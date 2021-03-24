На грани спорта и искусства: 4 удивительные коллаборации спортивных брендов

Дизайнеры вдохновляются Дали, Кандинским и Монэ, но иногда и художники вдохновляются дизайнерами.

Казалось бы, что общего у спорта и искусства? Конечно, некоторых профессиональных атлетов можно назвать своего рода художниками, но никому не придёт в голову принести картину на футбольное поле или провести теннисный матч в Лувре. А может, зря? Эти четыре необычных проекта спортивных брендов доказывают, что эти сферы ближе, чем кажутся на первый взгляд.

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Vans x MoMA

Популярный бренд Vans представил коллаборацию с музеем современного искусства МоМА в Нью-Йорке. Дизайнеры одежды, обуви и аксессуаров вдохновлялись работами выдающихся художников, среди которых Сальвадор Дали, Василий Кандинский, Любовь Попова, Клод Монэ, Эдвард Мунк, Джексон Поллок, Фейт Ринголд. Вещи из коллекции не только практичные и комфортные, они станут изюминкой любого гардероба и ещё одним способом самовыражения.

Фото: vans.ru

Выставка Sneakers Unboxed: Studio to Street

Новая выставка, посвящённая истории кроссовок, пройдёт в Музее дизайна в Лондоне. Откроется она 30 апреля и продлится до 24 октября 2021 года. Sneakers Unboxed: Studio to Street об одном из самых универсальных предметов гардероба, который ежедневно носят миллионы по всему миру — кроссовках. Посетители смогут узнать, как отдельные модели, например, Reebok Instapump Fury, Vans Half Cab и Asics Gel Lyte III, стали культовыми.

Кроме того, на выставке будут представлены знаковые коллаборации, которые формировали тренды спортивной обуви на протяжении многих лет: от Майкла Джордана и Run-DMC до Канье Уэста.

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Puma x Mr Doodle

Творческий проект с талантливым иллюстратором представил спортивный бренд Puma. Особенность дизайна — фирменные рисунки Mr Doodle. В новой коллекции нарисованные персонажи продолжают исследовать мир спорта. В рамках коллаборации выпущены кроссовки, футболки, худи, спортивные брюки и толстовки.

Фото: puma.com

Английский художник Сэм Кокс, более известный как Mr Doodle, открыл в себе любовь к изображениям в виде каракулей (англ. doodles) ещё в детстве, а позднее это увлечение помогло ему построить успешную карьеру.

В Puma x Mr Doodle представлены два силуэта кроссовок: Sky LX и Deva.

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Puma Thunder x Bradley Theodore

Художник из Нью-Йорка Брэдли Теодор раскрасил кроссовки Puma. Так он предлагает любителям спортивной обуви познакомиться с современным искусством. Некоторые считают Thunder Spectra одной из самых удачных новинок Puma прошлого года среди массивных кроссовок типа chunky dad shoes.

Фото: puma.com

Форма Thunder внешне напоминает силуэт автомобиля. К чёрному цвету Теодор добавил яркие акценты, несколько тэгов и надписей, а также свой фирменный разноцветный череп на пятке.