Всегда на связи: 5 телеграм-каналов про спорт и ЗОЖ

Сейчас практически у каждого есть несколько телеграм-каналов, за которыми он следит, а некоторые даже сами их ведут. В таком формате удобно узнавать последние новости спорта и информацию о новых тренировках. А мотивационные посты помогут придерживаться здорового образа жизни. Вот несколько каналов, которые смогут стать вашими помощниками на пути ЗОЖ.
Этот канал – ваш помощник по похудению. Тут есть и простые рецепты полезных блюд, и короткие домашние тренировки, и мотивационные посты. Кроме того, подписчики могут поучаствовать в интересных челленджах: тренироваться и приводить себя в форму легче вместе с единомышленниками.
Бегать просто
Подписчики: 67 935 человек.
Канал рассказывает о том, как самому изменить своё тело, избавиться от вредных привычек и значительно улучшить качество жизни. Статьи о спортивных лайфхаках и профилактике травм будут полезны не только бегунам. А ещё у «Бегать просто» есть бот-мотиватор, который поможет не проспать утреннюю пробежку.
Фото: istockphoto.com
Из Одессы с морковью
Подписчики: 28 004 человека.
Здесь вы найдёте много новых и полезных рецептов, которые разнообразят, а может, и полностью изменят ваш рацион. Группа посвящена не только авторским рецептам, но и реконструкции блюд из известных фильмов, сериалов и книг. Например, на канале есть рецепт легендарных блинчиков из сериала «Друзья».
Подписчики могут сами предлагать идеи для нового блюда и делиться собственными рецептами.
Наш телеграм-канал поможет следить за последними новостями спорта: эксклюзивные комментарии и инсайды, видео и текстовые трансляции крупнейших событий. С «Чемпионатом» вы точно не пропустите самое важное и будете в курсе всех спортивных мемов.
Фото: istockphoto.com
0Kkal – Низкокалорийные рецепты
Подписчики: 183 880 человек.
Не терпите однообразие в рационе и поэтому никак не перейдёте на правильное питание? Этот канал поможет решить проблему. Здесь есть простые, вкусные, а главное низкокалорийные рецепты. С подробными пошаговыми инструкциями справятся даже те, кто никогда раньше не готовил.