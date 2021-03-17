Дорого, невкусно и однообразно? Развенчиваем 8 мифов о здоровом питании

Следить за рационом — не значит отказывать себе во всём. Даже бургер может быть правильным.

Многие хотят перейти на правильное питание, но по тем или иным причинам не решаются. Одни считают, что полезная еда обходится дорого, другие думают, что ПП-блюда обязательно безвкусные и пресные. И это не единственные заблуждения. Развенчиваем популярные мифы вместе с Level Kitchen и Антоном Бердовым, ведущим диетологом холдинга Performance Group (бренды Performance Food, Level Kitchen, My Food и Chef at Home), экспертом в области правильного питания и диетологии, магистром наук в области «Диетология» от университета Суррея, Великобритания.

Level Kitchen — это бренд продвинутого здорового питания. Его блюда готовятся по авторским рецептам под руководством команды диетологов, с использованием отборных продуктов и современных технологий. Среди программ сервиса можно найти те, которые подойдут как профессиональным спортсменам, так и тем, кто хочет похудеть или просто чувствовать себя лучше. — это бренд продвинутого здорового питания. Его блюда готовятся по авторским рецептам под руководством команды диетологов, с использованием отборных продуктов и современных технологий. Среди программ сервиса можно найти те, которые подойдут как профессиональным спортсменам, так и тем, кто хочет похудеть или просто чувствовать себя лучше.

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Миф 1: ПП – это невкусно

Это, пожалуй, самый большой миф из всех. Но не нужно забывать, что всё полностью зависит от индивидуальных особенностей и предпочтений. Основная причина проблемы кроется в отсутствии знаний, что правильная еда – это не только куриная грудка с гречкой и овощами. Рацион должен быть сбалансированным и разнообразным – без одного не может быть другого. Если целыми днями есть листья салата и запивать их сельдереевым соком, то пользы от этого ваш организм точно не получит.

Каждый продукт и ингредиент по-своему уникален как по вкусовым, так и по диетическим качествам. Это, в свою очередь, открывает обширное пространство для экспериментов, поиска новых вкусов и сочетаний. Разнообразное меню при строгом контроле калорий и качества продуктов – вот что даст результат.

Фото: Level Kitchen

Миф 2: здоровое питание – это дорого

Большинство действительно считает, что здоровое питание – это дорого. Но на самом деле ежедневный рацион человека, который выбирает здоровый образ жизни, состоит из продуктов, доступных в обычном магазине. Дорогим ингредиентам можно найти более бюджетную замену. Например, привычные нам сезонные овощи (томаты, огурцы, редис, листовые салаты, кабачок, тыква и баклажаны) будут в разы дешевле, чем израильский авокадо, батат или болгарский перец. Но при этом не менее – а иногда и более – полезны.

Похожая история и с сезонными фруктами. Банан, яблоко, апельсин в летний сезон или хурма и мандарины в зимний – отличная альтернатива манго, папайе и другим экзотическим фруктам. То же самое и с главными источниками белка. Курица или индейка – наиболее доступные варианты, а белая рыба (хек, минтай) отлично подойдёт как замена форели или сёмги. Яйца и кисломолочная продукция добавят баланса в рацион, при этом не станут ударом по семейному бюджету.

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С другой стороны, «дорого» может относиться не только к деньгам, а, например, ко времени. С этой точки зрения здоровое питание действительно «дороже» стандартного рациона. На планирование, покупку продуктов и их приготовление требуется намного больше времени, чем на перекус фастфудом. К тому же, придётся приложить немало усилий, чтобы сформировать новые привычки.

Миф 3: в здоровом питании нет места сладостям

Это распространенное заблуждение. Конечно, здоровое питание и, допустим, два литра газировки с растворённым в ней стаканом сахара – вещи несовместимые. Но это не значит, что в жизни поклонника ЗОЖ нет места сладкому. Практически все сладости, доступные в магазинах, можно заменить более полезным вариантом, приготовленным самостоятельно. На просторах интернета можно найти огромное количество ПП-рецептов различных десертов, которые не навредят фигуре.

Фото: Level Kitchen

В то же время нужно помнить не только о физическом балансе, но и психологическом. В этом поможет читмил. Термин в переводе с английского означает «нарушение диеты/режима питания». Он даёт возможность заменить один из приёмов пищи один раз в неделю. Так как это запланированное нарушение режима, читмил помогает легче переносить соблюдение диеты, повышает настроение, а также снижает риск неконтролируемых срывов.

Миф 4: чтобы питаться правильно, нужно отказаться от позднего ужина

Для начала нужно выяснить, во сколько вы засыпаете. Современная диетология говорит, что правильным временем для последнего приёма пищи считаются 2-3 часа до сна. Это позволяет организму полностью переварить пищу, усвоить макро- и микроэлементы и сконцентрироваться на отдыхе. В то же время нужно не забывать про индивидуальные особенности организма, в частности про биологические ритмы.

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Миф 5: перекусы – это вредно, должно быть три приёма пищи

Одно из основных правил диетологии – не менее пяти приемов пищи ежедневно. Причина проста: чем меньше еды употребляет человек, тем больше организм оставляет про запас. Поэтому три приёма пищи, даже если они плотные и сытные, приведут к набору веса. Идеальным считается пятиразовое питание: завтрак, обед, ужин и два небольших перекуса в течение дня. Правильным перекусом может считаться сэндвич на мультизлаковом хлебе с индейкой, 50 г орехов и сухофруктов, злаковый батончик или фруктовый салат – вариантов огромное количество.

Фото: Level Kitchen

Миф 6: если худеете, должны быть всегда голодны

Голодать строго запрещено при похудении и соблюдении любой из диет. Научными исследованиями доказано, что при голодании за счёт дефицита калорий вес действительно снижается, но будет запущен так называемый «эффект йо-йо». Тогда во время голодания уходит не жир, а мышечные волокна (другими словами, происходит потеря мышечной массы).

Финальный результат абсолютно для всех голодных диет – пищевой срыв из-за невозможности постоянно чувствовать голод. Поэтому потерянный вес восполняется жировой тканью, а сброшенные килограммы возвращаются назад вместе с дополнительными 20%. По этой причине каждый цикл голодания ведёт к одинаковым результатам: всё больше мышечной массы теряется, а жировая приходит взамен. Чтобы правильно питаться и худеть, нужно узнать свою норму калорий и снижать её постепенно на 10-20%, не более. И обязательно сочетать с регулярной физической активностью. Конечно же, правильное питание и контроль калорий рано или поздно тоже приведут к снижению веса, но в сочетании со спортом этот эффект будет и ярче, и быстрее.

Миф 7: здоровое питание – это всегда много белка и никаких углеводов

Низкоуглеводные диеты пользуются популярностью уже не первый год. Они действительно приводят к снижению веса, но, к сожалению, закрепить успех получается у единиц. В дополнение к этому у такого рациона множество ограничений, подходит он далеко не всем. Важно понимать, что углеводы – это основной источник энергии для организма и делятся они на простые и сложные.

Более полезными считаются сложные углеводы, которые благодаря своей структуре ведут к медленному повышению уровня сахара в крови. Они содержатся в бобовых, корнеплодах, крупах и зелёных овощах.

Фото: Level Kitchen

Миф 8: здоровым питание может быть только вдали от цивилизации

Это распространенное заблуждение. Разумеется, нужно внимательно читать состав на этикетках,

но впадать в крайности тоже не стоит. Большинство овощей, фруктов, рыбы, круп – всего того, что есть в ближайшем магазине, безвредно для организма, пока оно свежее. Проблемы начинаются либо при неправильном хранении, либо при неправильном приготовлении. Я сейчас не только про смесь из пищевых добавок и консервантов, но и о санитарном контроле на производстве. Для себя мы решили вопрос просто – поставками продуктов на фабрики Level Kitchen занимаются те компании, у которых никогда не было проблем с качеством. Кроме того, мы завозим ингредиенты за несколько часов до их приготовления и именно тот объем, который нужен сегодня. Мы не используем консерванты и усилители вкуса, поэтому всё, что доставлено клиенту, должно храниться в холодильнике не более двух суток.

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Главное, что нужно осознать, – «неправильной» еда становится не от рождения, а в процессе

приготовления. Богатый жирными кислотами лосось, жаренный в литре масла, и лосось,

приготовленный на пару, – это «две большие разницы». Если использовать качественные,

полезные продукты и верный способ приготовления, любое блюдо можно сделать здоровым.

Любимые многими «вредности» – бургеры, картошка фри, сладости – можно приготовить так,

чтобы они не навредили фигуре. Если же вам не хочется тратить время на кулинарные

эксперименты, всегда можно обратиться за помощью к профессионалам. Например, оформить доставку здорового рациона на дом и наслаждаться любимыми блюдами, не боясь перерасти свои джинсы.