В некоторых случаях они и вовсе противопоказаны.

Спортом кожу не испортишь? Как тренировки влияют на состояние лица

Регулярные занятия спортом положительно сказываются на здоровье: укрепляется иммунитет, повышается выносливость, улучшается память. Но ведь не даром понятия здоровье и красота неразрывно связаны. Задумывались ли вы, что при занятиях спортом значительно улучшается и ваш внешний вид? Вместе с дерматологом Марией Васильевой разбираемся, как именно физическая активность влияет на кожу лица.

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Чем спорт полезен для кожи?

Безусловно, регулярные тренировки благотворно влияют на внешний вид в целом и состояние кожи в частности. За счёт ускорения обмена веществ и увеличения микроциркуляции клетки насыщаются кислородом, освобождаются от токсинов и других вредных веществ. Заметно уменьшаются отёки, и исчезают тёмные круги под глазами. Кожа приобретает здоровый вид и сияние.

Фото: istockphoto.com

Могут ли регулярные тренировки замедлить старение?

Во время выполнения физических упражнений кожа лица растягивается и становится более эластичной, что приводит к разглаживанию мелких морщин.

По мнению дерматолога, отличной альтернативой ботулинотерапии (процедура инъекционного введения токсина ботулизма, который расслабляет мышцы, уменьшая морщины) можно считать регулярные упражнения для мышц лица. Они продлевают молодость и значительно улучшают внешний вид кожи в целом.

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Полезно ли потоотделение?

Активное потоотделение эффективно для любого типа кожи. Это естественный физиологический процесс, во время которого происходит очищение пор и выведение солей, продуктов белкового обмена (таких, как мочевая кислота) и т.п.

Фото: istockphoto.com

Чтобы процесс не вызывал негативных последствий, важно очистить кожу лица и подготовить её к тренировке. Желательно полностью смыть косметику и отказаться от крема.

Однако некоторым и вовсе стоит ограничить тренировки или полностью воздерживаться от них, например, людям с диагнозом розацеа (хроническое кожное заболевание, проявляющееся в покраснении кожи, расширении мелких сосудов и появлении высыпаний, напоминающими акне). К сожалению, при этой болезни занятия спортом противопоказаны, предупреждает дерматолог.

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Если вы заметили, что после тренировок на коже появляются воспаления или сыпь, обратитесь к специалисту.