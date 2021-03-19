Отправиться можно из любой точки Европы, а главный участок проходит через французские Пиренеи.

По дороге французских королей: что такое путь Сантьяго и зачем стоит пройти 900 км

Этот маршрут известен с давних времён и прославлен в книгах, фильмах, стихотворениях. Путь духовного очищения и новых открытий своего внутреннего мира. За время пути вы сможете морально отдохнуть и понять, как справиться со сложностями и двигаться дальше. Если вам наскучил отдых аll Inclusive, подумайте о прохождении пути Сантьяго. Возможно, из вас получится отличный пилигрим.

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Что такое путь Сантьяго?

Камино-де-Сантьяго, или, как его по другому называют, путь Святого Иакова — один из самых популярных маршрутов для религиозного паломничества в Европе. Как гласит легенда, в испанском городе Сантьяго-де-Компостела находятся мощи библейского Иакова. Считается, что наиболее важный участок пути начинается на юге Франции: идёт через Пиренеи, перевалы Ронсеваль или Сомпорт. А главная дорога на территории Испании, от Памплоны до Сантьяго-де-Компостелы, называется «Дорогой французских королей».

Фото: Getty Images

Сейчас маршрут открыт не только для верующих, но и для любителей активного отдыха на природе. Среднее время прохождения составляет 35 дней. Путешественникам советуют проходить примерно по 25 км ежедневно, чтобы успеть дойти до населённого пункта, где можно переночевать в хостеле (официальное название для пилигримов — альберге) и перекусить в кафе.

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Сколько стоит прохождение пути?

Приобретение паспорта паломника: 3-5 евро (264-440 рублей). Самый важный документ на пути. Без него вас не заселят в альберге и не продадут ужин menu del peregrino.

Муниципальное жильё (альберге): 5-6 евро за ночь (440-528 рублей). Обычно это большая комната с 6-15 двухъярусными кроватями. Спальное место успевают занять те, кто приходит первым, – забронировать койку не получится. Кроме того, в муниципальных альбергах не выдают одеял, поэтому их заменяют спальники.

Фото: Getty Images

Частное альберге: 10-15 евро за ночь (880-1320 рублей). Комнаты значительно больше и комфортнее: 2-4 двухъярусные кровати, можно бронировать заранее и оставлять рюкзак.

Еда и напитки: 10 евро в день (880 рублей). Воду в северной Испании можно пить из-под крана, а кофе стоит 1-1,5 евро (88-132 рубля), к нему нередко бесплатно подают чуррос или тортилью.

Дополнительные расходы: стирка вещей — 1,5-4 евро (132-352 рубля), путеводитель — 3-5 евро (264-440 рублей), культурная программа (посещение музеев — 3 евро, или 264 рубля), сертификат о прохождении дистанции — 3 евро (264 рубля).

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Зачем проходить путь Сантьяго?

Такой поход подарит возможность увидеть жизнь в маленьких городах, приобщиться к местной культуре и посмотреть на удивительную природу Испании. Вы сможете пообщаться и познакомиться с интересными людьми из разных стран. Многие проносят такую дружбу через всю жизнь.

Фото: Getty Images

Путь научит самостоятельности и ответственности за свою жизнь, ведь решать, как пройдёт ваш день или как выбраться из тяжёлой ситуации, будете только вы. Главное, чему можно научиться на пути Сантьяго, – пониманию истинных ценностей. Во время долгих переходов происходит своеобразная перезагрузка или даже перерождение. Кроме того, это отличный шанс насладиться видами: в зависимости от того, из какой части Европы вы решите начать путешествие, сможете увидеть разнообразные пейзажи.