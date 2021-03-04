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Без шапочки никуда: почему важно убирать волосы перед бассейном?

Во всех общественных бассейнах нужно обязательно надевать шапочку. Многие не понимают, в чём причина такой необходимости, и считают, что это лишь портит их внешний вид. Однако аксессуар явно недооценивают. Дело не столько в эстетической красоте, сколько в безопасности для здоровья: вашего и других посетителей.

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Почему не стоит отказываться от шапочки даже в личном бассейне, разбираемся вместе с мастером спорта по прыжкам в воду, супервайзером водных программ, топ-тренером Crocus Fitness Сергеем Нечаевым.

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Зачем надевать шапочку в бассейн?

Обязательное ношение шапочки благоприятно влияет на комфорт каждого посетителя бассейна.

Во-первых, хлорированая вода негативно сказывается на состоянии волос. Они становятся более тонкими, сухими и ломкими. Хотя современные химические средства, используемые для дезинфекции воды, снижают неблагоприятные эффекты, полностью избавиться от них не получится. В то же время ношение шапочки для плавания пусть и не помогает полностью избежать воздействия воды на волосы, но минимизирует объём её попадания.

Фото: istockphoto.com

Во-вторых, абсолютно у всех происходит естественное выпадение волос и выработка кожного сала (естественный жир, производимый сальными железами головы). Всё это попадает непосредственно в воду. Поэтому с точки зрения гигиены, перед посещением бассейна обязательно нужно принять душ и надеть шапочку. Так вероятность оставить «след» будет значительно меньше.

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Какую шапочку лучше выбрать?

Многие не любят носить шапочки для плавания, потому что воспринимают их как устаревший аксессуар. Но сейчас на рынке представлен широкий ассортимент для каждого: из различных материалов в разных цветовых сочетаниях, с любыми рисунками и даже под заказ.

Силиконовые шапочки подходят для занятий спортивным плаванием. Они позволяют улучшить посадку очков и гидродинамику спортсмена.

Фото: istockphoto.com

Для занятий аквааэробикой подойдут тканевые шапочки. Они не дают перегреваться во время интенсивной нагрузки, так как голова не погружается в воду и не происходит теплообмен, характерный для плавания.

Для тех, у кого длинные волосы, есть двойные шапочки, увеличенного размера или объёма. Под такую полностью поместится даже большой пучок.

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При выборе шапочки обязательна примерка. Хотя, как правило, они безразмерные, но имеют различную форму. Даже у одного производителя могут быть представлены разные варианты. Вам должно быть комфортно, шапка не должна давить или быть слишком свободной, сползать на брови или подниматься вверх.