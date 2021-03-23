Верится с трудом: 5 экстремальных спортивных рекордов

На протяжении многих лет самые отчаянные смельчаки со всего мира задерживали дыхание, прыгали без парашюта, покоряли волны и горы. В подборке пяти экстремальных спортивных достижений вспоминаем трюки, которые до сих пор поражают воображение и восхищают. Эти истории – очередное доказательство, что нет ничего невозможного.
Джейми Пьер установил мировой рекорд по прыжкам на лыжах с высоты. Для этого он взобрался на скалу в 78 метров в штате Вайоминг, США. В полёте он перевернулся головой вниз, при этом на нём не было шлема. Экстремал упал в глубокий снег, поэтому отделался довольно легко – всего лишь разбитой губой.
Фото: Из личного архива
Гара Магдамара
Легендарный гавайский сёрфер Гара Магдамара установил рекорд, покорив самую большую волну. У берегов Португальского посёлка Назары он «оседлал» волну размером с десятиэтажный дом. Её высота достигла 30,5 метров. Сформировалась она в подводном каньоне – из-за него этот район славится высочайшими волнами.
Хайдайвинг – это прыжки в воду с экстремально большой высоты. Этот вид спорта довольно опасен и зачастую рекорды заканчиваются серьёзными травмами.
Фото: Wikipedia
Один из таких прыжков в 1983 году совершил Дана Кунзе из США, профессиональный спортсмен и чемпион США по прыжкам в воду. Высота вышки составляла 52,5 м. Атлет выполнил тройное вращение и самостоятельно вылез из воды.
Ласо Шалле
Клиффдайверу Лассо Шалле удалось «перепрыгнуть» Кунзе. В 2015 году он совершил прыжок в воду в швейцарских Альпах со скалы высотой 58,8 метра. Это близко к высоте 19-этажного дома и превышает высоту Пизанской башни (56,7 метра). Однако, Шалле не смог самостоятельно вылезти из воды, нарушив основное правило хай-дайвинга. Поэтому его прыжок не засчитали как новый рекорд.
Фото: facebook.com/Laso-Schaller
Люк Эйкинс
Люк Эйкинс прыгнул без парашюта с высоты в 7,6 километров. Чтобы спортсмен смог пережить такой рискованный поступок, внизу была натянута специальная сетка, на которую он и приземлился. После него безбашенный трюк так и не смогли повторить. Ведь не каждому повезёт упасть с такой высоты и выжить, даже с подстраховкой.
Фото: facebook.com/luke-aikins
Жак Майоль
Фридайвинг – это погружение на глубину с задержкой дыхания. Как спортивная дисциплина он появился относительно недавно, чуть более полувека назад. Именно Жак Майоль стал спортсменом, открывшим принципиально новые глубины.
До его рекорда считалось, что организм фридайвера физиологически не может выдерживать давление воды на глубинах более 40-50 метров. Но оказалось, что человеческое тело способно на гораздо большие нагрузки. В 1976 году Майоле достиг 100 метровой отметки. А его последний рекорд в 1983 году составил 105 метров. За такие достижения Майоля прозвали человеком-дельфином.