Хрупкие снаружи, сильные внутри: 5 вдохновляющих историй российских спортсменок

Спорт высоких достижений, помимо талантов и навыков, требует сильнейшей мотивации, целеустремлённости и силы воли. Профессионалам нередко приходится жертвовать личной жизнью, чтобы достичь желаемых результатов. Ещё и жизнь порой преподносит неприятные сюрпризы.

Эти женщины-атлеты добились многого, в том числе и в спорте. Несмотря на все преграды и испытания, которые им приготовила судьба, они смогли двигаться дальше и покорять всё новые высоты. Спортсменки снова и снова доказывали, что женский пол отнюдь не слабый. И их силе – внутренней и внешней – может позавидовать любой.

Железная воля: атлеты, которые вернулись в большой спорт после травмы Каждый из них – пример стойкости, выдержки и целеустремлённости.

Татьяна Тотьмянина

Одно из самых страшных падений на лёд в мире парного фигурного катания произошло в 2004 году. Тогда Тотьмянина уже завоевала титулы трёхкратной чемпионки Европы, двукратной чемпионки России и чемпионки мира. Несчастный случай произошёл на этапе Гран-при Skate America, который проходил в Питтсбурге.

Фото: Clive Rose/Getty Images

Поначалу ничего не предвещало беды. Татьяна и Максим Маринин, которые считались лучшей парой, уверенно катали произвольную программу «Шахерезада», а 17-тысячная Mellon Arena с наслаждением наблюдала за каждым их движением. Но в один момент случилось страшное – партнёр допустил ошибку во время поддержки. В тот роковой момент фигуристка находилась в наивысшей точке за время проката и рухнула на лёд головой вниз с высоты 2,5 метра. Зрители были в шоке и многие думали, что падение стало смертельным: спортсменка лежала без сознания, окруженная толпой медперсонала, а Маринин смотрел на эту ужасающую картину застывшим, растерянным взглядом.

Дальнейшая профессиональная карьера фигуристки была под большим вопросом. Сама Татьяна, придя в себя, рвалась на лёд. В потере сознания был своего рода плюс: фигуристка забыла момент падения, и у неё не было никакого страха вернуться на арену. Чего нельзя сказать о её партнере, который испытывал чувство вины и хотел завершить карьеру. Тренер долго уговаривал Тотьмянину подольше побыть в больнице и полностью восстановиться. Однако целеустремлённая спортсменка уже через две недели вернулась к тренировкам, через три – они с Марининым пробовали исполнять поддержки. А через два с половиной месяца сильнейшая пара страны выиграла своё третье «золото» на чемпионате России и прошла отбор на главные старты.

Падения и взлёты: 5 драматичных возвращений в спорт Они победили тогда, когда в них не верил никто.

Яна Куницкая

Девушка родилась в семье профессиональных спортсменов: мама – гимнастка, а папа – лыжник. Однако её отец был против того, чтобы она занималась единоборствами. Такое занятие не для девушек, считал он и хотел, чтобы дочь пошла по его стопам. Но Куницкая продолжала тренироваться и, несмотря ни на что, стремиться к новым высотам.

Фото: Ethan Miller/Getty Images

В 2010 году после чемпионата России по тайскому боксу из-за ослабленного иммунитета девушка подцепила такую смертельно опасную инфекцию, как стафилококк. Ей пришлось провести в больнице полгода, перенести более 20 операций и множество переливаний крови. И только в Военно-медицинской академии Яну смогли поставить на ноги. Несмотря на тяжёлую болезнь, Куницкая смогла восстановиться, вновь набрать форму и вернуться в ММА. Всего через шесть месяцев после последней операции она приняла участие в борьбе против Аруне Лаузейкате.

Видимо, в знак протеста я ещё больше времени стала посвящать единоборствам. Боль меня никогда не пугала.

Яна Кудрявцева

Эта гимнастка завоевала пять золотых медалей на чемпионате мира, выступая с переломом стопы. Вот как это было. В 2015 году в Казани на этапе Кубка мира девушка травмировала голеностоп, однако привыкшая к подобной боли, не придала этому особого значения. В Штутгарте она выступала уже с повреждённой ногой. «Я должна была получить возможность выступать там, чтобы не подвести тех, кто верит в меня», – вспоминает спортсменка.

Фото: РИА Новости

После окончания чемпионата мира Кудрявцева вернулась домой и сразу оказалась в больнице. Ей диагностировали перелом одной четвёртой части ладьевидной кости левой стопы, который требовал срочной операции. Девушка прошла лечение в Мюнхене, после чего была вынуждена сделать перерыв в спорте на шесть месяцев. Несмотря на это, гимнастка смогла восстановиться, вернулась на ковёр и выступила в трёх видах программы на международном турнире в Риге. А в 2016 году стала абсолютной чемпионкой в индивидуальном многоборье на чемпионате Европе в Холоне.

Назад в прошлое: 6 документальных фильмов о спорте Прокатиться по трассе Формулы-1 вместе с Айртоном Сенной или выйти на ринг против Мохаммеда Али? Выбор за вами.

Елена Бережная

Карьера этой спортсменки весьма драматична. В 16 лет девушка попала в Ригу. В качестве партнёра по фигурному катанию ей достался Олег Шляхов с, мягко говоря, нелёгким характером – до Елены от него сбежали семь партнёрш. Девушке приходилось терпеть со стороны партнёра постоянные побои и крики, он мог запросто запереть её на целый день в комнате. Бережная мирилась с таким отношением ради команды и будущих успехов, ведь их пара действительно была перспективной: они регулярно попадали в «десятку» лучших на крупнейших мировых и европейских форумах.

Фото: РИА Новости

Несчастный случай произошёл на одной из тренировок по фигурному катанию. Партнёр девушки, выполняя сложное вращение, врезался коньком прямо ей в голову. Её сразу госпитализировали: сила удара была настолько мощной, что Елена находилась на грани жизни и смерти. Врачи говорили, что вне зависимости от того, будет у операции успешный исход или нет, о возвращении в спорт речи быть не может.

Елена заново училась не только говорить и ходить, но и кататься на коньках. В этом ей помогали новый партнёр и любимый человек Антон Сихарулидзе и тренер Тамара Москвина – они же помогли девушке уйти от Шляхова. Фигуристка сумела справиться со всеми трудностями, и уже через год они вместе с Сихарулидзе снова выступали на международных турнирах.

Елена Вяльбе

Имя Елены Вяльбе навсегда вошло в историю лыжного спорта. В жизни четырнадцатикратной чемпионки мира было немало трудностей. Она участвовала во многих спортивных мероприятиях мирового масштаба, занимала призовые места и показывала удивительные результаты. Но перед своей первой олимпиадой 1988 года в Калгари девушка забеременела. Перед ней стоял непростой выбор: родить ребёнка или принять участие в играх. Спортивные чиновники настаивали на том, чтобы лыжница сделала аборт – считалось, что после родов вернуться в профессиональный спорт невозможно. Однако Елена отказалась.

Фото: РИА Новости

Когда у неё родился сын, она вынуждена была пропустить один сезон игр. Многие были уверены, что спортсменка потеряла форму и больше не вернётся на лыжню. Но будущая чемпионка смогла не только восстановиться, но и принять участие в трёх последующих Олимпийских играх: в лыжных гонках она взяла три «золота» и четыре «бронзы». О её нелёгкой судьбе и удивительной воле к победе в 2021 году вышел фильм «Белый снег».