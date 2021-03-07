Натуральная заправка, свежие овощи и другие правила идеального салата

Вообще, салаты, по большей части, – незамысловатое блюдо. Смешав в большой миске несколько разных ингредиентов и заправив их соусом, можно получить что-то вполне сытное, интересное и вкусное. Особой фантазии даже не требуется – в ход идут любые продукты, которые будут гармонично сочетаться в холодном блюде.

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Но какой он, идеальный, здоровый и полезный салат, который включает в себя большое количество нужных для организма витаминов, минералов и микроэлементов? Из чего он должен состоять? Какие ингредиенты выбрать, чтобы получить максимальную пользу? Разобраться в этом вопросе поможет Анна Грашкина, директор и основатель сервиса доставки здорового питания BeFit.

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Что взять за основу салата?

Есть несколько различных формул, по которым можно самостоятельно приготовить вкусный и полезный салат. В первую очередь, залог успеха в приготовлении такого блюда – выбор качественных ингредиентов.

Фото: istockphoto.com

В основе полезного салата обязательно должно быть что-то хрустящее: например, листья салата, огурец, шпинат, морковь, сельдерей, капуста и т. д. Свежие овощи – это источники витаминов и полезных веществ, которые необходимы организму для нормального и здорового функционирования.

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Какие ингредиенты добавить в полезный салат?

Вторым по важности составляющим полезного салата должен быть белок. Подойдёт как растительный, – бобовые, фасоль, нут или горошек, так и животный – мясо птицы, тунец, креветки, яйца.

Далее следует добавить такой ингредиент, чтобы салат получил сочную и сбалансированную текстуру. Хороши для этих целей такие продукты, как свекла, помидоры, запечённые овощи, брокколи на пару.

Фото: istockphoto.com

Для пикантности можно добавить дольки цитрусовых, кукурузу, оливки, семечки, авокадо, орехи или манго.

Какую заправку выбрать?

В качестве топпинга следует выбирать не соусы, приобретённые в магазине, а натуральные масла и заправки собственного приготовления: оливковое масло, кунжутное, тыквенное, лимонный сок, бальзамический уксус. Выбор действительно огромен и зависит уже от вкусовых предпочтений. Главное – чтобы в составе были исключительно натуральные продукты.

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Салат, приготовленный на основе таких ингредиентов, может служить полноценным блюдом на обед или ужин, подарит чувство сытости и насытит организм нужными витаминами и минералами.