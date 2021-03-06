Полезная альтернатива: как правильно избавляться от вредных привычек

«Сегодня последний день, завтра точно брошу», — фраза, знакомая каждому. Зачастую попытки отказаться от вредной привычки приводят к провальным результатам. Как избавиться от зависимости раз и навсегда? Ответить на этот вопрос поможет тренер и нутрициолог Андрей Семешов.
Вредная привычка — повторяющееся негативное поведение, которое приводит к ухудшению качества жизни и состояния здоровья. Обычно, появление пагубного пристрастия зависит от низкого уровня самоконтроля, неудач, стрессов. Любую вредную привычку можно побороть, разобравшись в её первоначальной причине и проведя глубокую, осознанную работу над собой.
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По мнению эксперта, правильный отказ лучше начинать с поиска верной мотивации. Например, все знают, что курить — вредно. И многие курильщики мечтают бросить, даже если не говорят об этом вслух и не признаются самим себе. Если вы решили избавиться от вредной привычки, важно спросить себя «зачем» и дать честный ответ.
Главное – прислушаться к своим истинным желаниям и потребностям. Не стоит сразу ставить жёсткие ограничения и истязать себя. Намного лучше выбирать небольшие цели и постепенно достигать их.
Фото: istockphoto.com
Если только следовать чужому примеру и не понимать, зачем эти изменения нужны именно вам, вряд ли хватит мотивации. В таком случае, скорее всего, не будет достаточно внутренних ресурсов, чтобы терпеть лишения, которые неизбежно следуют после отказа от вредной привычки. Поэтому, осознанность и мотивация — два ключевых фактора в избавлении от зависимости.
Безусловно, при правильном отказе от вредной привычки стоит срочно искать ей полезную замену, чтобы компенсировать. Важно понять, что доставляет вам удовольствие и приносит радость? Возможно, лёгкая утренняя пробежка, медитация или контрастный душ.
Фото: istockphoto.com
Повторение – эффективный инструмент для вашей новой полезной привычки. Чем чаще она будет повторяться, тем быстрее войдёт в вашу жизнь. Превратите занятие, которое вам по душе, в новую полезную привычку и наслаждайтесь жизнью без вредных зависимостей.