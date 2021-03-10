Нужное давление: чем может быть полезна компрессионная одежда?

Почему на тренировках носят компрессионную одежду и когда ещё стоит задуматься о её покупке?
Венозные патологии сегодня встречаются очень часто у людей разного возраста. Связано это с малоподвижным образом жизни, неправильной осанкой, лишним весом, длительным стоянием на ногах или сидением в неестественной позе. Эти факторы нарушают циркуляцию крови и приводят к различным проблемам, в том числе к варикозному расширению вен. Разбираемся, как с помощью компрессионной одежды поддержать свой организм, вместе с Анастасией Юрковой, мастером-тренером направления групповых программ X-Fit в России, экспертом Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM.
Как работает компрессионная одежда?
Даже если не установлен диагноз «варикозное расширение вен», но у вас часто отекают ноги, есть целлюлит на бёдрах или периодически возникают спазмы, стоит задуматься о компрессионной терапии. Этот метод основан на продолжительном сдавливающем воздействии на поверхностные вены. Давление создаётся при помощи эластичного бинтования конечностей, бандажей, аппаратных средств или с помощью специального компрессионного трикотажа.
Фото: istockphoto.com
Компрессия улучшает ток крови, препятствует образованию тромбов, стимулирует лимфатический дренаж. Сама по себе эта методика не вылечивает уже имеющиеся патологии, но способна предотвратить их появление и значительно снизить боли, отёчность и другие симптомы.
Компрессионный трикотаж плотно облегает ноги и правильно, градуировано давит на растянутые стенки вен. Например, в чулках или колготках максимальное давление приходится на область голени и постепенно уменьшается по направлению к бёдрам. Для профилактики, как правило, достаточно воздействия только на голень – в этом помогут компрессионные гетры.
Когда стоит носить компрессионную одежу?
Компрессионный трикотаж рекомендуется использовать при интенсивных нагрузках на ноги: во время бега, ходьбы, аэробики, силовых нагрузок непосредственно на ноги. А также при осевой нагрузке – использовании отягощения при работе стоя, прыжковых движениях.
Фото: istockphoto.com
Кроме того, компрессионный трикотаж показан во время беременности и в первое время после родов в качестве профилактики венозных патологий. Именно в этот период женщины чаще всего впервые сталкиваются с венозными нарушениями, которые вызваны повышенной нагрузкой. По этой же причине людям с избыточной массой тела также необходимо использовать эту методику.
Также дополнительная нагрузка на вены возникает при авиаперелётах и автопоездках, когда человек долго сидит в неудобном положении. Поэтому, если вы часто путешествуете, не лишним будет обзавестись компрессионными гетрами, ведь основной «удар» приходится именно на голень.
Как выбрать компрессионную одежду?
Во всех вышеперечисленных случаях рекомендуется использовать трикотаж с небольшой компрессией.
Фото: istockphoto.com
Если же у вас диагностировано варикозное расширение вен, класс компрессионного белья и продолжительность его ношения должен определять врач-флеболог. В каждом случае степень компрессии будет различаться. Пытаться подобрать её самостоятельно эксперт категорически не рекомендует. Последствия самолечения могут быть печальными, вплоть до серьёзных повреждений.