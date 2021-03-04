Учёные считают, что научиться управлять эмоциями могут даже самые взрывные натуры.

Всё под контролем: как самообладание продлевает жизнь?

Известно, что стресс ухудшает качество жизни. Негативно влияя на ментальное и физическое здоровье человека, он может стать причиной большого ряда заболеваний. Чтобы справиться с психологической нагрузкой, необходима способность контролировать собственные эмоции, мысли и действия. Другими словами, самоконтроль поможет избежать стрессов, а значит, сократить риск некоторых болезней и даже продлить жизнь. А выработать самообладание способен каждый человек.

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Что даёт самоконтроль?

Согласно исследованию учёных из Мичиганского университета, люди, которые выработали в себе жёсткую дисциплину и самообладание, живут намного дольше, медленнее стареют, а также имеют способность лучше справляться с проблемами.

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Соавтор работы Леа Ричмонд-Рейкерд говорит, что самоконтроль способен развить в себе абсолютно любой человек, подобно тому, как нарастить мышечную массу. То есть, это не врождённая способность.

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Как выработать самоконтроль?

Самоконтроль – такой же навык, как и остальные. И с помощью регулярной практики его можно развить. Однако стоит понимать, что мгновенного чудо-результата не будет. Потребуется упорство, труд и сила воли.

Выходите из зоны комфорта

Если какое-то действие доставляет вам дискомфорт, но вы понимаете, что в перспективе это принесёт пользу, продолжайте его выполнять. Вначале всегда бывает трудно, но человек ко всему привыкает – всё может войти в привычку.

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Установите режим дня

Старайтесь чётко следовать выбранному расписанию. Дисциплинированность – основной залог самоконтроля.

Регулярно занимайтесь спортом

Спорт способен тренировать не только тело, но и дух, а также помогает стать более выносливым и стрессоустойчивым.

Начните читать

Выработайте у себя привычку читать каждый день хотя бы по одной главе или, например, по 10 страниц. В метро, пред сном, когда угодно, где угодно и сколько угодно. Главное – читайте. Делая что-то на регулярной основе, можно повысить самообладание.

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Медитируйте

Медитация помогает стать более осознанным, спокойным и менее тревожным. Благодаря ей можно освободиться от негативных эмоций и очистить разум.

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И главное, помните, вы способны взять под контроль свои эмоции и переживания. Только вам решать, расстроит вас то или иное событие или нет. Поэтому старайтесь направлять энергию в нужное русло и не переживать по пустякам.