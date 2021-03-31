Всегда на связи: 5 телеграм-каналов про спорт и ЗОЖ

Сейчас практически у каждого есть несколько телеграм-каналов, за которыми он следит, а некоторые даже сами их ведут. В таком формате удобно узнавать последние новости спорта и информацию о новых тренировках. А мотивационные посты помогут придерживаться здорового образа жизни. Вот несколько каналов, которые смогут стать вашими помощниками на пути ЗОЖ.

TikTok-фитнес: 7 блогеров, которые помогут прокачать фигуру Популярные аккаунты про питание, спорт и стретчинг.

40KG

Подписчики: 41 589 человек.

Этот канал – ваш помощник по похудению. Тут есть и простые рецепты полезных блюд, и короткие домашние тренировки, и мотивационные посты. Кроме того, подписчики могут поучаствовать в интересных челленджах: тренироваться и приводить себя в форму легче вместе с единомышленниками.

Бегать просто

Подписчики: 67 935 человек.

Канал рассказывает о том, как самому изменить своё тело, избавиться от вредных привычек и значительно улучшить качество жизни. Статьи о спортивных лайфхаках и профилактике травм будут полезны не только бегунам. А ещё у «Бегать просто» есть бот-мотиватор, который поможет не проспать утреннюю пробежку.

Фото: istockphoto.com

Из Одессы с морковью

Подписчики: 28 004 человека.

Здесь вы найдёте много новых и полезных рецептов, которые разнообразят, а может, и полностью изменят ваш рацион. Группа посвящена не только авторским рецептам, но и реконструкции блюд из известных фильмов, сериалов и книг. Например, на канале есть рецепт легендарных блинчиков из сериала «Друзья».

Подписчики могут сами предлагать идеи для нового блюда и делиться собственными рецептами.

Дорого, невкусно и однообразно? Развенчиваем 8 мифов о здоровом питании Следить за рационом — не значит отказывать себе во всём. Даже бургер может быть правильным.

«Чемпионат»

Подписчики: 26 029 человек.

Наш телеграм-канал поможет следить за последними новостями спорта: эксклюзивные комментарии и инсайды, видео и текстовые трансляции крупнейших событий. С «Чемпионатом» вы точно не пропустите самое важное и будете в курсе всех спортивных мемов.

Фото: istockphoto.com

0Kkal – Низкокалорийные рецепты

Подписчики: 183 880 человек.

Не терпите однообразие в рационе и поэтому никак не перейдёте на правильное питание? Этот канал поможет решить проблему. Здесь есть простые, вкусные, а главное низкокалорийные рецепты. С подробными пошаговыми инструкциями справятся даже те, кто никогда раньше не готовил.