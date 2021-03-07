Как спорт влияет на зрение? Заниматься можно далеко не всем

Нередко люди с плохим зрением отказываются от занятий спортом, боясь навредить себе ещё больше. Но некоторые считают, что физическая активность, напротив, может восстановить здоровье глаз и вернуть идеальные показатели. Так ли это на самом деле и какими видами спорта можно заниматься даже при «минусе», рассказывает Игорь Азнаурян, детский офтальмолог и офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор и основатель детских глазных клиник «Ясный Взор».
Влияет ли спорт на здоровье органов зрения?
Физические нагрузки не только укрепляют организм, делают его крепче и выносливее, но и улучшают кровообращение в организме. Это приводит к насыщению тела кислородом, повышению давления и выбросу адреналина. В результате, жизненный тонус повышается, сглаживаются последствия стресса и длительного напряжения, которые мы испытываем в течение дня.
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Спорт – это хорошая профилактика и возможность укрепить и улучшить зрительные функции. Главное, чтобы физические нагрузки были умеренными. Если же заболевание уже диагностировано, стоит более ответственно подходить к выбору вида спорта.
Чем нельзя заниматься с плохим зрением?
Если у вас проблемы со зрением, стоит исключить контактные виды спорта. В случае черепно-мозговой травмы сетчатка глаза может разорваться или отслоиться. То же самое может произойти, если вы поднимаете тяжести. Поэтому к силовым тренировкам нужно подходить с особой осторожностью.
Если у вас имеется патология глаз, постарайтесь не заниматься:
- борьбой;
- баскетболом;
- волейболом;
- большим теннисом;
- футболом;
- сноубордингом.
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Если зрительные нарушения выражены сильно, стоит избегать активности с перепадами давления. К таким относятся:
- дайвинг;
- альпинизм;
- дельтапланерный спорт;
- прыжки с парашютом.
Какие виды спорта оптимальны при плохом зрении?
При плохом зрении лучше отдать предпочтение бегу, плаванию, ходьбе, йоге, гимнастике и велоспорту. В ходе такой активности пульс не повышается резко, а нагрузка на организм относительно низкая. Подобные занятия позволяют расслабиться и отдохнуть, а также не имеют возрастных и профессиональных ограничений.
Можно отлично тренировать глазные мышцы, если играть в мяч или бадминтон. Концентрация на предмете – мяче или волане – позволяет попеременно расслаблять и напрягать глаза.
Если вы плаваете в бассейне и при этом носите контактные линзы, снимите их на время занятий. Микробы, которые населяют воду, могут вызвать инфекцию. Лучше использовать плавательные очки с диоптриями.
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Занимаясь горнолыжным спортом, постарайтесь максимально защитить глаза при помощи маски. Так вы убережёте их от веток, а палящие солнечные лучи и осадки не будут отвлекать от любимого развлечения. Если вы катаетесь в солнечный день, линзы должны отсекать не менее 95% ультрафиолетовых лучей. Даже в туманную погоду и снегопад можно обжечь сетчатку, поэтому не пренебрегайте мерами безопасности.
Дети, которые занимаются спортом профессионально, могут носить специальные ночные линзы. Надевать их днём не нужно – коррекция происходит в ночное время.
Если вы испытываете неудобства при занятиях спортом в очках или линзах, обратите внимание на лазерную коррекцию зрения, которую я советую и взрослым, и детям. Перед проведением лазерной коррекции зрения, впрочем, как и перед любым хирургическим вмешательством, необходимо пройти полное медицинское обследование.
Если у вас имеются проблемы со зрением, подходить к спорту надо более ответственно. Обязательно пообщайтесь с врачом, пройдите обследование. Оно покажет, есть ли у вас противопоказания, абсолютные они или относительные (то есть временные). Узнайте, какой вид спорта подходит именно вам.
Фото: istockphoto.com
Помните, что даже обычные прогулки на свежем воздухе будут способствовать улучшению здоровья в целом и глаз в частности. Малоподвижный образ жизни сопровождается замедлением кровоснабжения, в том числе и органов зрения. В итоге, это приводит к падению зрения. Спорт оказывает существенное влияние на состояние глаз, однако при грамотном подходе оно будет исключительно положительным.