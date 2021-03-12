В качестве бонуса – соревнования, в которых вы тоже сможете принять участие.

Спортивные события марта. За чем следить в этом месяце?

Спортивный календарь на март 2021 года подарит незабываемые эмоции и здорово порадует всех болельщиков: начнётся сезон Формулы – 1, состоится долгожданный Чемпионат мира по фигурному катанию. За чем ещё можно следить в это время? Расскажем подробнее о предстоящих событиях.

Старт сезона «Формула – 1»

Когда: 21 марта

Где: Австралия

Событие, которое переворачивает сознание всех любителей драйва и скорости. Сезон стартует 21 марта в Мельбурне и завершится 5 декабря в Абу-Даби.

Чемпионат будет разыгрываться в серии гонок, или Гран-при, проводимых по всему миру. Пилоты и команды сразятся за титулы чемпионов мира.

Следить за результатами можно на «Чемпионате».

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021

Когда: 22-28 марта

Где: Стокгольм

Долгожданные соревнования примет стокгольмская арена «Эрикссон-Глоб» – один из крупнейших ледовых стадионов Европы. Из-за жёстких карантинных мер зрители не смогут присутствовать на арене, но стоит признать – фигуристам повезло, что выступления состоятся, хоть и в непривычном режиме.

Соревнования пройдут в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду. По результатам чемпионата будут определены квоты на чемпионат мира 2022 года и зимних Олимпийских игр 2022 года.

Следить за результатами.

Miami Open

Когда: 24 марта – 4 апреля

Где: Флорида

Miami Open – это профессиональный мужской и женский теннисный турнир, проводимый на открытых жестких кортах. Он входит в категорию Masters 1000 ATP Tour 2021 года и в категорию WTA 1000 WTA Tour 2021 года. Это уже второй раз, когда турнир проходит на стадионе Hard Rock Stadium в Майами-Гарденс, штат Флорида, США.

Зрители смогут насладиться не только масштабностью стадиона, но и впечатляющей игрой спортсменов.

Хочется не только смотреть, но и принимать участие?

Red Bull Homerun

Когда: 14 марта

Где: Шерегеш

Red Bull Homerun — массовый заезд лыжников и сноубордистов на скорость, в котором участников ждёт масс-старт на высоте 1230 м.

Участие в соревнованиях может принять любой желающий старше 16 лет. Условие одно — вы любите горы, экстрим и без ума от скорости и азарта борьбы. Победители определяются в четырех номинациях — горные лыжи (мужчины и женщины) и сноуборд (мужчины и женщины). Зарегистрироваться можно в день турнира прямо на месте с 9:00 до 12:00.

Белый трейл

Когда: 13-14 марта

Где: Барангол

Начало весны в горах Алтая. Разве не сказка? У вас есть возможность пробежать 25 или 13 км на свежем морозном воздухе. А на финише будут ждать традиционные лакомства и блины, ведь Белый трейл и в этом году проходит в Масленицу.

Суббота: регистрация, брифинг, детский забег.

Воскресенье: трейл (2 дистанции).

Регистрация

Краски, бездорожье, ночь: куда и как бежать в 2021-м? Планируем год с календарём стартов от «Бегового сообщества».

Весенний забег

Когда: 28 марта

Пробежать свою первую весеннюю дистанцию в толпе смогут и жители Екатеринбурга. Это может быть полумарафон, 10 км или спокойная пятёрочка.

Но и для тех, кому бегать вообще не хочется, есть вариант – дистанция в 5 км скандинавской ходьбой. Кроме того, есть детский забег и даже возможность присоединиться онлайн.

Регистрация.