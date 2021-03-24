На грани спорта и искусства: 4 удивительные коллаборации спортивных брендов

Казалось бы, что общего у спорта и искусства? Конечно, некоторых профессиональных атлетов можно назвать своего рода художниками, но никому не придёт в голову принести картину на футбольное поле или провести теннисный матч в Лувре. А может, зря? Эти четыре необычных проекта спортивных брендов доказывают, что эти сферы ближе, чем кажутся на первый взгляд.
Популярный бренд Vans представил коллаборацию с музеем современного искусства МоМА в Нью-Йорке. Дизайнеры одежды, обуви и аксессуаров вдохновлялись работами выдающихся художников, среди которых Сальвадор Дали, Василий Кандинский, Любовь Попова, Клод Монэ, Эдвард Мунк, Джексон Поллок, Фейт Ринголд. Вещи из коллекции не только практичные и комфортные, они станут изюминкой любого гардероба и ещё одним способом самовыражения.
Фото: vans.ru
Выставка Sneakers Unboxed: Studio to Street
Новая выставка, посвящённая истории кроссовок, пройдёт в Музее дизайна в Лондоне. Откроется она 30 апреля и продлится до 24 октября 2021 года. Sneakers Unboxed: Studio to Street об одном из самых универсальных предметов гардероба, который ежедневно носят миллионы по всему миру — кроссовках. Посетители смогут узнать, как отдельные модели, например, Reebok Instapump Fury, Vans Half Cab и Asics Gel Lyte III, стали культовыми.
Кроме того, на выставке будут представлены знаковые коллаборации, которые формировали тренды спортивной обуви на протяжении многих лет: от Майкла Джордана и Run-DMC до Канье Уэста.
Творческий проект с талантливым иллюстратором представил спортивный бренд Puma. Особенность дизайна — фирменные рисунки Mr Doodle. В новой коллекции нарисованные персонажи продолжают исследовать мир спорта. В рамках коллаборации выпущены кроссовки, футболки, худи, спортивные брюки и толстовки.
Фото: puma.com
Английский художник Сэм Кокс, более известный как Mr Doodle, открыл в себе любовь к изображениям в виде каракулей (англ. doodles) ещё в детстве, а позднее это увлечение помогло ему построить успешную карьеру.
В Puma x Mr Doodle представлены два силуэта кроссовок: Sky LX и Deva.
Художник из Нью-Йорка Брэдли Теодор раскрасил кроссовки Puma. Так он предлагает любителям спортивной обуви познакомиться с современным искусством. Некоторые считают Thunder Spectra одной из самых удачных новинок Puma прошлого года среди массивных кроссовок типа chunky dad shoes.
Фото: puma.com
Форма Thunder внешне напоминает силуэт автомобиля. К чёрному цвету Теодор добавил яркие акценты, несколько тэгов и надписей, а также свой фирменный разноцветный череп на пятке.