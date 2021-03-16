Запретный соус: так ли вреден майонез?

Может быть, вовсе не обязательно отказываться от любимых салатов.

Майонез – основной продукт, от которого советуют отказаться диетологи при похудении и при соблюдении правильного режима питания. На самом деле, многие привыкли слышать, что он вреден не только для фигуры, но и для здоровья в целом. Почему так? Что вообще из себя представляет майонез и можно ли его употреблять на ПП? Ответами на эти вопросы делится директор и основатель сервиса доставки здорового питания BeFit Анастасия Грашкина.

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Что такое майонез?

Майонез представляет собой заправку на основе яиц, растительного масла, горчицы и лимона (или любой другой кислоты, например, уксуса). Обычные ингредиенты, что же тут вредного?

Майонез вреден только в том случае, если мы рассматриваем привычную магазинную версию: из-за входящих в его состав различных неполезных добавок и усилителей вкуса, он имеет такую дурную славу. Например, в покупной соус часто добавляют красители, загустители и консерванты, чтобы продукт приобрёл товарный вид. Все эти компоненты оказывают негативное воздействие на организм.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, майонез обладает очень жирным составом и высокой энергетической ценностью. Только представьте, всего в одной столовой ложке этой заправки содержится около 200 ккал, а сколько таких ложек нужно на салат?

Многие любят добавлять майонез при запекании или жарке блюд, что превращает этот соус в бомбу замедленного действия. При термической обработке, компоненты, входящие в состав, начинают выделять токсичные вещества, крайне вредные для здоровья.

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Чем заменить майонез?

Сам по себе майонез как соус не вреден, если в нём нет химических добавок. А приготовить его можно и самостоятельно. Лучшей заменой магазинной заправки будет домашняя. Сделать её очень просто.

Вам понадобятся:

растительное масло – 200 мл;

яйцо – 1 шт.;

горчица – 1 ч. л.;

сироп топинамбура (или любой другой подсластитель);

натуральный яблочный уксус;

соль.

Фото: istockphoto.com

Яйцо промываем кипятком, чтобы избавиться от бактерий, так как использовать его будем сырым. В чашу блендера разбиваем яйцо, добавляем сахар, соль, горчицу, пробиваем до однородности. Далее медленно тонкой струйкой вливаем масло, не переставая взбивать. Масса постепенно густеет и белеет. В конце добавляем несколько капель уксуса (или лимонного сока) и ещё раз быстро взбиваем до однородности. Домашний майонез из натуральных ингредиентов без красителей и консервантов готов!

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Получается отличный и вкусный соус, который можно использовать в качестве заправки блюд. Но нагревать его по-прежнему не стоит. Без искусственных добавок он будет храниться 2-3 дня, но зато вы точно будете уверены в его качестве!