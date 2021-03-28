«Я видел сатану»: Lil Nas X MSCHF выпустили новые скандальные кроссовки

В последние годы как только не изощряются дизайнеры, чтобы заинтересовать любителей моды. Касается это и кроссовок – обязательного элемента современного гардероба. Сегодня можно найти самые разные: от классических универсальных моделей до совершенно безумных, больше похожих на произведения искусства, чем на обувь.
Так, американский рэпер Lil Nas и компания MSCHF объявили о выходе эксклюзивных кроссовок с человеческой кровью в подошве, назвав их Satan Shoes (англ. «туфли Сатаны»). Из чего на самом деле сделана модель и какие ещё отсылки она скрывает?
«Кроссовки Сатаны» украшены пентаграммой чёрно-красного цвета. Дизайнеры уверяют, что в каждой подошве находится капля человеческой крови, но кто стал «донором» неизвестно. Лимитированная модель создана на базе Air Max 97, но сама компания Nike к разработке не причастна.
Фото: satan.shoes
Всего выпущено 666 пар – количество, равное так называемому числу зверя. Стоимость одной пары составляет 1018 долларов (77,3 тысячи рублей). Даже цена отсылает к посланию из Евангелия от Луки – к главе 10, стиху 18. В нём говорится: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Причём это не единственная отсылка: на каждой паре имеется надпись «Luke 10:18».
Известно, что в подошве кроссовок находится 60 мл красных чернил с добавлением капли человеческой крови. Кто именно стал донором, дизайнеры не уточнили.
Официальный релиз модели состоится 29 марта 2021 года.