Например, если у вас «минус», не стоит усердствовать с футболом и борьбой.

Как спорт влияет на зрение? Заниматься можно далеко не всем

Нередко люди с плохим зрением отказываются от занятий спортом, боясь навредить себе ещё больше. Но некоторые считают, что физическая активность, напротив, может восстановить здоровье глаз и вернуть идеальные показатели. Так ли это на самом деле и какими видами спорта можно заниматься даже при «минусе», рассказывает Игорь Азнаурян, детский офтальмолог и офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор и основатель детских глазных клиник «Ясный Взор».

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Влияет ли спорт на здоровье органов зрения?

Физические нагрузки не только укрепляют организм, делают его крепче и выносливее, но и улучшают кровообращение в организме. Это приводит к насыщению тела кислородом, повышению давления и выбросу адреналина. В результате, жизненный тонус повышается, сглаживаются последствия стресса и длительного напряжения, которые мы испытываем в течение дня.

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Спорт – это хорошая профилактика и возможность укрепить и улучшить зрительные функции. Главное, чтобы физические нагрузки были умеренными. Если же заболевание уже диагностировано, стоит более ответственно подходить к выбору вида спорта.

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Чем нельзя заниматься с плохим зрением?

Если у вас проблемы со зрением, стоит исключить контактные виды спорта. В случае черепно-мозговой травмы сетчатка глаза может разорваться или отслоиться. То же самое может произойти, если вы поднимаете тяжести. Поэтому к силовым тренировкам нужно подходить с особой осторожностью.

Если у вас имеется патология глаз, постарайтесь не заниматься:

борьбой;

баскетболом;

волейболом;

большим теннисом;

футболом;

сноубордингом.

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Если зрительные нарушения выражены сильно, стоит избегать активности с перепадами давления. К таким относятся:

дайвинг;

альпинизм;

дельтапланерный спорт;

прыжки с парашютом.

Какие виды спорта оптимальны при плохом зрении?

При плохом зрении лучше отдать предпочтение бегу, плаванию, ходьбе, йоге, гимнастике и велоспорту. В ходе такой активности пульс не повышается резко, а нагрузка на организм относительно низкая. Подобные занятия позволяют расслабиться и отдохнуть, а также не имеют возрастных и профессиональных ограничений.

Можно отлично тренировать глазные мышцы, если играть в мяч или бадминтон. Концентрация на предмете – мяче или волане – позволяет попеременно расслаблять и напрягать глаза.

Если вы плаваете в бассейне и при этом носите контактные линзы, снимите их на время занятий. Микробы, которые населяют воду, могут вызвать инфекцию. Лучше использовать плавательные очки с диоптриями.

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Занимаясь горнолыжным спортом, постарайтесь максимально защитить глаза при помощи маски. Так вы убережёте их от веток, а палящие солнечные лучи и осадки не будут отвлекать от любимого развлечения. Если вы катаетесь в солнечный день, линзы должны отсекать не менее 95% ультрафиолетовых лучей. Даже в туманную погоду и снегопад можно обжечь сетчатку, поэтому не пренебрегайте мерами безопасности.

Дети, которые занимаются спортом профессионально, могут носить специальные ночные линзы. Надевать их днём не нужно – коррекция происходит в ночное время.

Если вы испытываете неудобства при занятиях спортом в очках или линзах, обратите внимание на лазерную коррекцию зрения, которую я советую и взрослым, и детям. Перед проведением лазерной коррекции зрения, впрочем, как и перед любым хирургическим вмешательством, необходимо пройти полное медицинское обследование.

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Если у вас имеются проблемы со зрением, подходить к спорту надо более ответственно. Обязательно пообщайтесь с врачом, пройдите обследование. Оно покажет, есть ли у вас противопоказания, абсолютные они или относительные (то есть временные). Узнайте, какой вид спорта подходит именно вам.

Фото: istockphoto.com

Помните, что даже обычные прогулки на свежем воздухе будут способствовать улучшению здоровья в целом и глаз в частности. Малоподвижный образ жизни сопровождается замедлением кровоснабжения, в том числе и органов зрения. В итоге, это приводит к падению зрения. Спорт оказывает существенное влияние на состояние глаз, однако при грамотном подходе оно будет исключительно положительным.