Верится с трудом: 5 экстремальных спортивных рекордов

Прыгнуть без парашюта с высоты в 7,6 км или покорить 30-метровую волну – эти достижения могли закончится печально, но рекордсменам повезло.

На протяжении многих лет самые отчаянные смельчаки со всего мира задерживали дыхание, прыгали без парашюта, покоряли волны и горы. В подборке пяти экстремальных спортивных достижений вспоминаем трюки, которые до сих пор поражают воображение и восхищают. Эти истории – очередное доказательство, что нет ничего невозможного.

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Джейми Пьер

Джейми Пьер установил мировой рекорд по прыжкам на лыжах с высоты. Для этого он взобрался на скалу в 78 метров в штате Вайоминг, США. В полёте он перевернулся головой вниз, при этом на нём не было шлема. Экстремал упал в глубокий снег, поэтому отделался довольно легко – всего лишь разбитой губой.

Фото: Из личного архива

Гара Магдамара

Легендарный гавайский сёрфер Гара Магдамара установил рекорд, покорив самую большую волну. У берегов Португальского посёлка Назары он «оседлал» волну размером с десятиэтажный дом. Её высота достигла 30,5 метров. Сформировалась она в подводном каньоне – из-за него этот район славится высочайшими волнами.

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Дана Кунзе

Хайдайвинг – это прыжки в воду с экстремально большой высоты. Этот вид спорта довольно опасен и зачастую рекорды заканчиваются серьёзными травмами.

Фото: Wikipedia

Один из таких прыжков в 1983 году совершил Дана Кунзе из США, профессиональный спортсмен и чемпион США по прыжкам в воду. Высота вышки составляла 52,5 м. Атлет выполнил тройное вращение и самостоятельно вылез из воды.

Ласо Шалле

Клиффдайверу Лассо Шалле удалось «перепрыгнуть» Кунзе. В 2015 году он совершил прыжок в воду в швейцарских Альпах со скалы высотой 58,8 метра. Это близко к высоте 19-этажного дома и превышает высоту Пизанской башни (56,7 метра). Однако, Шалле не смог самостоятельно вылезти из воды, нарушив основное правило хай-дайвинга. Поэтому его прыжок не засчитали как новый рекорд.

Фото: facebook.com/Laso-Schaller

Люк Эйкинс

Люк Эйкинс прыгнул без парашюта с высоты в 7,6 километров. Чтобы спортсмен смог пережить такой рискованный поступок, внизу была натянута специальная сетка, на которую он и приземлился. После него безбашенный трюк так и не смогли повторить. Ведь не каждому повезёт упасть с такой высоты и выжить, даже с подстраховкой.

Фото: facebook.com/luke-aikins

Жак Майоль

Фридайвинг – это погружение на глубину с задержкой дыхания. Как спортивная дисциплина он появился относительно недавно, чуть более полувека назад. Именно Жак Майоль стал спортсменом, открывшим принципиально новые глубины.

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До его рекорда считалось, что организм фридайвера физиологически не может выдерживать давление воды на глубинах более 40-50 метров. Но оказалось, что человеческое тело способно на гораздо большие нагрузки. В 1976 году Майоле достиг 100 метровой отметки. А его последний рекорд в 1983 году составил 105 метров. За такие достижения Майоля прозвали человеком-дельфином.