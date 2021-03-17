Калорийная бомба: какие сухофрукты можно на диете?

Без специальной обработки перед употреблением они могут нанести вред здоровью.

Во время диеты особенно хочется чего-нибудь сладкого, ведь во время похудения организм находится в стрессе. Многие считают, что сухофрукты могут служить полезной альтернативой калорийным и вредным сладостям. Ведь это всё те же фрукты, только высушенные. Так ли это на самом деле, разбираемся вместе с Анной Глумовой, нутрициологом и экспертом по здоровому образу жизни.

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Могут ли сухофрукты заменить сахар?

На диете, когда цель — снижение веса, заменять сахар сухофруктами бессмысленно и даже опасно. Как и сахар, они имеют очень высокую калорийность и гликемический индекс и считаются простыми углеводами.

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Хотя, в отличие от большинства десертов и кондитерских изделий, сухофрукты натуральны и содержат витамины, фактически это такой же десерт. Не стоит забывать об этом, когда хочется съесть модные веганские сладости на основе сухофруктов, орехов, семян и какао — это самая что ни на есть калорийная бомба.

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Сколько можно есть?

Правильнее всего вписать сухофрукты в суточный калораж. Внесите всё, что съели за день, в специальное приложение для подсчета калорий и сравните со своей нормой. Её можно вычислить по формуле:

BMR = [9,99 x вес (кг)] + [6,25 x рост (см)] — [4,92 x возраст (в годах)] + 5 (для мужчин) -161 (для женщин).

Так сможете понять, сколько сухофруктов можно позволить себе съесть за день.

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Какие сухофрукты выбрать?

Курага, чернослив, финики, инжир — лидеры с точки зрения пользы. А вот соблазнительные помело, кумкват, киви и прочие яркие и красивые сухофрукты не рекомендованы к употреблению на диете. Технология их заготовки далека от натуральности и предполагает сахар в составе. Их правильнее называть цукатами, а это уже далеко не диетический продукт.

Фото: istockphoto.com

Идеальное решение для любителей сухофруктов — приобрести домашний дегидратор (есть компактные и бюджетные модели) и в сезон сушить фрукты самостоятельно. Купленные и засушенные в сентябре виноград, дыня, яблоки, персики, сливы — самые полезные и натуральные сухофрукты, которые будут радовать вас до следующего лета.

Как правильно выбирать сухофрукты?

Главный критерий — натуральность. Чем непригляднее выглядят сухофрукты, тем лучше. Выбирайте сморщенные и тусклые плоды: в отличие от ярких и блестящих, они подверглись меньшей химической обработке.

Фото: istockphoto.com

Большинство сухофруктов (99%) обрабатывают глицерином (для блеска) и диоксидом серы — это консервант, придающий продукту привлекательный внешний вид, защищающий от насекомых, и продлевающий срок хранения. В больших количествах он вреден для здоровья. Поэтому купленные сухофрукты обязательно нужно замачивать в кипятке на 15-20 минут, а затем промыть 2-3 раза проточной водой и только после этого есть.