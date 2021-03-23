Не «щёлкай» пальцами: почему опасно хрустеть суставами?

Мнения учёных по этому вопросу расходятся. Но стоит ли рисковать собственным здоровьем?

Многим с детства говорили, что «щёлкать» пальцами вредно. Якобы это плохо сказывается на суставах и в результате приводит к различным заболеваниям, например, артриту. Однако есть и другое мнение, согласно которому хруст может даже пойти на пользу. Так как же эта привычка влияет на организм и стоит ли специально хрустеть суставами? Разбираемся вместе с Ольгой Барбашиной, специалистом кинезиотерапии, инструктором ЛФК, тренером-преподавателем по спортивной аэробике и экспертом Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM.

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Безопасно ли хрустеть суставами?

Мнения на этот счёт расходятся кардинально. Многие эксперты считают, что это абсолютно безопасно. В поддержку этого мнения имеется даже ряд исследований, к примеру, следующие.

Рентгенографическое исследование, проведённое в 2011 году на 215 людях, показало, что риск заболеваний суставов не зависит от того, хрустите вы пальцами или нет. Также не имеет значения частота, с которой выполняется эта манипуляция. А если процесс не сопровождается болью, отёками, повышением температуры, то поводов для паники точно нет.

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В 2009 году американский врач Дональд Унгер был удостоен Шнобелевской премии в области медицины – он экспериментально доказал, что щёлканье суставами не приводит к артриту. На протяжении 60 лет Дональд щёлкал суставами левой руки — и ни разу правой, и утверждает, что обе руки в порядке.

Врачи Британского Медицинского Журнала также провели свои исследования и пришли к следующему выводу: нет оснований полагать, что хруст пальцами может привести к каким-либо негативным последствиям. К таким же результатам пришли и специалисты Западного Журнала Медицины.

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Почему хрустеть суставами может быть опасно?

Однако, несмотря на такое количество исследований, есть и противоположное мнение.

Хотя хруст шеей и позвоночником по сути представляет собой тот же процесс, что и хруст пальцами, здесь всё гораздо серьёзнее. Существует гипотеза, что это может стать причиной инсульта. Всё дело в том, что вдоль позвоночника пролегают артерии, которые питают мозг кровью. Резкие движения спиной или шеей вполне могут повредить одну их них, в результате чего образовывается сгусток крови, который способен перекрыть приток крови в мозг и вызвать инсульт. Несмотря на то что шанс такого развития событий крайне мал, думаю, не стоит испытывать судьбу.

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Невротический хруст пальцами. В ходе другого исследования обнаружили, что привычка хрустеть костяшками пальцев может соседствовать с такими привычками, как курение, алкоголизм или непреодолимое желание грызть ногти.

У ортопедов имеется собственное объяснение для хруста пальцев. Они считают, что этот звук образуется в сухожилиях и связках, которые при резком сгибании преодолевают небольшое сопротивление и хрустят. Врачи не рекомендуют подвергать эти связки частому растяжению, так как регулярное трение в точке соединения костей может привести к дестабилизации суставов.

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Европейские учёные после целого ряда экспериментов доказали, что систематическое растяжение суставов пальцев приводит к их хрупкости. А это чревато частыми вывихами и даже ущемлением прилежащих нервных окончаний.

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Так, нагрузки на суставы приводят к дроблению и перетиранию хрящей, разрушению их целостности и сбоях в работе. И такая, на первый взгляд, безобидная привычка действительно может привести к неприятному заболеванию – артриту.

Лично я рекомендую свести привычку хрустеть суставами к минимуму. Так как со временем появляется навязчивое желание, с которым сложно бороться. Если же суставы хрустят не только от ваших манипуляций, а при любых движениях, лучше скорее выяснить причину.

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Поводов для хруста достаточное количество. Это и малоподвижный образ жизни, гипермобильность суставов, избыточное количество солей в костной ткани, повышенные физические нагрузки или, наоборот, малоподвижный образ жизни, а возможно, даже патологии желчного пузыря и печени или почечная недостаточность. Исходя из этого, следует либо скорректировать двигательную активность, либо заняться здоровьем внутренних органов.