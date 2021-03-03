Вспомнить всё: 5 продуктов, которые улучшают память

Включение их в рацион поможет решить и другие проблемы со здоровьем.

Человеческая память имеет свойство утрачиваться и ослабевать. Со временем некоторым становится сложно быстро запоминать большое количество информации и долго держать её в голове. По словам нутрициолога Анастасии Грашкиной, директора и основательницы сервиса доставки здорового питания BeFit, это происходит из-за того, что мозг не получает в достаточном количестве белки, полиненасыщенные жиры, углеводы, витамин С, витамин B12, аминокислоты, антиоксиданты, минералы и другие вещества, необходимые ему для питания.

Вместе с экспертом разбираемся, какие продукты содержат в себе эти микро- и макронутриенты и что нужно добавить в рацион, чтобы память долго оставалась крепкой.

Морская, гималайская, чёрная: какая соль полезнее В некоторых видах содержится больше микроэлементов, а другие при обработке теряют все полезные свойства. Как не ошибиться в выборе?

Жирная рыба

Полезные вещества: Омега-3.

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Лосось и форель богаты полиненасыщенными жирными кислотами или, как многие привыкли их называть, Омегой-3. Этот элемент необходим нашему серому веществу для синтеза и усвоения полезных веществ. Крайне важно снабжать мозг качественными жирами, ведь он на 60% состоит из них.

Орехи и семечки

Питательные вещества: цинк, жиры, магний.

Отличный источник полезного жира для организма – разные виды орехов и семечек. Помимо жиров, в них содержится цинк и магний, макроэлементы и микроэлементы, способствующие улучшению настроения, снижению тревожности и, как следствие, лучшему восприятию информации.

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Черника

Полезные вещества: антиоксиданты.

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Думали, что черника полезна только для здоровья глаз? Нет, её ягоды обладают мощными антиоксидантными свойствами, улучшают питание клеток мозга и защищают их от разрушения. Регулярное употребление в пищу черники поможет улучшить память, а также эффективно хранить и перерабатывать информацию.

Брокколи

Питательные вещества: витамин К, магний.

Многие не любят зелёные соцветия брокколи. Однако это прекрасный источник витамина К и магния, которые способствуют улучшению мозговой активности, так что стоит присмотреться к ним повнимательнее.

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Морковь

Полезные вещества: лютеолин.

Фото: istockphoto.com

Казалось бы, что может быть проще оранжевой моркови, которую мы часто употребляем в пищу?

Но этот обыденный для нас овощ содержит очень важное вещество – лютеолин. Он помогает предотвратить гибель клеток мозга, отвечающих за память.