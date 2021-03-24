Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Главная / Lifestyle / Статьи /

С какими художниками сотрудничают спортивные бренды? Необычные коллаборации Vans, Puma

4 коллаборации на грани спорта и искусства
Мария Гудкова
На грани спорта и искусства: 4 удивительные коллаборации спортивных брендов
Дизайнеры вдохновляются Дали, Кандинским и Монэ, но иногда и художники вдохновляются дизайнерами.
Lifestyle / Тренды 0
Аудио-версия:

Казалось бы, что общего у спорта и искусства? Конечно, некоторых профессиональных атлетов можно назвать своего рода художниками, но никому не придёт в голову принести картину на футбольное поле или провести теннисный матч в Лувре. А может, зря? Эти четыре необычных проекта спортивных брендов доказывают, что эти сферы ближе, чем кажутся на первый взгляд.

Мужской подход: 7 пар брутальных и стильных кроссовок
Такие не будут выбиваться из образа ни в офисе, ни на вечеринке.

Vans x MoMA

Популярный бренд Vans представил коллаборацию с музеем современного искусства МоМА в Нью-Йорке. Дизайнеры одежды, обуви и аксессуаров вдохновлялись работами выдающихся художников, среди которых Сальвадор Дали, Василий Кандинский, Любовь Попова, Клод Монэ, Эдвард Мунк, Джексон Поллок, Фейт Ринголд. Вещи из коллекции не только практичные и комфортные, они станут изюминкой любого гардероба и ещё одним способом самовыражения.

Фото: vans.ru

Выставка Sneakers Unboxed: Studio to Street

Новая выставка, посвящённая истории кроссовок, пройдёт в Музее дизайна в Лондоне. Откроется она 30 апреля и продлится до 24 октября 2021 года. Sneakers Unboxed: Studio to Street об одном из самых универсальных предметов гардероба, который ежедневно носят миллионы по всему миру — кроссовках. Посетители смогут узнать, как отдельные модели, например, Reebok Instapump Fury, Vans Half Cab и Asics Gel Lyte III, стали культовыми.

Кроме того, на выставке будут представлены знаковые коллаборации, которые формировали тренды спортивной обуви на протяжении многих лет: от Майкла Джордана и Run-DMC до Канье Уэста.

Спорт в стиле «люкс»: 5 запоминающихся коллабораций 2020-го
Кроссовки от Dior и спальный мешок от Gucci – чем удивляли дизайнеры в ушедшем году?

Puma x Mr Doodle

Творческий проект с талантливым иллюстратором представил спортивный бренд Puma. Особенность дизайна — фирменные рисунки Mr Doodle. В новой коллекции нарисованные персонажи продолжают исследовать мир спорта. В рамках коллаборации выпущены кроссовки, футболки, худи, спортивные брюки и толстовки.

Фото: puma.com

Английский художник Сэм Кокс, более известный как Mr Doodle, открыл в себе любовь к изображениям в виде каракулей (англ. doodles) ещё в детстве, а позднее это увлечение помогло ему построить успешную карьеру.

В Puma x Mr Doodle представлены два силуэта кроссовок: Sky LX и Deva.

Какие кроссовки будут в моде в 2021 году? Всё новое – хорошо забытое старое
Нас ждёт возвращение классических силуэтов и ещё больше коллабораций.

Puma Thunder x Bradley Theodore

Художник из Нью-Йорка Брэдли Теодор раскрасил кроссовки Puma. Так он предлагает любителям спортивной обуви познакомиться с современным искусством. Некоторые считают Thunder Spectra одной из самых удачных новинок Puma прошлого года среди массивных кроссовок типа chunky dad shoes.

Фото: puma.com

Форма Thunder внешне напоминает силуэт автомобиля. К чёрному цвету Теодор добавил яркие акценты, несколько тэгов и надписей, а также свой фирменный разноцветный череп на пятке.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Популярные материалы
Зачем ощелачивать воду? Как уровень pH влияет на организм
Зачем ощелачивать воду? Как уровень pH влияет на организм
Не разогнуться: как избавиться от боли в спине?
Не разогнуться: как избавиться от боли в спине?
TOP 3
В здоровом теле – здоровый дух? Как спорт связан с настроением
В здоровом теле – здоровый дух? Как спорт связан с настроением
Здоровье
Нужен ли взрослым дневной сон и почему он так полезен детям
Нужен ли взрослым дневной сон и почему он так полезен детям
Здоровье
5 историй, которые навсегда изменили мировой спорт
5 историй, которые навсегда изменили мировой спорт
Тренды
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021