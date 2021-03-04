Что такое боул и как его готовить? Рецепты полезного блюда

Один из интересных видов полезной еды, который набрал большую популярность за последние несколько лет, – это боул. Что же это за блюдо с таким необычным названием? В переводе с английского, боул (bowl) означает «чаша» или «глубокая миска».
Боул представляет из себя основу – чаще сего киноа, рис или булгур – и ингредиенты, которые выкладывают сверху. Благодаря красочности и необычному виду, блюдо стало часто появляться в «инстаграмах» блогеров. Откуда оно пришло и как приготовить его дома?
Откуда появился боул?
Легенда, пришедшая с Востока, гласит, что у Будды была глубокая миска, с которой он прогуливался по городу после медитации. Все прохожие могли положить туда любую еду, и он принимал её. В конце чаша наполнялась, как правило, тем, что мог дать каждый бедняк: рисом, бобами, зеленью и овощами. В итоге получалось полноценное и сбалансированное блюдо. Эта концепция сохранилась и по сей день.
Фото: istockphoto.com
Боул собирают так, чтобы он содержал набор необходимых витаминов, минералов и микроэлементов. Изначально это вегетарианская еда: в состав входили только растительные ингредиенты. Сейчас блюдо стало более разнообразным. Туда могут добавлять морепродукты, яйца, рыбу и сыры. Ингредиенты, как правило, не смешивают, а съедают по отдельности, потому что так они легче усваиваются.
Чем полезен боул?
Основа из разных злаков или круп в сочетании с овощами полезна для пищеварения и дарит чувство сытости. Зелень, которую почти всегда добавляют в боулы, богата витаминами и микроэлементами
Фото: istockphoto.com
Бобы, рыба, морепродукты и мясо птицы — всё это источники белка, который так нужен для строения мышечной массы. Орехи, семена и масла растительного происхождения служат источниками полезных жиров, которые важны для работы сердца и внутренних органов.
Как приготовить боул?
Вообще, боул можно собрать абсолютно любой, главное, чтобы он состоял из легкоуглеводной основы, сытной белковой начинки, клетчатки из овощей и полезных жиров. Предлагаем ингредиенты из каждой категории, соединив которые, вы получите свой идеальный боул! Просто выберите по одной наиболее подходящей для вас позиции из каждого списка и соедините их в глубокой миске.
Основа:
- киноа;
- гречка;
- бурый рис;
- полба;
- кускус;
- кукурузная крупа;
- чечевица;
- дикий рис;
- красный рис;
- картофель;
- корнеплоды (морковь, в том числе и белая, свёкла, пастернак).
Фото: istockphoto.com
Источник белка:
- сыр тофу;
- тушёные или быстро припущенные на оливковом масле грибы;
- отварное или запечённое мясо птицы;
- любая рыба (слабосолёная, запечённая или гриль);
- креветки;
- яйца (скрэмбл, пашот, «Бенедикт» или просто варёные);
- козий или овечий сыры.
Жиры:
- авокадо;
- любые орехи (грецкий, пекан, кедровый, миндаль и т. д.);
- семена (льна, чиа, конопли и т. д.).
Фото: istockphoto.com
Приготовленные овощи (тушёные, отварные, запечённые или гриль):
- баклажаны;
- цукини или кабачок;
- брюссельская капуста;
- стручковая фасоль;
- спаржа;
- брокколи;
- цветная капуста;
- тыква.
Клетчатка (свежие овощи):
- огурцы;
- помидоры;
- болгарский перец;
- морковь;
- все виды редиски и редьки;
- листья салата (айсберг, романо, цикорий);
- руккола;
- молодой шпинат;
- мангольд;
- фенхель.
Фото: istockphoto.com
Заправка:
- оливковое, кунжутное, льняное, тыквенное масла;
- сок лимона;
- соевый соус.