвид дал новичкам, заключается в том, что нужно начинать бег с небольших дистанций, постепенно увеличивая нагрузку. Иначе можно быстро устать и перегореть к этому делу. Бег — это не только тренировка, но и образ жизни.

Травмоопасность

За 40 лет бега мужчина получил лишь одну серьёзную травму — разрыв мениска. По совету доктора Дэвид сделал операцию, и это стало одним из худших решений: колено уже не было прежним, что заметно сказалось на физическом состоянии спортсмена.

Спустя некоторое время, он травмировал и другое колено, но решил отказаться от операции и не пожалел. Ему удалось восстановить ногу без хирургического вмешательства. Чтобы снизить риск получения травмы, за 15 минут до пробежки Дэвид рекомендует выполнять лёгкие и эффективные разминочные упражнения.

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Правильная подготовка поможет сделать пробежки эффективнее, а главное – безопаснее.

Бег стал ежедневным занятием и своеобразной медитацией для Дэвида, которому, между прочим, уже 61 год. Сейчас бегун на пенсии, и у него много свободного времени. В основном, он совершает пробежки по утрам, слушая любимые подкасты и аудиокниги по пути. Дэвид не может сидеть на месте и признаётся, что когда не удаётся бегать, обязательно находит другую активность на замену. Совершая забеги на длинные дистанции, мужчина стал намного здоровее, счастливее и увереннее в себе, а это ли не главное?

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