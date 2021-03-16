Мужской подход: 7 пар брутальных и стильных кроссовок

Сегодня кроссовки стали незаменимой частью активной жизни. Они понемногу вытесняют обычную обувь: сейчас их сочетают со всем, от платьев до строгих деловых костюмов. Красивая и «представительная» обувь отходит на второй план. Зачастую такие пары довольно жёсткие и неудобные для длительного ношения. В отличие от мягких, комфортных кроссовок. Рассказываем, какие модели пользуются особой популярностью среди мужчин в последнее время.
Nike Air Force 1 '07
Цена: 7 999 руб.
Фото: Nike
Nike Air Force — баскетбольные кроссовки, впервые появившиеся в 1982 году. Они прочно вошли в историю спортивной моды и до сих пор остаются одной из самых популярных моделей бренда. Последняя вариация изготовлена из натуральной кожи. Резиновая подошва оснащена технологией Air и гарантирует отличную амортизацию. Настоящая классика среди спортивной обуви. Nike Air Force 1 '07 — это обновленная версия с прочными прошитыми накладками и новыми эффектными деталями.
Nike Air Max Bolt
Цена: 7799 руб.
Фото: Nike
Если отойти от классических моделей Nike, то Air Max Bolt тоже подойдут для повседневного использования. Они созданы на основе беговых кроссовок, дополнены накладками, дизайном и вставкой Air. Подошва обеспечивает хорошую амортизацию. Носить такую обувь можно как в спортзале, так и на городских улицах и в любой другой ситуации — в ней одинаково удобно покорять беговые дистанции и новые маршруты в любимом парке.
Tommy Hilfiger Air Bubble
Цена: 14 990 руб.
Фото: Tommy Hilfiger
Фирма Tommy Hilfiger уже давно зарекомендовала себя как создатель качественной одежды. Теперь стоит обратить внимание и на их обувь. Подошва Air Bubble — ключевая деталь этих кроссовок, снижает нагрузку при ходьбе, что обеспечивает комфорт в течение всего дня. При этом она не перетягивает на себя всё внимание, и обувь смотрится стильно и уместно даже в кэжуал-образе.
Premiata Zac Zac
Цена: 22 800 руб.
Фото: Premiata
Итальянский бренд Premiata, основанный еще в 1885 году, славится своей выделкой кожи. Поэтому предлагаем обратить внимание на эту пару. Кроссовки Zac Zac представлены в множестве расцветок и фактур: матовая кожа, гладкий текстиль и бархатистая кожа разных оттенков. А широкая амортизирующая подошва с фирменными печатями и штампами придаёт кроссовкам особый шарм.
adidas Ozweego
Цена: 9 999 руб.
Фото: adidas
Минималистичные Ozweego выполнены в стиле 90-х. Они невесомые и мягкие, а промежуточная подошва с амортизацией позаботится о комфорте при ходьбе. Детали из глянцевой или матовой кожи создают дополнительные акценты, но при этом выглядят спокойно и элегантно.
Reebok Workout PLUS
Цена: 8 399 руб.
Фото: Reebok
Компания Reebok также входит в топ наиболее известных производителей спортивной одежды и обуви, а их модель Workout Plus считается одной из самых популярных. Выполнена она из кожи и вдохновлена силуэтами 80-х. Эти кроссовки будут естественно смотреться и в спортзале, и на вечеринке.
New Balance 327 Future Classics
Цена: 13 990 руб.
Фото: New Balance
И последняя, но не по значимости, модель New Balance 327 Future Classics. Верх кроссовка выполнен по архивным дизайнам моделей 70-х годов, а классическая промежуточная подошва EVA обеспечивает хорошую амортизацию.