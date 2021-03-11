Как избавиться от боли в коленях? 3 работающие методики

С этой проблемой рано или поздно сталкиваются и спортсмены, и те, кто от спорта далёк.

Техника выполнения физических упражнений крайне важна, в противном случае можно сильно навредить своему здоровью. Нередко можно травмировать связки и суставы, если не знать, как правильно заниматься. Боли в коленях – довольно частое явление не только среди атлетов, но и среди людей, далёких от спорта. Вместе с экспертом Александром Садчиковым разбираемся, как можно облегчить нагрузку на колени и избавиться от неприятных ощущений.

Ногу свело: что делать при судорогах в мышцах Тренировка сквозь боль может привести к серьёзным травмам.

Чем поможет миофасциальный релиз?

Первое, что нужно сделать, – это миофасциальный релиз. Для этого понадобятся специальные массажные валики: можно использовать обычные или с вибрацией. Эта мануальная методика помогает не только устранить боль в мышцах, но и расслабить их.

Фото: istockphoto.com

На валиках можно «прокатывать» любую часть ноги. Вместо него также подойдёт теннисный мяч.

Александр: У меня была проблема с коленом, я лечил его больше года. Также возникали проблемы со стопой из-за того, что я неправильно её ставил. В результате – гипертонус. Очень важно сделать так, чтобы стопа была подвижна и активирована.

Поэтому, следующее, что нужно сделать, – проверить стопу. Зажатость в этой части нередко отдаёт в колено, поэтому стоит расслаблять и её.

Главное – безопасность: как сократить риск травм зимой О чём следует помнить, чтобы зимние забавы не закончились в травмпункте.

Что такое методика Ergon?

Это массаж, который делают по фасциям, чтобы снять болевые ощущения с колен. Для выполнения надо найти точки особого напряжения и воздействовать на них.

Фасции — оболочки мышц, которые окутывают их, словно бинт.

Какие упражнения помогут избавиться от боли в коленях?

Выполнив массаж и сняв болевые ощущения и напряжение, можно переходить к упражнениям. Наиболее важные и полезные, по мнению эксперта, – это выпады и приседы. Во время выполнения нужно обязательно обращать внимание на правильный угол наклона колена. Оно всегда должно оставаться на одной прямой с пяткой.

Фото: istockphoto.com

Упор при выпадах и приседаниях нужно делать на внешнюю часть стопы, опираться – на пятку. Тогда включаются правильные мышцы.

Чудо-пластырь: как тейпы помогают в похудении Врач объясняет, как добиться лучшего эффекта от тейпирования тела.

Как избежать боли в коленях?

Эксперт рекомендует пить комплексы витаминов с глюкозамином и хондроитином. Последний входит в состав костей, суставов и хрящей. Если хондроитина мало, то хрящевая ткань со временем начинает деформироваться, истончаться и терять прочность и упругость. Глюкозамин же служит строительным материалом для суставов и хрящей, делает их прочнее и эластичнее.

Фото: istockphoto.com

Также необходимо использовать спортивный тейп – клейкую ленту из ткани, напоминающей лейкопластырь. С его помощью фиксируют и поддерживают суставы, тем самым сокращая риск травм.

Перед употреблением витаминов проконсультируйтесь с врачом! Не стоит заниматься самолечением.