Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Главная / Lifestyle / Статьи /

Как выработать самоконтроль?

Как выработать самоконтроль и меньше нервничать?
Тереза Данилова
Всё под контролем: как самообладание продлевает жизнь?
Учёные считают, что научиться управлять эмоциями могут даже самые взрывные натуры.
Lifestyle / Здоровье 0
Аудио-версия:

Известно, что стресс ухудшает качество жизни. Негативно влияя на ментальное и физическое здоровье человека, он может стать причиной большого ряда заболеваний. Чтобы справиться с психологической нагрузкой, необходима способность контролировать собственные эмоции, мысли и действия. Другими словами, самоконтроль поможет избежать стрессов, а значит, сократить риск некоторых болезней и даже продлить жизнь. А выработать самообладание способен каждый человек.

На нервах: можно ли похудеть от стресса и не набрать снова
Некоторые считают, что так легче всего сгоняются лишние килограммы.

Что даёт самоконтроль?

Согласно исследованию учёных из Мичиганского университета, люди, которые выработали в себе жёсткую дисциплину и самообладание, живут намного дольше, медленнее стареют, а также имеют способность лучше справляться с проблемами.

Фото: istockphoto.com

Соавтор работы Леа Ричмонд-Рейкерд говорит, что самоконтроль способен развить в себе абсолютно любой человек, подобно тому, как нарастить мышечную массу. То есть, это не врождённая способность.

Тренировки от стресса. Как правильно заниматься, чтобы меньше нервничать
И почему спорт каждый день может привести к обратному эффекту.

Как выработать самоконтроль?

Самоконтроль – такой же навык, как и остальные. И с помощью регулярной практики его можно развить. Однако стоит понимать, что мгновенного чудо-результата не будет. Потребуется упорство, труд и сила воли.

Выходите из зоны комфорта
Если какое-то действие доставляет вам дискомфорт, но вы понимаете, что в перспективе это принесёт пользу, продолжайте его выполнять. Вначале всегда бывает трудно, но человек ко всему привыкает – всё может войти в привычку.

Фото: istockphoto.com

Установите режим дня
Старайтесь чётко следовать выбранному расписанию. Дисциплинированность – основной залог самоконтроля.

Регулярно занимайтесь спортом
Спорт способен тренировать не только тело, но и дух, а также помогает стать более выносливым и стрессоустойчивым.

Начните читать
Выработайте у себя привычку читать каждый день хотя бы по одной главе или, например, по 10 страниц. В метро, пред сном, когда угодно, где угодно и сколько угодно. Главное – читайте. Делая что-то на регулярной основе, можно повысить самообладание.

Фото: istockphoto.com

Медитируйте
Медитация помогает стать более осознанным, спокойным и менее тревожным. Благодаря ей можно освободиться от негативных эмоций и очистить разум.

Против напряжённости и стресса: зачем практиковать медитацию
Восточные практики помогут проще перенести длительную самоизоляцию.

И главное, помните, вы способны взять под контроль свои эмоции и переживания. Только вам решать, расстроит вас то или иное событие или нет. Поэтому старайтесь направлять энергию в нужное русло и не переживать по пустякам.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Популярные материалы
Почему китайцы так любят горячую воду и считают её чрезвычайно полезной
Почему китайцы так любят горячую воду и считают её чрезвычайно полезной
Что будет, если регулярно есть грецкие орехи? Считается, что они улучшают работу мозга
Что будет, если регулярно есть грецкие орехи? Считается, что они улучшают работу мозга
TOP 3
Тренировка с Ляйсан: необычные простые упражнения для быстрой подкачки всего тела
Эксклюзив
Тренировка с Ляйсан: необычные простые упражнения для быстрой подкачки всего тела
Фитнес
Новая мужественность: как брать от жизни своё
Тест
Новая мужественность: как брать от жизни своё
Тренды
Всё или ничего: что случится, если пропустить тренировку?
Всё или ничего: что случится, если пропустить тренировку?
Фитнес
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021