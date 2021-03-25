«Ты же просто сидишь!»: зачем в конном спорте нужен всадник и какую работу он выполняет

Нередко в повседневной жизни спортсмен-конник может услышать в свой адрес фразу: «Ты же просто сидишь, а за тебя всё делает лошадь!». И даже не только услышать, но и прочитать в статье или посте в соцсетях. Сейчас мы разберём, почему же всё-таки конный спорт — это именно спорт и в чём заключается работа всадника.

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Выполнять несколько задач сразу

Всадник должен быть готов делать несколько задач параллельно. К примеру, когда он работает в паре с лошадью в манеже, где одновременно может находится больше четырёх пар, нужно уметь координироваться, чтобы не мешать другим. В то же время, не потерять контроль над лошадью.

Спортсмены должны контролировать каждое движение лошади, вес которой составляет около 500 кг, когда она скачет от одного барьера до другого. А это не такая уж лёгкая задача.

Мыслить стратегически и быстро принимать решения

Работа с лошадью — это не только контроль, но и умение правильно мыслить и быстро принимать решения. На соревнованиях по конкуру перед тем как выйти на выступление, всадникам дают время на изучение маршрута. Они проходят его не для того, чтобы ужаснуться высоте препятствий, которые им нужно будет преодолеть, а чтобы построить траекторию между барьерами и посчитать дистанцию.

Всадник должен оценить каждый поворот, где он может срезать, и понять, где это делать опасно, своими ногами он оценивает количество галопов лошади: 3,5-4 шага человека равны одному галопу. Также они оценивают, под каким углом лучше подъехать к барьеру.

Кроме того, спортсмены продумывают несколько планов, потому что в любой момент что-то может пойти не так. Нужно уметь быстро перестроиться и перейти от плана А к плану Б, чтобы обезопасить себя и лошадь.

Иметь хорошую физическую форму

Многие из тех, кто не имеет отношения к конному спорту, считают, что сесть на лошадь и «отпрыгать» маршрут — это обычное дело. Конечно, спортсмену-коннику обидно слышать такие высказывания в свой адрес, так как это требует долгой и кропотливой работы над собой. Даже всадник любительского уровня знает, что после обычной тренировки будут болеть не только руки, но и ноги, и спина.

В конном спорте, как и, например, в футболе, физическая подготовка очень важна. Во время верховой езды задействованы многие группы мышц: ног, рук, спины и даже тазовой части. И чтобы выступать даже на любительском уровне, нужно быть физически сильным. Множество профессиональных спортсменов даже после работы с большим количеством голов (так называют лошадей), в свободное от конюшни время могут посвятить несколько часов тренировке в зале.

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Справляться с моральными преградами

Всадники не только сильны в физическом плане, но и в моральном. Для них жизнь на конюшне — это обычное дело. Они приезжают ранним утром и тратят своё время на отбивку денников, кормление лошадей, уход за ними. Затем готовят манеж к тренировке и составляют маршрут. А после нужно всё за собой убрать. В такой ситуации подходит фраза: «Любишь кататься – люби и саночки возить». Домой же всадники уходят, как правило, уже после ужина лошади.

Часто бывает всадник приходит домой и из-за неудачной тренировки проливает много слёз, руки опускаются, кажется, что всё против вас и хочется бросить спорт. Несбывшиеся мечты и травмы случаются куда чаще, чем победы на турнирах. Причём карьеру спортсмен строит достаточно долго, на это может уйти несколько лет, так как подготовка пары всадник-лошадь для выступления на топовых турнирах — это большой труд.

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Но всё же каждому стоит знать: чтобы чего-то добиться, нужно потратить много сил и терпения – результат придёт к тому, кто заслужил его потом, кровью и слезами! И только благодаря своей целеустремлённости спортсмен может ощутить вкус достойной победы.