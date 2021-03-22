Даже безобидные, на первый взгляд, продукты могут стать причиной неприятных сюрпризов.

Сияет изнутри: что не стоит есть, чтобы не испортить кожу?

Нередко проблемы с кожей возникают из-за неправильного питания. Употребление тех или иных продуктов напрямую сказывается на состоянии кожи. Что стоить сократить в рационе, а от чего и вовсе лучше отказаться, разобрались вместе с нутрициологом Анной Берсеневой.

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Сахар

Одним из наиболее разрушительных продуктов для кожи считается белый рафинированный сахар. Он нарушает синтез коллагена. А здоровье и молодость кожи во многом связаны именно с ним. Чем больше коллагена вырабатывается, тем более молодой, упругой и красивой выглядит кожа.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, сахар создаёт кислую среду в организме. Внешне это проявляется следующим образом: на коже образуются высыпания, акне, сухость и шелушение.

Пшеничная мука

В белой пшеничной муке содержится глютен. Непереносимость глютена – это болезнь, но она есть далеко не у всех. Глютен, содержащийся в такой муке, наиболее «агрессивный». Он может нарушать деятельность кишечника. А здоровый желудочно-кишечный тракт – залог чистой и красивой кожи.

Белый хлеб

Это производный продукт от пшеничной муки, соответственно, он попадает под категорию вредных для кожи. Он способствует окислению среды в организме и вызывает брожение.

Фото: istockphoto.com

Всё вместе это крайне негативно сказывается на коже. На ней появляются высыпания, возникает ощущение сухости или, наоборот, вырабатывается слишком много кожного сала.

Консервированные продукты

Консервы содержат большое количество сахара, красителей, усилителей вкуса и, собственно, консервантов. Поэтому покупая горох, кукурузу, бобы и другие продукты в банках, следует внимательно изучить состав.

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Сладкие газированные напитки

В газированных напитках сочетаются «пузырьки» и сахар. Вместе такая смесь даёт дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и ЖКТ в целом. Это, в свою очередь, негативно сказывается на состоянии кожи.

Фото: istockphoto.com

Соль

Соль нарушает кровообращение, задерживает жидкость в организме, образует отёки. Тёмные круги вокруг глаз образуются не только из-за недосыпа, но ещё и потому, что кровь в капиллярах застаивается – так и появляются синяки.

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Алкоголь

Любые алкогольные напитки могут спровоцировать обезвоживание кожи. А из-за этого появляются морщины, раздражение, сухость, шелушение и ощущение стянутости.