Выбор между 30 минутами на беговой дорожке и отдыхом не так очевиден.

Нужен ли взрослым дневной сон и почему он так полезен детям

Несмотря на то, что польза дневного сна давно доказана, многие недооценивают его важность. Кому и почему необходимо тратить обеденный перерыв на сон, рассказала сомнолог Ольга Бегашева.

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Чем полезен дневной сон?

Короткий дневной сон — даже не больше часа — позволит нейтрализовать излишки кортизола (гормон стресса). Такой перерыв в целом освежает, уменьшает риск возникновения мигрени и головных болей, способствует восстановлению сил. Кроме того, помогает восстановить режим. По словам сомнолога, мнение о том, что из-за дневного сна будет тяжело заснуть ночью, – не более чем миф. А короткий отдых днём, напротив, благотворно скажется на режиме.

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Кому в первую очередь необходим дневной сон?

Безусловно, детям. Многие родители отмечают, что поспав в обед, ребёнок к вечеру становится более послушным, спокойным, уравновешенным. Но взрослым также полезно делать короткий перерыв на отдых в середине дня.

Также сигналом к тому, что вам необходим дополнительный сон, может быть повышенное давление по утрам. В такой ситуации, на всякий случай, стоит проконсультироваться с врачом.

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Как понять, что дневной сон обязателен?

Если вы заметили, что внезапно засыпаете прямо на ходу, это явный признак того, что нужно поспать хотя бы пару минут. Подобные случаи учащаются весной и особенно опасны для тех, кто водит машину. Если вы за рулём и заметили, что начинаете отключаться, срочно сделайте остановку и отдохните.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, весной недостаток витамина D и группы B проявляется чаще и острее, поэтому и следить за их уровнем в крови стоит более тщательно. В компенсации дефицита частично поможет дневной сон.

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Чем можно заменить дневной сон?

Так как для организма стрессом может быть даже дорога до работы, важно наблюдать за выработкой кортизола, гормона стресса. У здоровых людей его максимальный выброс происходит с пяти до семи часов утра. Если же происходит сдвиг, то помимо дневного сна, восстановить баланс могут помочь кофе и спорт.

Фото: istockphoto.com

Кофе. Эксперт рекомендует пить бодрящий напиток не с утра, когда вы выходите на работу, а непосредственно после неё.

Тренировки. Вечером на уровень кортизола могут благотворно повлиять пешие прогулки и в целом спорт, но не силовые тренировки — для них стоит выделить время утром. Если вы идёте в спортзал, отдайте предпочтение прогулке на дорожке — 35-40 минут будет достаточно. Можно усложнить задачу, выбрав горный уклон.