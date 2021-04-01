Это один из эффективных способов похудения.

Что будет, если пить воду с уксусом каждый день?

Уксусная диета – это метод похудения, при котором необходимо ежедневно пить воду с растворенным в ней яблочным уксусом или лимонным соком. Существует теория, что именно таким способом худели красавицы древности. Иногда такую диету называют «диетой Клеопатры».

В последнее время такой способ набирает всё большую популярность. Вместе с нутрициологом Анной Гарновой разбираемся, насколько это эффективно и безопасно.

Зачем ощелачивать воду? Как уровень pH влияет на организм Вода человеку жизненно необходима, но даже её можно сделать ещё полезнее.

Для чего нужны уксусная и лимонная кислота?

Яблочный уксус или лимонный сок имеет смысл употреблять для того, чтобы поднять уровень кислотности в желудке. Это, в свою очередь, способствует ускоренному расщеплению пищи.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, уксус ускоряет пищеварительные процессы и снижает аппетит. Кислая среда уменьшает количество болезнетворных бактерий и нормализует микрофлору. Также в натуральном яблочном уксусе содержится много полезных элементов. Например, магний, кальций, калий, железо и натрий. Есть в нём и органические кислоты – гликолевая, яблочная и, конечно, лимонная и уксусная.

Более того, яблочный уксус считается отличным противовоспалительным средством.

Эффективна ли «уксусная» диета?

Некоторые из тех, кто попробовал диету с использованием уксуса, считают, что это довольно действенный способ и так вполне можно сбросить лишние килограммы. Аккуратное и разумное применение яблочного уксуса действительно позволяет похудеть, считает эксперт. Она способствует уменьшению аппетита и сжиганию жира, а также помогает избавляться от целлюлита.

Фото: istockphoto.com

При этом не нужно подвергать свой организм стрессовым ситуациям и жёстким ограничениям, резко отказываться от различных продуктов, голодать и тем более изнурять себя многочасовыми тренировками.

Чтобы похудеть, уксус разводят в воде в такой пропорции: одна чайная ложка на стакан воды. Пить этот раствор нужно из расчёта один стакан на 30 кг веса. То есть человеку весом 60 кг нужно ежедневно выпивать по два стакана.

Сияет изнутри: что не стоит есть, чтобы не испортить кожу? Даже безобидные, на первый взгляд, продукты могут стать причиной неприятных сюрпризов.

Чем опасна такая диета?

Нужно быть предельно осторожным с использованием уксусной и лимонной кислот, особенно при проблемах с желудочно-кишечным трактом. В таком случае стоит воздержаться от «уксусных» диет. А если вы всё-таки хотите попробовать, нутрициолог рекомендует пить воду через трубочку. Также после употребления следует прополоскать полость рта, поскольку зубная эмаль плохо реагирует на кислотную среду.

«Полезные» продукты, из-за которых можно поправиться Так ли безвредны авокадо и популярная гранола?

Помните, что это не волшебный способ похудения. Не стоит возлагать надежды исключительно на него. Такая диета может стать лишь дополнительной помощью на пути к идеальному телу.