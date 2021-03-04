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Что такое боул? История происхождения блюда. Как приготовить полезный боул дома?

Что такое боул и как его приготовить?
Тереза Данилова
Что такое боул и как его готовить? Рецепты полезного блюда
По легенде, его придумал сам Будда.
Lifestyle / Питание 0
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Один из интересных видов полезной еды, который набрал большую популярность за последние несколько лет, – это боул. Что же это за блюдо с таким необычным названием? В переводе с английского, боул (bowl) означает «чаша» или «глубокая миска».

Боул представляет из себя основу – чаще сего киноа, рис или булгур – и ингредиенты, которые выкладывают сверху. Благодаря красочности и необычному виду, блюдо стало часто появляться в «инстаграмах» блогеров. Откуда оно пришло и как приготовить его дома?

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Откуда появился боул?

Легенда, пришедшая с Востока, гласит, что у Будды была глубокая миска, с которой он прогуливался по городу после медитации. Все прохожие могли положить туда любую еду, и он принимал её. В конце чаша наполнялась, как правило, тем, что мог дать каждый бедняк: рисом, бобами, зеленью и овощами. В итоге получалось полноценное и сбалансированное блюдо. Эта концепция сохранилась и по сей день.

Фото: istockphoto.com

Боул собирают так, чтобы он содержал набор необходимых витаминов, минералов и микроэлементов. Изначально это вегетарианская еда: в состав входили только растительные ингредиенты. Сейчас блюдо стало более разнообразным. Туда могут добавлять морепродукты, яйца, рыбу и сыры. Ингредиенты, как правило, не смешивают, а съедают по отдельности, потому что так они легче усваиваются.

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Чем полезен боул?

Основа из разных злаков или круп в сочетании с овощами полезна для пищеварения и дарит чувство сытости. Зелень, которую почти всегда добавляют в боулы, богата витаминами и микроэлементами

Фото: istockphoto.com

Бобы, рыба, морепродукты и мясо птицы — всё это источники белка, который так нужен для строения мышечной массы. Орехи, семена и масла растительного происхождения служат источниками полезных жиров, которые важны для работы сердца и внутренних органов.

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Как приготовить боул?

Вообще, боул можно собрать абсолютно любой, главное, чтобы он состоял из легкоуглеводной основы, сытной белковой начинки, клетчатки из овощей и полезных жиров. Предлагаем ингредиенты из каждой категории, соединив которые, вы получите свой идеальный боул! Просто выберите по одной наиболее подходящей для вас позиции из каждого списка и соедините их в глубокой миске.

Основа:

  • киноа;
  • гречка;
  • бурый рис;
  • полба;
  • кускус;
  • кукурузная крупа;
  • чечевица;
  • дикий рис;
  • красный рис;
  • картофель;
  • корнеплоды (морковь, в том числе и белая, свёкла, пастернак).

Фото: istockphoto.com

Источник белка:

  • сыр тофу;
  • тушёные или быстро припущенные на оливковом масле грибы;
  • отварное или запечённое мясо птицы;
  • любая рыба (слабосолёная, запечённая или гриль);
  • креветки;
  • яйца (скрэмбл, пашот, «Бенедикт» или просто варёные);
  • козий или овечий сыры.

Жиры:

  • авокадо;
  • любые орехи (грецкий, пекан, кедровый, миндаль и т. д.);
  • семена (льна, чиа, конопли и т. д.).

Фото: istockphoto.com

Приготовленные овощи (тушёные, отварные, запечённые или гриль):

  • баклажаны;
  • цукини или кабачок;
  • брюссельская капуста;
  • стручковая фасоль;
  • спаржа;
  • брокколи;
  • цветная капуста;
  • тыква.

Клетчатка (свежие овощи):

  • огурцы;
  • помидоры;
  • болгарский перец;
  • морковь;
  • все виды редиски и редьки;
  • листья салата (айсберг, романо, цикорий);
  • руккола;
  • молодой шпинат;
  • мангольд;
  • фенхель.

Фото: istockphoto.com

Заправка:

  • оливковое, кунжутное, льняное, тыквенное масла;
  • сок лимона;
  • соевый соус.
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