Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Главная / Lifestyle / Статьи /

Что делать, чтобы устранить боль в коленях? Как снизить нагрузку на коленные суставы?

Как избавиться от боли в коленях?
Тереза Данилова Александр Садчиков
,
Как избавиться от боли в коленях? 3 работающие методики
С этой проблемой рано или поздно сталкиваются и спортсмены, и те, кто от спорта далёк.
Lifestyle / Здоровье 0
Аудио-версия:

Техника выполнения физических упражнений крайне важна, в противном случае можно сильно навредить своему здоровью. Нередко можно травмировать связки и суставы, если не знать, как правильно заниматься. Боли в коленях – довольно частое явление не только среди атлетов, но и среди людей, далёких от спорта. Вместе с экспертом Александром Садчиковым разбираемся, как можно облегчить нагрузку на колени и избавиться от неприятных ощущений.

Ногу свело: что делать при судорогах в мышцах
Тренировка сквозь боль может привести к серьёзным травмам.

Чем поможет миофасциальный релиз?

Первое, что нужно сделать, – это миофасциальный релиз. Для этого понадобятся специальные массажные валики: можно использовать обычные или с вибрацией. Эта мануальная методика помогает не только устранить боль в мышцах, но и расслабить их.

Фото: istockphoto.com

На валиках можно «прокатывать» любую часть ноги. Вместо него также подойдёт теннисный мяч.

Александр: У меня была проблема с коленом, я лечил его больше года. Также возникали проблемы со стопой из-за того, что я неправильно её ставил. В результате – гипертонус. Очень важно сделать так, чтобы стопа была подвижна и активирована.

Поэтому, следующее, что нужно сделать, – проверить стопу. Зажатость в этой части нередко отдаёт в колено, поэтому стоит расслаблять и её.

Главное – безопасность: как сократить риск травм зимой
О чём следует помнить, чтобы зимние забавы не закончились в травмпункте.

Что такое методика Ergon?

Это массаж, который делают по фасциям, чтобы снять болевые ощущения с колен. Для выполнения надо найти точки особого напряжения и воздействовать на них.

Фасции — оболочки мышц, которые окутывают их, словно бинт.

Какие упражнения помогут избавиться от боли в коленях?

Выполнив массаж и сняв болевые ощущения и напряжение, можно переходить к упражнениям. Наиболее важные и полезные, по мнению эксперта, – это выпады и приседы. Во время выполнения нужно обязательно обращать внимание на правильный угол наклона колена. Оно всегда должно оставаться на одной прямой с пяткой.

Фото: istockphoto.com

Упор при выпадах и приседаниях нужно делать на внешнюю часть стопы, опираться – на пятку. Тогда включаются правильные мышцы.

Чудо-пластырь: как тейпы помогают в похудении
Врач объясняет, как добиться лучшего эффекта от тейпирования тела.

Как избежать боли в коленях?

Эксперт рекомендует пить комплексы витаминов с глюкозамином и хондроитином. Последний входит в состав костей, суставов и хрящей. Если хондроитина мало, то хрящевая ткань со временем начинает деформироваться, истончаться и терять прочность и упругость. Глюкозамин же служит строительным материалом для суставов и хрящей, делает их прочнее и эластичнее.

Фото: istockphoto.com

Также необходимо использовать спортивный тейп – клейкую ленту из ткани, напоминающей лейкопластырь. С его помощью фиксируют и поддерживают суставы, тем самым сокращая риск травм.

Перед употреблением витаминов проконсультируйтесь с врачом! Не стоит заниматься самолечением.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Популярные материалы
Авокадо-тост против блинчиков: что выбрать на завтрак?
Авокадо-тост против блинчиков: что выбрать на завтрак?
Насколько вы eco-friendly? Тест
Насколько вы eco-friendly? Тест
TOP 3
Тренировка с Ляйсан: необычные простые упражнения для быстрой подкачки всего тела
Эксклюзив
Тренировка с Ляйсан: необычные простые упражнения для быстрой подкачки всего тела
Фитнес
Новая мужественность: как брать от жизни своё
Тест
Новая мужественность: как брать от жизни своё
Тренды
Всё или ничего: что случится, если пропустить тренировку?
Всё или ничего: что случится, если пропустить тренировку?
Фитнес
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021