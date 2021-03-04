Что такое боул и как его готовить? Рецепты полезного блюда

Один из интересных видов полезной еды, который набрал большую популярность за последние несколько лет, – это боул. Что же это за блюдо с таким необычным названием? В переводе с английского, боул (bowl) означает «чаша» или «глубокая миска».

Боул представляет из себя основу – чаще сего киноа, рис или булгур – и ингредиенты, которые выкладывают сверху. Благодаря красочности и необычному виду, блюдо стало часто появляться в «инстаграмах» блогеров. Откуда оно пришло и как приготовить его дома?

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Откуда появился боул?

Легенда, пришедшая с Востока, гласит, что у Будды была глубокая миска, с которой он прогуливался по городу после медитации. Все прохожие могли положить туда любую еду, и он принимал её. В конце чаша наполнялась, как правило, тем, что мог дать каждый бедняк: рисом, бобами, зеленью и овощами. В итоге получалось полноценное и сбалансированное блюдо. Эта концепция сохранилась и по сей день.

Фото: istockphoto.com

Боул собирают так, чтобы он содержал набор необходимых витаминов, минералов и микроэлементов. Изначально это вегетарианская еда: в состав входили только растительные ингредиенты. Сейчас блюдо стало более разнообразным. Туда могут добавлять морепродукты, яйца, рыбу и сыры. Ингредиенты, как правило, не смешивают, а съедают по отдельности, потому что так они легче усваиваются.

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Чем полезен боул?

Основа из разных злаков или круп в сочетании с овощами полезна для пищеварения и дарит чувство сытости. Зелень, которую почти всегда добавляют в боулы, богата витаминами и микроэлементами

Фото: istockphoto.com

Бобы, рыба, морепродукты и мясо птицы — всё это источники белка, который так нужен для строения мышечной массы. Орехи, семена и масла растительного происхождения служат источниками полезных жиров, которые важны для работы сердца и внутренних органов.

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Как приготовить боул?

Вообще, боул можно собрать абсолютно любой, главное, чтобы он состоял из легкоуглеводной основы, сытной белковой начинки, клетчатки из овощей и полезных жиров. Предлагаем ингредиенты из каждой категории, соединив которые, вы получите свой идеальный боул! Просто выберите по одной наиболее подходящей для вас позиции из каждого списка и соедините их в глубокой миске.

Основа:

киноа;

гречка;

бурый рис;

полба;

кускус;

кукурузная крупа;

чечевица;

дикий рис;

красный рис;

картофель;

корнеплоды (морковь, в том числе и белая, свёкла, пастернак).

Фото: istockphoto.com

Источник белка:

сыр тофу;

тушёные или быстро припущенные на оливковом масле грибы;

отварное или запечённое мясо птицы;

любая рыба (слабосолёная, запечённая или гриль);

креветки;

яйца (скрэмбл, пашот, «Бенедикт» или просто варёные);

козий или овечий сыры.

Жиры:

авокадо;

любые орехи (грецкий, пекан, кедровый, миндаль и т. д.);

семена (льна, чиа, конопли и т. д.).

Фото: istockphoto.com

Приготовленные овощи (тушёные, отварные, запечённые или гриль):

баклажаны;

цукини или кабачок;

брюссельская капуста;

стручковая фасоль;

спаржа;

брокколи;

цветная капуста;

тыква.

Клетчатка (свежие овощи):

огурцы;

помидоры;

болгарский перец;

морковь;

все виды редиски и редьки;

листья салата (айсберг, романо, цикорий);

руккола;

молодой шпинат;

мангольд;

фенхель.

Фото: istockphoto.com

Заправка: