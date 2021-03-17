Дорого, невкусно и однообразно? Развенчиваем 8 мифов о здоровом питании

Многие хотят перейти на правильное питание, но по тем или иным причинам не решаются. Одни считают, что полезная еда обходится дорого, другие думают, что ПП-блюда обязательно безвкусные и пресные. И это не единственные заблуждения. Развенчиваем популярные мифы вместе с Level Kitchen и Антоном Бердовым, ведущим диетологом холдинга Performance Group (бренды Performance Food, Level Kitchen, My Food и Chef at Home), экспертом в области правильного питания и диетологии, магистром наук в области «Диетология» от университета Суррея, Великобритания.
Миф 1: ПП – это невкусно
Это, пожалуй, самый большой миф из всех. Но не нужно забывать, что всё полностью зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений. Основная причина проблемы кроется в отсутствии знаний, что правильная еда – это не только куриная грудка с гречкой и овощами. Рацион должен быть сбалансированным и разнообразным – без одного не может быть другого. Если целыми днями есть листья салата и запивать их сельдереевым соком, то пользы от этого ваш организм точно не получит.
Каждый продукт и ингредиент по-своему уникален как по вкусовым, так и по диетическим качествам. Это, в свою очередь, открывает обширное пространство для экспериментов, поиска новых вкусов и сочетаний. Разнообразное меню при строгом контроле калорий и качества продуктов – вот что даст результат.
Фото: Level Kitchen
Миф 2: здоровое питание – это дорого
Большинство действительно считает, что здоровое питание – это дорого. Но на самом деле ежедневный рацион человека, который выбирает здоровый образ жизни, состоит из продуктов, доступных в обычном магазине. Дорогим ингредиентам можно найти более бюджетную замену. Например, привычные нам сезонные овощи (томаты, огурцы, редис, листовые салаты, кабачок, тыква и баклажаны) будут в разы дешевле, чем израильский авокадо, батат или болгарский перец. Но при этом не менее – а иногда и более – полезны.
Похожая история и с сезонными фруктами. Банан, яблоко, апельсин в летний сезон или хурма и мандарины в зимний – отличная альтернатива манго, папайе и другим экзотическим фруктам. То же самое и с главными источниками белка. Курица или индейка – наиболее доступные варианты, а белая рыба (хек, минтай) отлично подойдёт как замена форели или сёмги. Яйца и кисломолочная продукция добавят баланса в рацион, при этом не станут ударом по семейному бюджету.
С другой стороны, «дорого» может относиться не только к деньгам, а, например, ко времени. С этой точки зрения здоровое питание действительно «дороже» стандартного рациона. На планирование, покупку продуктов и их приготовление требуется намного больше времени, чем на перекус фастфудом. К тому же, придётся приложить немало усилий, чтобы сформировать новые привычки.
Миф 3: в здоровом питании нет места сладостям
Это распространенное заблуждение. Конечно, здоровое питание и, допустим, два литра газировки с растворённым в ней стаканом сахара – вещи несовместимые. Но это не значит, что в жизни поклонника ЗОЖ нет места сладкому. Практически все сладости, доступные в магазинах, можно заменить более полезным вариантом, приготовленным самостоятельно. На просторах интернета можно найти огромное количество ПП-рецептов различных десертов, которые не навредят фигуре.
Фото: Level Kitchen
В то же время нужно помнить не только о физическом балансе, но и психологическом. В этом поможет читмил. Термин в переводе с английского означает «нарушение диеты/режима питания». Он даёт возможность заменить один из приёмов пищи один раз в неделю. Так как это запланированное нарушение режима, читмил помогает легче переносить соблюдение диеты, повышает настроение, а также снижает риск неконтролируемых срывов.
Миф 4: чтобы питаться правильно, нужно отказаться от позднего ужина
Для начала нужно выяснить, во сколько вы засыпаете. Современная диетология говорит, что правильным временем для последнего приёма пищи считаются 2-3 часа до сна. Это позволяет организму полностью переварить пищу, усвоить макро- и микроэлементы и сконцентрироваться на отдыхе. В то же время нужно не забывать про индивидуальные особенности организма, в частности про биологические ритмы.
Миф 5: перекусы – это вредно, должно быть три приёма пищи
Одно из основных правил диетологии – не менее пяти приемов пищи ежедневно. Причина проста: чем меньше еды употребляет человек, тем больше организм оставляет про запас. Поэтому три приёма пищи, даже если они плотные и сытные, приведут к набору веса. Идеальным считается пятиразовое питание: завтрак, обед, ужин и два небольших перекуса в течение дня. Правильным перекусом может считаться сэндвич на мультизлаковом хлебе с индейкой, 50 г орехов и сухофруктов, злаковый батончик или фруктовый салат – вариантов огромное количество.
Фото: Level Kitchen
Миф 6: если худеете, должны быть всегда голодны
Голодать строго запрещено при похудении и соблюдении любой из диет. Научными исследованиями доказано, что при голодании за счёт дефицита калорий вес действительно снижается, но будет запущен так называемый «эффект йо-йо». Тогда во время голодания уходит не жир, а мышечные волокна (другими словами, происходит потеря мышечной массы).
Финальный результат абсолютно для всех голодных диет – пищевой срыв из-за невозможности постоянно чувствовать голод. Поэтому потерянный вес восполняется жировой тканью, а сброшенные килограммы возвращаются назад вместе с дополнительными 20%. По этой причине каждый цикл голодания ведёт к одинаковым результатам: всё больше мышечной массы теряется, а жировая приходит взамен. Чтобы правильно питаться и худеть, нужно узнать свою норму калорий и снижать её постепенно на 10-20%, не более. И обязательно сочетать с регулярной физической активностью. Конечно же, правильное питание и контроль калорий рано или поздно тоже приведут к снижению веса, но в сочетании со спортом этот эффект будет и ярче, и быстрее.
Миф 7: здоровое питание – это всегда много белка и никаких углеводов
Низкоуглеводные диеты пользуются популярностью уже не первый год. Они действительно приводят к снижению веса, но, к сожалению, закрепить успех получается у единиц. В дополнение к этому у такого рациона множество ограничений, подходит он далеко не всем. Важно понимать, что углеводы – это основной источник энергии для организма и делятся они на простые и сложные.
Более полезными считаются сложные углеводы, которые благодаря своей структуре ведут к медленному повышению уровня сахара в крови. Они содержатся в бобовых, корнеплодах, крупах и зелёных овощах.
Фото: Level Kitchen
Миф 8: здоровым питание может быть только вдали от цивилизации
Это распространенное заблуждение. Разумеется, нужно внимательно читать состав на этикетках,
но впадать в крайности тоже не стоит. Большинство овощей, фруктов, рыбы, круп – всего того, что есть в ближайшем магазине, безвредно для организма, пока оно свежее. Проблемы начинаются либо при неправильном хранении, либо при неправильном приготовлении. Я сейчас не только про смесь из пищевых добавок и консервантов, но и о санитарном контроле на производстве. Для себя мы решили вопрос просто – поставками продуктов на фабрики Level Kitchen занимаются те компании, у которых никогда не было проблем с качеством. Кроме того, мы завозим ингредиенты за несколько часов до их приготовления и именно тот объем, который нужен сегодня. Мы не используем консерванты и усилители вкуса, поэтому всё, что доставлено клиенту, должно храниться в холодильнике не более двух суток.
Главное, что нужно осознать, – «неправильной» еда становится не от рождения, а в процессе
приготовления. Богатый жирными кислотами лосось, жаренный в литре масла, и лосось,
приготовленный на пару, – это «две большие разницы». Если использовать качественные,
полезные продукты и верный способ приготовления, любое блюдо можно сделать здоровым.
Любимые многими «вредности» – бургеры, картошка фри, сладости – можно приготовить так,
чтобы они не навредили фигуре. Если же вам не хочется тратить время на кулинарные
эксперименты, всегда можно обратиться за помощью к профессионалам. Например, оформить доставку здорового рациона на дом и наслаждаться любимыми блюдами, не боясь перерасти свои джинсы.