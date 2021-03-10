Нужное давление: чем может быть полезна компрессионная одежда?

Она может пригодиться и при целлюлите.

Почему на тренировках носят компрессионную одежду и когда ещё стоит задуматься о её покупке?

Венозные патологии сегодня встречаются очень часто у людей разного возраста. Связано это с малоподвижным образом жизни, неправильной осанкой, лишним весом, длительным стоянием на ногах или сидением в неестественной позе. Эти факторы нарушают циркуляцию крови и приводят к различным проблемам, в том числе к варикозному расширению вен. Разбираемся, как с помощью компрессионной одежды поддержать свой организм, вместе с Анастасией Юрковой, мастером-тренером направления групповых программ X-Fit в России, экспертом Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM.

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Как работает компрессионная одежда?

Даже если не установлен диагноз «варикозное расширение вен», но у вас часто отекают ноги, есть целлюлит на бёдрах или периодически возникают спазмы, стоит задуматься о компрессионной терапии. Этот метод основан на продолжительном сдавливающем воздействии на поверхностные вены. Давление создаётся при помощи эластичного бинтования конечностей, бандажей, аппаратных средств или с помощью специального компрессионного трикотажа.

Фото: istockphoto.com

Компрессия улучшает ток крови, препятствует образованию тромбов, стимулирует лимфатический дренаж. Сама по себе эта методика не вылечивает уже имеющиеся патологии, но способна предотвратить их появление и значительно снизить боли, отёчность и другие симптомы.

Компрессионный трикотаж плотно облегает ноги и правильно, градуировано давит на растянутые стенки вен. Например, в чулках или колготках максимальное давление приходится на область голени и постепенно уменьшается по направлению к бёдрам. Для профилактики, как правило, достаточно воздействия только на голень – в этом помогут компрессионные гетры.

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Когда стоит носить компрессионную одежу?

Компрессионный трикотаж рекомендуется использовать при интенсивных нагрузках на ноги: во время бега, ходьбы, аэробики, силовых нагрузок непосредственно на ноги. А также при осевой нагрузке – использовании отягощения при работе стоя, прыжковых движениях.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, компрессионный трикотаж показан во время беременности и в первое время после родов в качестве профилактики венозных патологий. Именно в этот период женщины чаще всего впервые сталкиваются с венозными нарушениями, которые вызваны повышенной нагрузкой. По этой же причине людям с избыточной массой тела также необходимо использовать эту методику.

Также дополнительная нагрузка на вены возникает при авиаперелётах и автопоездках, когда человек долго сидит в неудобном положении. Поэтому, если вы часто путешествуете, не лишним будет обзавестись компрессионными гетрами, ведь основной «удар» приходится именно на голень.

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Как выбрать компрессионную одежду?

Во всех вышеперечисленных случаях рекомендуется использовать трикотаж с небольшой компрессией.

Фото: istockphoto.com

Если же у вас диагностировано варикозное расширение вен, класс компрессионного белья и продолжительность его ношения должен определять врач-флеболог. В каждом случае степень компрессии будет различаться. Пытаться подобрать её самостоятельно эксперт категорически не рекомендует. Последствия самолечения могут быть печальными, вплоть до серьёзных повреждений.

Высокая степень компрессии нужна не для профилактических, а для лечебных целей и назначается врачом.