Мужской подход: 7 пар брутальных и стильных кроссовок

Такие не будут выбиваться из образа ни в офисе, ни на вечеринке.

Сегодня кроссовки стали незаменимой частью активной жизни. Они понемногу вытесняют обычную обувь: сейчас их сочетают со всем, от платьев до строгих деловых костюмов. Красивая и «представительная» обувь отходит на второй план. Зачастую такие пары довольно жёсткие и неудобные для длительного ношения. В отличие от мягких, комфортных кроссовок. Рассказываем, какие модели пользуются особой популярностью среди мужчин в последнее время.

Какие кроссовки будут в моде в 2021 году? Всё новое – хорошо забытое старое Нас ждёт возвращение классических силуэтов и ещё больше коллабораций.

Nike Air Force 1 '07

Цена: 7 999 руб.

Фото: Nike

Nike Air Force — баскетбольные кроссовки, впервые появившиеся в 1982 году. Они прочно вошли в историю спортивной моды и до сих пор остаются одной из самых популярных моделей бренда. Последняя вариация изготовлена из натуральной кожи. Резиновая подошва оснащена технологией Air и гарантирует отличную амортизацию. Настоящая классика среди спортивной обуви. Nike Air Force 1 '07 — это обновленная версия с прочными прошитыми накладками и новыми эффектными деталями.

Nike Air Max Bolt

Цена: 7799 руб.

Фото: Nike

Если отойти от классических моделей Nike, то Air Max Bolt тоже подойдут для повседневного использования. Они созданы на основе беговых кроссовок, дополнены накладками, дизайном и вставкой Air. Подошва обеспечивает хорошую амортизацию. Носить такую обувь можно как в спортзале, так и на городских улицах и в любой другой ситуации — в ней одинаково удобно покорять беговые дистанции и новые маршруты в любимом парке.

Tommy Hilfiger Air Bubble

Цена: 14 990 руб.

Фото: Tommy Hilfiger

Фирма Tommy Hilfiger уже давно зарекомендовала себя как создатель качественной одежды. Теперь стоит обратить внимание и на их обувь. Подошва Air Bubble — ключевая деталь этих кроссовок, снижает нагрузку при ходьбе, что обеспечивает комфорт в течение всего дня. При этом она не перетягивает на себя всё внимание, и обувь смотрится стильно и уместно даже в кэжуал-образе.

Спорт в стиле «люкс»: 5 запоминающихся коллабораций 2020-го Кроссовки от Dior и спальный мешок от Gucci – чем удивляли дизайнеры в ушедшем году?

Premiata Zac Zac

Цена: 22 800 руб.

Фото: Premiata

Итальянский бренд Premiata, основанный еще в 1885 году, славится своей выделкой кожи. Поэтому предлагаем обратить внимание на эту пару. Кроссовки Zac Zac представлены в множестве расцветок и фактур: матовая кожа, гладкий текстиль и бархатистая кожа разных оттенков. А широкая амортизирующая подошва с фирменными печатями и штампами придаёт кроссовкам особый шарм.

adidas Ozweego

Цена: 9 999 руб.

Фото: adidas

Минималистичные Ozweego выполнены в стиле 90-х. Они невесомые и мягкие, а промежуточная подошва с амортизацией позаботится о комфорте при ходьбе. Детали из глянцевой или матовой кожи создают дополнительные акценты, но при этом выглядят спокойно и элегантно.

Reebok Workout PLUS

Цена: 8 399 руб.

Фото: Reebok

Компания Reebok также входит в топ наиболее известных производителей спортивной одежды и обуви, а их модель Workout Plus считается одной из самых популярных. Выполнена она из кожи и вдохновлена силуэтами 80-х. Эти кроссовки будут естественно смотреться и в спортзале, и на вечеринке.

В зал, на прогулку и даже на вечеринку: как знаменитости носят кроссовки Им удаётся выглядеть стильно и в вечерних платьях, и в кэжуал-образах.

New Balance 327 Future Classics

Цена: 13 990 руб.

Фото: New Balance

И последняя, но не по значимости, модель New Balance 327 Future Classics. Верх кроссовка выполнен по архивным дизайнам моделей 70-х годов, а классическая промежуточная подошва EVA обеспечивает хорошую амортизацию.