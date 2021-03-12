Масленица без последствий: как приготовить ПП-блины

Чтобы не навредить фигуре, стоит заменить несколько ингредиентов.

С 8 по 14 марта в России отмечают Масленицу. В этот праздник принято готовить блины и есть их с разными вкусными начинками. Но что делать тем, кто не хочет отказывать себе в традиционных угощениях, но боится набрать лишние килограммы? Выход есть – печь ПП-блины. Из чего они должны состоять, с чем их подавать и как готовить, разбираемся вместе с нутрициологом, экспертом по здоровому питанию Анной Берсеневой.

Тренер отвечает: что произойдёт, если отказаться от глютена, молока и мяса? Разбираемся, действительно ли это сработает, и рассказываем, каких результатов ждать.

Что должно быть в составе ПП-блинов?

Обычно блины готовят из яиц, сахара, молока, масла и пшеничной муки. Это основные ингредиенты, но, разумеется, есть множество вариантов с различными добавками. К сожалению, человек, строго следящий за питанием и придерживающийся здорового рациона, не употребляет практически ни один из перечисленных продуктов. В таком случае их можно заменить.

Пшеничная мука. Подойдёт любая цельнозерновая: кукурузная, гречневая, рисовая (из бурого или красного необработанного риса), овсяная. Муку выбирайте соответственно тому, как ваш организм переносит глютен.

Фото: istockphoto.com

Подсолнечное масло. Заменяем на масла, которые выдерживают высокую термическую обработку: масло гхи (топлёное масло), кокосовое или масло авокадо.

Коровье молоко. Его вполне можно заменить растительным: кокосовое, овсяное, соевое, миндальное и так далее.

Сахар. Вместо него используем или сироп топинамбура, или кокосовый сахар, или подсластители.

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С чем их подавать?

Даже если вы придерживаетесь правильного питания, можно найти немало топпингов для блинов. Им может стать даже самая обыкновенная сметана, если организм хорошо переносит молочные продукты. Это довольно полезный продукт: в нём содержатся полезные для гормональной системы жиры, а лактозы при этом немного, в отличие от молока. Если интересует растительный вариант, можно заменить сметану кокосовым йогуртом.

Фото: istockphoto.com

Также подойдут мёд или кокосовая сгущёнка. Последнюю можно с лёгкостью приготовить самому: варим кокосовые сливки и кокосовый сахар на медленном огне 15 минут после закипания – и полезная альтернатива классической «варёнке» готова.

Кроме того, блины хорошо сочетаются с джемом собственного приготовления и с ягодами. Можно использовать замороженные: взбить в блендере с подсластителем или ванилью до состояния пюре.

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Рецепт ПП-блинов

Вам понадобятся:

овсяная мука — 250 г (это примерно 2 стакана);

молоко растительное — около 0,5 л.;

яйца — 2 шт.;

кокосовый сахар (подсластитель) — 1-3 ч. л.;

соль — 1 щепотка;

сода — 0,3 ч. л. (по желанию);

масло авокадо — 1,5 ст. л.

Размешайте и слегка взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте молоко, тщательно перемешайте. Добавьте овсяную муку и, по желанию, гашеную соду. Оставьте тесто настояться, примерно на 10-15 минут. После чего добавьте растительное масло и приступайте! Жарьте блины на среднем огне с двух сторон до готовности.