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Что съесть с утра с пользой для организма? Какой завтрак полезнее?

Что съесть с утра с пользой для организма?
Валентина Аношина Анна Гарнова
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Авокадо-тост против блинчиков: что выбрать на завтрак?
Первый приём пищи должен быть сбалансированным и заряжать энергией на весь день.
Lifestyle / Питание 0
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Большинство начинает свой день с ванных процедур и приёма пищи. Последнее особенно важно для здоровья, и его никак нельзя упускать. Именно из этой еды организм вырабатывает энергию в течение дня. У каждого свои вкусовые предпочтения. Кто-то любит тосты с беконом и авокадо, другие же не откажутся от порции блинчиков с джемом. Но какой завтрак полезнее: солёный или сладкий? Разбираемся вместе с нутрициологом Анной Гарновой.

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Что считают сладким завтраком?

Сладким обычно называют завтрак, содержащий различные виды мучных изделий, обжаренных в масле, например, блинчики, сырники, оладьи. Или кашу, которую употребляют вместе с вареньем, шоколадом и другими топпингами. Также сладкий приём пищи может состоять из фруктового салата и орехов.

Фото: istockphoto.com

Что считают солёным завтраком?

Под солёным завтраком обычно имеют в виду различные блюда из яиц с добавлением бекона или слабосолёной рыбы, тосты с авокадо. Также к этому типу можно отнести овсянку на воде, но к ней нужно добавить ещё что-нибудь – каша в чистом виде не сможет насытить человека на долгое время.

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И отказываться от десерта не придётся.

Какой же завтрак выбрать?

Если смотреть на соотношение калорий, белков, жиров и углеводов в солёных и сладких завтраках, то первый будет более сбалансированным и полезным. То есть он питательнее и лучше скажется на гормональном фоне.

Фото: istockphoto.com

Сладкие же завтраки содержат большое количество углеводов, но не дают чувства продолжительного насыщения. Всё из-за сахара: он вызывает резкий скачок инсулина в организме, который быстро нивелируется, и голод возвращается. Но если сладкий завтрак будет состоять по большей части из фруктов, орехов и семечек, они помогут насытиться намного сильнее, чем блинчики.

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Из большой белой тарелки можно съесть гораздо больше, чем на самом деле хочется.

В первую очередь, нужно есть яйца в различных видах (варёные, запечённые, жареные). В них содержится большое количество жиров и белков. По желанию можно добавить слабосолёную красную рыбу, из которой мы также получаем полезные жиры.

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