В здоровом теле – здоровый дух? Как спорт связан с настроением

Спорить о пользе спорта не приходится. Однако некоторые недооценивают его важность, в том числе для душевного равновесия. О том, может ли спорт помочь справиться с депрессией, меланхолией и плохим настроением, рассказала психолог Надежда Пожарова.

Против напряжённости и стресса: зачем практиковать медитацию Восточные практики помогут проще перенести длительную самоизоляцию.

Поможет ли спорт в борьбе с депрессией?

Некоторые считают, что спорт и физическая активность в целом помогают справиться с депрессией. Однако эта идея ошибочна, отмечает психолог.

Почему в обществе сложилось такое мнение? Возможно, оно связано с тем, что депрессией часто называют плохое настроение. Эксперт обращает внимание, что сейчас многие употребляют термины из психологии и психиатрии, не осознавая, что они значат. Так, общеупотребляемая «депрессия» стала характеризовать состояние подавленности, эмоционального истощения и выгорания. В действительности же это серьёзное клиническое заболевание.

Фото: istockphoto.com

Депрессия — это расстройство, которое может быть диагностировано исключительно врачом. Подверженный ей человек не может ощущать радость жизни, и это не связано с его нежеланием. Здесь необходима помощь специалиста. Психолог призывает людей называть вещи своими именами, потому как, называя грусть депрессией, мы преуменьшаем реальное значение диагноза.

Как распознать депрессию и что с этим делать? Позаботьтесь о себе и о своих близких.

Может ли спорт поднять настроение?

Если человек ощущает упадок сил, и это связано с тем, что он давно не занимался своим физическим и психическим здоровьем, в этом случае спорт действительно полезен.

Подойдёт любая активность, которая может добавить в вашу жизнь радость и удовольствие. Стоит обратить внимание на йогу, пилатес, танцы или занятия в тренажёрном зале. Такие виды спорта благоприятно влияют на психоэмоциональное состояние человека.

Фото: istockphoto.com

Психолог акцентирует внимание на том, что физическая активность также возвращает человека в реальность. Занимающийся начинает концентрироваться на своём теле, сосредотачиваться на том, какие движения воспроизводят его руки, ноги, туловище, голова. Изменяя физическое состояние, человек меняет и психоэмоциональное.

Путь к себе: что такое эмбодимент и как связь с телом влияет на сознание? «Телесный интеллект» тоже нужно развивать.

Стоит ли подавлять эмоции с помощью спорта?

Если человек попытается заглушить эмоции с помощью активностей, это может пагубно сказаться на здоровье. Чувства и переживания нельзя игнорировать, их важно замечать, в том числе и негативные, например, злость и агрессию. Эти эмоции следует не только распознавать, но и отличать от других чувств, осознавать их выражение. Игнорирование их это может привести к эмоциональному истощению и прочим неприятным последствиям. Не следует «глушить» себя спортом — нужно подходить к решению проблемы комплексно.

Фото: istockphoto.com

Важно! Спорт не должен быть изнуряющим для человека, у которого и так не хватает сил на самого себя.

Нужно понимать, что для некоторых спорт — это способ сбросить накопившиеся эмоции. В таком случае люди отдыхают и переключают внимание. Для других — это труд. При таких условиях во время эмоционального выгорания он может лишь навредить.